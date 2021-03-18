Hyundai презентовала авто с дизайном космического корабля

Фото: Motor1.com

Южнокорейская компания Hyundai представила новый минивэн Staria. Он получил дизайн космического корабля.

Компания не называет свою новинку "минивэном", а обозначает ее, как многоцелевая машина (MPV), сообщает Motor1.

Авто получило улучшенный уровень комплектации Premium с решеткой радиатора, светодиодными фарами, 18-дюймовыми легкосплавными колесами и хромированной отделкой.

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Подобно Carnival, новая Staria может иметь до 11 мест. Также салон можно использовать с другими конфигурациями, которые содержат девять, семь или просто два места для версии фургона.

Салон Premium также получает окружающее светодиодное освещение в 64 цветах. Центральная консоль содержит USB-порта, подставки для чашек, дополнительное пространство для хранения различных предметов и кнопочный переключатель передач.

Hyundai заявляет, что выпустит полные технические характеристики в первой половине 2021 года.

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. Презентация состоялась в рамках ежегодной итоговой конференции концерна.