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пятница, 11 сентября 2020 15:48

И не велосипед, и не машина - в Германии разработали транспорт будущего

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И не велосипед, и не машина - в Германии разработали транспорт будущего
Транспорт будущего. Фото: futuroprossimo

Немецкая компания Canyon представила концепт транспорта будущего. Внешне новинка выглядит как автомобиль, но внутри это электровелосипед, написали 9 сентября в международном издании Dezeen.

Этот проект - революционная альтернатива и автомобилю, и велосипеду, считают разработчики. В этом транспорте человек будет закрыт от ветра и дождя, в отличие от велосипеда. Новинка станет более экологичной и маневренной.

Длина транспортного средства - более двух метров, ширина - 83 сантиметра. Он достаточно компактен, чтобы двигаться в плотном потоке машин. За водительским креслом достаточно места для багажа, продуктов или ребенка в возрасте до 11 лет.

Новинка имеет два скоростных режима: до 25 км/ч на велодорожке, если водитель крутит педали, и до 60 км/ч - на обычной дороге, если используется аккумулятор.

В компании Canyon надеются, что их транспорт позволит ускорить развитие инфраструктуры городов с акцентом на велосипедах, а не автомобилях.

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В марте 2020 компания Citroen предложила пользователям автомобиль по подписке под названием Ami. Технически это полностью электрический квадроцикл, для езды на котором не нужны права.

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