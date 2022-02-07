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понедельник, 07 февраля 2022 10:58

Государство бесплатно раздаст 27 автомобилей

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Государство бесплатно раздаст 27 автомобилей
Авто могут получить военные или благотворительные организации. Фото: Pexels

Министерство юстиции Украины с Государственной исполнительной службой и ГП "Сетам" раздает 27 автомобилей с пробегом.

Об этом говорится на странице OpenMarket в Facebook.

Среди автомобилей: Opel Zafira 2001 года выпуска, Opel Frontera 1998-го, Volkswagen Golf 1999-го и 2000 годов выпуска, Audi A4 1999-го и 2002 года, Volkswagen Passat 1995 года, Volvo S60 2002-го. 320D 1999 года, Daewoo Nubira 1999-го, Citroen C5 2005 года, Volkswagen Bora 1999-го, Ford Focus 2000-го и 2001 года, Renault8o 2, BMW 320 CDI 1991-го, Ford Galaxy.

Они находятся в разном техническом состоянии. Есть автомобили не на ходу. Большинство имеют иностранную регистрацию. Их новым владельцам предстоит пройти процедуру растаможки.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 февраля этого года. В документах следует отметить, почему именно вы должны получить транспорт.

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Право на владение этими автомобилями могут предоставить военным формированиям, благотворительным организациям, домам семейного типа, детским домам, учреждениям здравоохранения. Полный список по ссылке.

Укрэксимбанк продолжает продажу прав требования по кредитной задолженности заемщиков, не обслуживающих финансовые обязательства перед банком. Снижение уровня неработающих активов - стратегический приоритет для банка.

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