Hyundai показал ремикс на свою первую модель, в современном електроформате

Автопроизводитель Hyundai обнародовал прототип нового электрокара "45". Машина унаследовала дизайн первой модели марки.
Внешность авто тяготеет к истокам истории Hyundai, внутренне - иллюстрирует будущий дизайн авто бренда.
Транспортному средству сделали острые углы, традиционные для 45-х годов. Оптика с четырьмя передними фарами и форма фастбэка - отсылка к концепции Pony Coupe 1974-го года, первого серийного автомобиля корейского бренда.
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Представители Hyundai говорят, что "45" - символ новой эры дизайна машин.
В прототипе вместо боковых зеркал установлены камеры. Модуль оборудован щетками, что очищают аппарат от загрязнения.
Салон автомобиля минималистичный. Для обшивки использовали немало тканей, некоторые детали отделаны деревом.
Внешне, у дверей авто, есть цифровой индикатор заряда батареи. Об этом сообщили на tsn.ua.
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