Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью

 
Ексклюзивы
1/5
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 765
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1026
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 810
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 603
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3618
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 927
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1557
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 873
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9207
Фото
Все фото
3
10
4
5
4
&quot;Таврию&quot; превратили в гоночный автомобиль
"Таврию" превратили в гоночный автомобиль
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
В украинском городе борются с зарядками для электромобилей
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Показали самый экологичный автомобиль в мире
Sony представила собственный электрокар
Sony представила собственный электрокар
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Появился тизер серийного электромобиля Citroen
Видео
Все видео
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1197
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1557
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2961
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2106
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 720
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
среда, 22 января 2020 05:10

Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью

  Комментировать
Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью
Компании Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. отзовут более 6 млн автомобилейФото: УНН

Компании Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. во вторник, 21 января, сообщили, что отзывают более 6 млн авто.

Причина - технические неисправности, которые могли привести к некорректной работе подушек безопасности, сообщает Reuters.

Honda отзовет из Северной Америки 2,7 млн своих старых автомобилей из-за возможного дефекта в системе надувания подушек безопасности. Речь идет о машинах, выпускавшихся с 1996 по 2003 год. Отзовут, в частности, 2,4 миллиона транспортных средств в США и 300 тысяч - в Канаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Audi отзывает 1,2 млн автомобилей

В то же время Toyota сообщила об отзыве 3,4 млн авто моделей, которые выпускались с 2011 по 2019 год. Причиной компания называла сбой в электронике, из-за которого подушки безопасности могли не надуваться во время аварий.

В Норвегии компании Toyota и Hyundai приостановили продажи машин на водороде из-за взрыва заправки для таких авто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Honda и Toyota отзовут более 6 млн автомобилей: проблемы с безопасностью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 2 Просмотров: 32158
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 26264
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 16490
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
27
 Просмотров: 13401
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 13104
Авто
Автокомпания началась с производства швейных машинок
Автокомпания началась с производства швейных машинок
 Просмотров: 189
До сотни за 4 секунды: представили новый спорткар
До сотни за 4 секунды: представили новый спорткар Просмотров: 243
Брал на таран авто с детьми и едва не сбил пешехода - водитель Audi дрифтував "на зебре"
Брал на таран авто с детьми и едва не сбил пешехода - водитель Audi дрифтував "на зебре"
 Просмотров: 1089
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
 Просмотров: 1026
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20952
Больше всего комментируют
7
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Голосов: 13845
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua