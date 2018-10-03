Фотофиксация нарушений на дороге: Кабмин принял решение

В Украине будут фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме.

Сегодня, 3 октября Кабинет министров принял решение по внедрению современных средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, передает РБК-Украина.





Введение автоматической фиксации нарушений повысит качество контроля и безопасности на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет фиксировать не только скорость - патрульным выдали новые приборы

Сегодня контроль за соблюдением правилам дорожного движения проводится исключительно приборами TruCAM или Визир. Этим решением Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения.

27 сентября заработал закон о правилах парковки. Правоохранители могут забирать авто на штрафплощадку, если оно нарушает правила дорожного движения. Документ призван уничтожить стихийное парковки.