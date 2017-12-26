Hyundai опубликовал рождественский тизер нового Veloster

Компания Hyundai опубликовала новый тизер асимметричного хэтчбека Veloster следующего поколения.

В ролике, размещенном на официальном YouTube-канале марки, показана машина, полностью покрыта светодиодными элементами. В видео полностью виден профиль модели, а также ее оптику. При этом пока неизвестно, как будет выглядеть интерьер Hyundai Veloster следующего поколения.

Автор: motorglobe Автомобиль получит новую решетку радиатора, другие бамперы и вертикальные воздухозаборники.

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Новинка сохранит главную особенность предшественника: со стороны водителя у нее будет одна дверь, а с пассажирской стороны - две. Veloster нового поколения будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами 1.4 и 1.6, которые будут сочетаться с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач.

Автор: motorglobe Автомобиль получит новую решетку радиатора, другие бамперы и вертикальные воздухозаборники.

Топовая версия получит наддувный агрегат 2.0 от "заряженного" хэтчбека Hyundai i30 N. На этой модели мотор выдает 275 л. с.

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Автор: motorglobe Автомобиль получит новую решетку радиатора, другие бамперы и вертикальные воздухозаборники.

Премьера Hyundai Veloster нового поколения состоится в январе на автосалоне в Детройте.

В сети появился обзор компактного седана Nissan Versa. По словам экспертов, стоимость автомобиля составит примерно $14 тыс.