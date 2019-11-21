Hyundai представил гибридный кроссовер

Фото: Hyundai

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показали гибридный кроссовер Hyundai Vision T.

Новинка от корейской компании должна дать представление о модели Tucson следующего поколения, сообщает Autonews.

Внешний вид машины выполнили согласно новой дизайнерской философией марки под названием Sensuous Sportiness - "эмоциональная спортивность". Впервые такое направление воплотили в седане Sonata восьмого поколения.

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Благодаря установленным дополнительным светодиодным элементам в Vision T фары головного света визуально объединены с решеткой радиатора.

Также в решетке радиатора использовали активные поворотные элементы. Они должны способствовать дополнительному охлаждению агрегатов и улучшать аэродинамические показатели.

Hyundai Vision T оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети, однако подробностей о ней нет.

Кроссовер Hyundai Tucson следующего поколения должен дебютировать в 2020 году.