Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom I (1925-1931) Фото: avtorambler.ru

4 мая 1904 года в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".

История бренда началась после встречи богача Чарльза Роллса и бедняка Генри Ройса. Первый родился в семье потомственных аристократов из Уэльса, получил два высших образования и с самого детства интересовался автомобилями. Второй родился в бедной, практически нищей семье: с 10 лет он работал разносчиком газет и почтальоном. Он окончил один класс школы, но в свободное время изучал французский и немецкий языки, электротехнику и математику.

Оба еще до знакомства сумели открыть свои мастерские.

В 1904 году Роллс и Ройс знакомятся. За год до этого мастерская Ройса выпускает 3 автомобиля мощностью в 10 лошадиных сил. Авто не получили новых технических решений, зато хорошо выглядели и отличались прекрасной сборкой и надежными деталями.

Автомобили произвели настоящий фурор в Англии - о них написали все местные газеты, а чуть позже - и мировые.

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Про эти автомобили услышал и Чарльз Роллс, который в тот момент как раз искал инженера, способного помочь ему в разработке собственного авто. 4 мая 1904 года в ресторане "Мидленд" они подписали договор о сотрудничестве. Этот день считается официальным основанием компании Rolls-Royce.

Главной чертой Rolls-Royce с самого начала стала надежность. Первое созданное вместе авто представили уже в 1906 году на международной выставке.

Это был автомобиль с очень мощной стальной рамой, 7-литровым мотором и 6 цилиндрами, расположенными в ряд. Мощность не разглашали.

Автомобиль назывался Rolls-Royce 40/50 HP и позиционировался как "самый надежный во всем мире".

В наше время Rolls-Royce - это один из самых дорогих автомобилей в мире, который покупают в основном для демонстрации статуса и общественного положения. Но надежности, как и раньше, этому авто не занимать.