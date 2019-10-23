Эксперт объяснил, какие изменения в процедуре подготовки водителей и выдачи удостоверений - полезные

Практичний іспит для отримання водійських прав повинен тривати не менше 45 хв Фото: ТВА

С 19 октября в Украине изменили процедуру подготовки водителей, выдачи им удостоверений и аккредитации автошкол.

Теперь свидетельство об окончании автошколы действительно не 10, а 2 года, согласно постановлению 320 Кабинета министров. А сдачу экзаменов могут снимать или фотографировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительские права будут получать по новым правилам

Водителям больше не нужно посещать никаких курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации. В удостоверении будут указывать группу крови водителя, а обменять его можно без отметки в документе о месте регистрации. Аккредитацией автошкол теперь будут заниматься региональные сервисные центры Министерства внутренних дел.

Отмена обязательного обучения в автошколе является абсолютно правильным решением, - говорит автоюрист Владимир Караваев. Рассказывает об основных изменениях и нововведениях в подготовке водителей.

Почему?

Не стоит забывать, что Украина подписала соглашение с Евросоюзом. Одна из обязанностей, которую мы должны выполнить в сфере безопасности дорожного движения, является "Директива об удостоверении водителя". Ее суть заключается в том, что украинцы должны ввести европейские стандарты в вопросах подготовки водителей. Согласно ей, в странах ЕС правительство уже давно не уделяет внимание тому где и как будущий водитель готовится к сдаче необходимых экзаменов, а сосредотачивается только на их сборке. У нас наоборот. Государство пыталось полностью контролировать подготовку, при этом совершенно не обращало внимания на сложение.

Теперь в Украины есть год, чтобы полностью внедрить все нововведения, включая самостоятельную подготовку.

Будут ли снимать на видео будущих водителей во время экзаменов?

Поскольку такое требование необязательно, то думаю, его не будут использовать. Пока неясно, какие функции оно должно выполнять. Неизвестно что будут снимать и какие последствия ожидают правонарушителей. Зато в европейских странах, этот вопрос четко прописан. В ЕС государства контролируют физические лица - экзаменаторов. Для этого, во время практического экзамена, в автомобилях устанавливают камеры съемки действий будущего водителя и экзаменатора. Если возникают вопросы по качеству приема экзамена, то всегда можно посмотреть все составление. В случае ненадлежаще выполненной работы экзаменатора, у него забирают право заниматься таким видом деятельности.

Правильно, что теперь свидетельство будет действовать только два года?

Да. Человек, который завершил автошколу, через два года забывает знаки и правила дорожного движения. Таким образом его не заставляют сдавать

государственный экзамен, а просто напоминают, что не стоит затягивать после того, как он сдал внутренний. Также это может сэкономить человеку деньги. Велика вероятность того, что через несколько лет он не будет помнить необходимых правил и ему придется сдавать повторно, а значит, еще раз платить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главных трассах страны сделают обязательный аудит

Нововведения никак не влияют на подготовку водителей?

Вообще 90 процентов этого постановления - это вопрос административных отношений между Министерством внутренних дел и автошколами. Например, то, что работники автошкол обязаны вносить в специальный электронный журнал данные о времени проведения теоретических и практических занятий, а также об учебном авто, на котором проводят обучение каждого из учеников. Такое решение не может гарантировать даже того, что водительское удостоверение могут просто купить. Его приняли для большего контроля правительством всех автошкол.

Какие еще европейские процедуры нужно ввести в Украине?

По нашим нормам практический экзамен для категории "B" - вождение легковым автомобилем, должен длиться не более 15 минут. В странах ЕС его принимают не менее 45 минут. Все их стандарты настолько четко прописаны, что человек, который не умеет вести себя на дороге, никоим образом не получит права.

В ближайшее время запустят мобильное приложение, где будут храниться водительские права. Их можно будет показывать на смартфоне. Пилотный проект принял Кабинет министров на заседании правительства 23 октября. Кроме этого, правительство запустило другие электронные услуги для водителей. Один из таких - заказ номера автомобиля.