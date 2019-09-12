Hyundai показал ремикс на свою первую модель, в современном електроформате

Hyundai обнародовал прототип нового электрокара "45". Фото: Фото: newatlas.com

Автопроизводитель Hyundai обнародовал прототип нового электрокара "45". Машина унаследовала дизайн первой модели марки.

Внешность авто тяготеет к истокам истории Hyundai, внутренне - иллюстрирует будущий дизайн авто бренда.

Транспортному средству сделали острые углы, традиционные для 45-х годов. Оптика с четырьмя передними фарами и форма фастбэка - отсылка к концепции Pony Coupe 1974-го года, первого серийного автомобиля корейского бренда.

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Представители Hyundai говорят, что "45" - символ новой эры дизайна машин.

В прототипе вместо боковых зеркал установлены камеры. Модуль оборудован щетками, что очищают аппарат от загрязнения.

Салон автомобиля минималистичный. Для обшивки использовали немало тканей, некоторые детали отделаны деревом.

Внешне, у дверей авто, есть цифровой индикатор заряда батареи. Об этом сообщили на tsn.ua.

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