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пятница, 16 августа 2019 07:30

Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?

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Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
Электрокары загрязняют окружающую среду больше чем дизельные авто? Опубликовали исследование. Фото: из открытых источников

Опубликовано исследование, которым автор утверждает, что в среднем от электромобилей на 20% больше выбросов СО2, чем от дизельных машин.

Электрокары не выбрасывают в атмосферу ничего плохого, но электроэнергия в их аккумуляторах не берется из ниоткуда, ее производят электростанции. Здесь, похоже, речь о тепловых электростанциях.

Энергия для подзарядки - это лишь вершина айсберга. Гораздо больше энергии требуется для добычи и обработки лития, марганца и кобальта - основных химических элементов, из которых делаются батарейки.

Если предположить, что аккумуляторы в электромобиле прослужат 10 лет, а среднегодовой пробег - 15 тыс. км, средние выбросы СО2, которые приходиться на долю одного из самых популярных и современных электромобилей - Tesla Model 3, равны 156-181 г/км.

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Дизельный Мерседес С220d - машина того же класса и оснащения, что и Tesla Model 3 - выбрасывает в атмосферу от 117 до 137 г/км СО2. Это примерно на четверть меньше электромобиля.

Выбросы бензинового Mercedes C300 - 158 г/км. Это нижняя граница Теслы примерно той же мощности.

Выбросы, которые приходятся на электромобили делятся примерно 50 на 50: часть приходится на добычу металлов и производство аккумуляторов, другая - на их подзарядку.

В 2030 году, вероятно, введут новые экологические нормы. Предел выбросов СО2 будет 59 г/км. Это эквивалентно расходу 2,2 литра дизеля и 2,6 литра бензина на 100 км.

Об этом, в своем исследовании, рассказал профессор Кристоф Бухалов из Института ИФО в Мюнхене. Сообщил 24tv.ua.

Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne. Выбросы углекислого газа - 95 г/км.

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16
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