Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью

Компании Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. отзовут более 6 млн автомобилейФото: УНН

Компании Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. во вторник, 21 января, сообщили, что отзывают более 6 млн авто.

Причина - технические неисправности, которые могли привести к некорректной работе подушек безопасности, сообщает Reuters.

Honda отзовет из Северной Америки 2,7 млн своих старых автомобилей из-за возможного дефекта в системе надувания подушек безопасности. Речь идет о машинах, выпускавшихся с 1996 по 2003 год. Отзовут, в частности, 2,4 миллиона транспортных средств в США и 300 тысяч - в Канаде.

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В то же время Toyota сообщила об отзыве 3,4 млн авто моделей, которые выпускались с 2011 по 2019 год. Причиной компания называла сбой в электронике, из-за которого подушки безопасности могли не надуваться во время аварий.

В Норвегии компании Toyota и Hyundai приостановили продажи машин на водороде из-за взрыва заправки для таких авто.