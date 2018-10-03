Honda презентовала мощный кроссовер CR-V

Honda представила в Париже новый гибридный кроссовер CR-V.

Он потребляет всего 5,3 литра бензина на 100 км пути, передает "Авто 24".

Honda CR-V получила гибридную силовую установку на основе 2-литрового бензинового двигателя с электромотором и электрическим мотор-генератором. Силовые агрегаты обеспечивают совокупную мощность в 185 л.с. и 315 Нм.

Honda показала новый гибридный CR-V. Фото: 24

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Новинка уже в этом месяце появится в автосалонах украинских дилеров. На первых порах кроссовер будет предлагаться с полуторалитровым бензиновым мотором, однако весной 2019-го клиентам предложат на выбор еще пару агрегатов: бензиновый 1.5 VTEC Turbo и дизельный 1.6 i-DTEC.

Показали обновленную Honda Civic. Обновленная Honda Civic досталась сначала американским покупателям. Обновления лишь слегка изменило внешность модели. В переднем бампере появились черные глянцевые акценты, немного изменилась форма нижней радиаторной решетки и оптики, а на корме добавлено хромовый декор для бампера. Подчеркнуть обновление внешности призваны новые колесные диски с несколькими дизайнами максимального размера в 18 дюймов.