Государство бесплатно раздаст 27 автомобилей

Авто могут получить военные или благотворительные организации. Фото: Pexels

Министерство юстиции Украины с Государственной исполнительной службой и ГП "Сетам" раздает 27 автомобилей с пробегом.

Об этом говорится на странице OpenMarket в Facebook.

Среди автомобилей: Opel Zafira 2001 года выпуска, Opel Frontera 1998-го, Volkswagen Golf 1999-го и 2000 годов выпуска, Audi A4 1999-го и 2002 года, Volkswagen Passat 1995 года, Volvo S60 2002-го. 320D 1999 года, Daewoo Nubira 1999-го, Citroen C5 2005 года, Volkswagen Bora 1999-го, Ford Focus 2000-го и 2001 года, Renault8o 2, BMW 320 CDI 1991-го, Ford Galaxy.

Они находятся в разном техническом состоянии. Есть автомобили не на ходу. Большинство имеют иностранную регистрацию. Их новым владельцам предстоит пройти процедуру растаможки.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 февраля этого года. В документах следует отметить, почему именно вы должны получить транспорт.

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Право на владение этими автомобилями могут предоставить военным формированиям, благотворительным организациям, домам семейного типа, детским домам, учреждениям здравоохранения. Полный список по ссылке.

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