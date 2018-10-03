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среда, 03 октября 2018 13:49

Фотофиксация нарушений на дороге: Кабмин принял решение

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В Украине будут фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме.

Сегодня, 3 октября Кабинет министров принял решение по внедрению современных средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, передает РБК-Украина.


Введение автоматической фиксации нарушений повысит качество контроля и безопасности на дорогах.

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Сегодня контроль за соблюдением правилам дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM или Визир. Этим решением Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения.

27 сентября заработал закон о правилах парковки. Правоохранители могут забирать авто на штрафплощадку, если оно нарушает правила дорожного движения. Документ призван уничтожить стихийное парковки.

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Дата
03
октября

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