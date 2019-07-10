Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы

В Норвегии власти недовольны бешеным ростом продаж электрокаров. Фото: motoringuru.com.au

В Норвегии власти недовольна бешеным ростом продаж электрокаров и планирует отменить ряд субсидий на экологические авто.

Электромобили уже отхватили половину рынка в дизельных и бензиновых машин в Норвегии. Более того, до 2025 года в стране планируют полностью отказаться от топливных авто.

Эти планы вполне реальны, поскольку здесь действуют серьезные государственные субсидии и предоставляются различные "бонусы" для покупателей электрокаров. За авто на электричестве не нужно платить НДС, регистрационный сбор, за парковку и проезд в центр некоторых городов.

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Однако продажа экомобилей растет так быстро, что государству это существенно "бьет по краману". Приток денег от машин на топливе серьезно уменьшился. Теперь в Норвегии готовятся постепенно отказываться от льгот и субсидий на екотранпорт.

Есть и едва ли не серьезнее проблема, которая коснулась владельцев электрокаров - тотальная нехватка зарядных станций. Водители жалуются, что даже в полночь в городах может быть очередь в 3-4 машины на один нагнетатель. Об этом сообщили на tsn.ua.

В Норвегии 48% авторынка - электрокары. Самой популярной маркой норвежцев есть Tesla.