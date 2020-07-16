Где в Украине чаще всего случаются ДТП

За январь-июнь 2020-го в Украине произошло 57 929 ДТП, из них 1209 - с летальным исходом.

Автор: Opendatabot

За аналогичный период 2019-го количество аварий было на 14,3% меньше, а с пострадавшими - на 4,2% меньше, сообщает OpenDataBot.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано в Днепропетровской области - 780, Киеве и Киевской области - 715 и 751 соответственно, Харьковской области - 649 и Одесской - 628.

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Меньше всего зарегистрировали аварий с пострадавшими в Луганской области - 96, Черновицкой - 152 и Тернопольской - 180.

Автор: Opendatabot Количество ДТП с погибшими

Чаще всего причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования - 23 971, превышение скорости - 13 431 и несоблюдение дистанции - 9331.

В 2019-м в Украине в целом зафиксировали 160 675 ДТП.