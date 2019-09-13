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суббота, 14 сентября 2019 07:25

Електрокросовер KZ-E за $ 10 тысяч планирует реализовать Renault в Европе

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Електрокросовер KZ-E за $ 10 тысяч планирует реализовать Renault в Европе
Renault планирует продавать електрокросовер KZ-E за $ 10 тысяч в Европе. Фото: из открытых источников

Renault может запустить продажи электрического кроссовера KZ-E за $ 10 тысяч в Европе.

Электромашина оборудована одним электрическим агрегатом, имеет потенциал 44-х "лошадок". Мощность аккумуляторов - 26,8 кВт*ч, запас модулей позволяет проехать около 230 км.

"Не каждый может позволить себе платить суммы, за которые сегодня автопроизводители предлагают свои электромобили. Почти все стараются производить автомобили в верхнем ценовом сегменте, но мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным", - сообщил директор Renault Тьери Болор.

Между тем, менеджер сказал, что электрокар спроектировали согласно "высоким европейским стандартам".

Экомашину выпустили в серию и уже продают в Китае. Там цена на нее составляет около $9300. Об этом сообщили на tsn.ua.

Renault выпустит компактный кроссовер HBC

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