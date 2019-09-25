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среда, 25 сентября 2019 12:20

Honda отказалась от дизельных двигателей

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Honda отказалась от дизельных двигателей
Honda избавит европейцев своих дизелей Фото: Bloomberg

Honda готовится переориентироваться на производство электромобилей до 2025-го.

Японская марка планирует полностью отказаться от дизельных моторов в Европе до 2021-го, сообщает Aljazeera со ссылкой на представителей марки.

Отмечается, что Honda станет последним крупным производителем автомобилей, который сократит производство дизельных машин.

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В планах компании увеличить производство электромобилей, чтобы до 2030-го они составляли две трети линейного производства. Сейчас они занимают менее 10%.

В соответствии с целевыми показателями выбросов в ЕС, выбросы CO2 до 2020-го должны снизить до 95 г на км для 95% автомобилей с нынешних 120,5 г на км.

В феврале представители Honda сообщили, что в 2021-м на британском заводе компании придется сократить до 3500 рабочих мест.

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