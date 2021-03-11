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четверг, 11 марта 2021 17:59

Hyundai впервые показала новый футуристический минивэн
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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится к дебюту футуристического минивэна Staria. Компания продемонстрировала первые официальные фотографии.

Новинка станет достойной заменой модели H1/ Starex/iMax, сообщает пресс-служба компании. Staria получит передний привод и независимую подвеску всех колес. Дизайн минивэна выделяется оригинальной светотехникой и радиаторной решеткой с выразительным орнаментом.

Не менее эффектно Staria смотрится сзади. Задние стойки украсили широкие светодиодные ленты. Доступ в просторный салон обеспечивают сдвижные двери. Создатели пытались совместить "комфорт для бизнеса" с "удобством семейного использования". В салоне есть большой экран информационно-развлекательной системы, расположенный по центру симметричной приборной панели. А вместо приборной шкалы оперативная информация будет выводиться с помощью проекции на лобовое стекло.

Фото: hyundai.news/eu

Управление трансмиссией будет осуществляться с помощью компактного контроллера на небольшом выступе под экраном мультимедиа. В салоне предусмотрено множество отделений для разных мелочей, а в максимальной комплектации Premium вместо обычного трехместного дивана предусмотрены 2 индивидуальных кресла с дополнительными подушками для ног.

Hyundai Staria полноценно представят в ближайшие несколько недель.

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Начались продажи минивэна, который стал 2-й моделью Mercedes в линейке электрических машин EQ на рынке.

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