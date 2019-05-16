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пятница, 17 мая 2019 07:25

Эксперт рассказал, исчезнут ли российские автомобили с украинского рынка

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Эксперт рассказал, исчезнут ли российские автомобили с украинского рынка
Украина введет специальную пошлину на товары из России с 1 августа 2019 Фото:auto.ria.com

С 1 августа 2019 Украина введет специальную пошлину на товары из России.

Под действия спецпошлины попадут автомобили, грузовики, автобусы, запчасти, и шины из Российской Федерации.

"Украина ввела эту пошлину именно сейчас, потому что нам удалось найти альтернативу российским товарам. Похожая проблема была и раньше с углем, газом или электроэнергией. Авиакомпании "Антонов" понадобилось 5 лет, чтобы начать производить все необходимые комплектующие для самолетов, которые они покупали в России ", - говорит Gazeta.ua экономический эксперт Павел Мельник.

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Специальная пошлина будет рассчитываться в процентах от таможенной стоимости товаров.

"Это прекрасная возможность не дать России зарабатывать на доставке своих товаров на украинский рынок. Для украинского бюджета не будет никаких доходов. Эти пошлины - искусственный барьер, чтобы товары просто не завозили в Украину ", - говорит Павел Мельник.

На сегодняшний день Россия доставляет в Украину Lada, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ПАЗ. Кроме этого, российской сборки VW Polo, Hyundai Creta, Chevrolet Niva, Kia Rio.

"Теперь автомобиль российского производства будет стоить, как новая немецкая машина. Человеку придется выбирать, что покупать. Однако никто не захочет переплачивать за низкокачественный товар. Как результат, его перестанут завозить в Украину. А российские автомобили отстают на 30 лет от мировых технологий ", - добавляет эксперт.

В январе 2016 года Украина ввела компенсационные пошлины в размере до 17,66% на выпускаемые в России автомобили.

Автор: Соломия Цура
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