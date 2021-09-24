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пятница, 24 сентября 2021 20:40

Хранение номерных знаков с сегодняшнего дня стало платным

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Хранение номерных знаков с сегодняшнего дня стало платным
Хранение будет стоить 9 грн в сутки. Фото: "Цены Львова"

24 сентября вступает в силу постановление о платном хранении номерных знаков.

Услуга будет стоить 9 грн в сутки без учета НДС, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС. По окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены", - пояснили в ведомстве.

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Для получения услуги понадобятся заявление, документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы на транспортное средство и квитанция, подтверждающая оплату государственной услуги.

Сколько можно ездить без регистрации в МВД после растаможки или приобретения машины рассказали на юридическом сайте "Дорожный адвокат". В соответствии со ст. 34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение 10 суток после приобретения или таможенного оформления. Эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещена.

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