Ford Kuga получил самый высокий рейтинг безопасности

Ford Kuga получил 5-звездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP Фото: Ford

Новый американский кроссовер Ford Kuga получил 5-звездочный рейтинг безопасности от европейского комитета по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP.

Автомобиль набрал 92% в категории защиты взрослых пассажиров. Защита детей в новинке набрал 86% баллов, сообщают в Ford.

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Для улучшенного уровня защиты от ударов во всем каркасе Kuga использовали высокопрочную сталь и трубы из высокопрочной стали, которые установили в обоих передних стойках и вдоль крыши.

В ноябре новый семиместный внедорожник Ford Explorer Plug-In Hybrid получил 5-звездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP.