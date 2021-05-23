Германия планирует намерена вывести на дороги беспилотные авто в следующем году

На улицах Германии вскоре могут появиться автобусы без водителя и другие автономные транспортные средства. Об этом сообщает DW в субботу, 22 мая.

Депутаты нижней палаты парламента Германии утвердили новые правила для беспилотных автомобилей. Теперь законопроект передали на утверждение в верхнюю палату парламента. После утверждения это будет первая в мире правовая база для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

Как отметили в правительстве Германии, законопроект меняет правила дорожного движения, позволяя использовать автономные транспортные средства на регулярной основе по всей Германии.

Документ конкретно касается транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию Уровня 4, когда компьютер полностью контролирует автомобиль, и для его управления или наблюдения не требуется водителя-человека. Прежде для беспилотных транспортных средств требовались специальные разрешения - в основном они были разрешены только в коммерческих и промышленных зонах.

Начиная с 2022 года законопроект позволит вводить в эксплуатацию маршрутные автобусы без водителя, а также автономные автобусы общественного транспорта, которые будут ездить по установленным маршрутам. Автономным транспортным средствам также разрешат перевозить товары.

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