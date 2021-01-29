"Джип" по-украински - с универсала C-класса сделали вездеход

На Львовщине Mercedes-Benz C-класса переделали во внедорожных. Владелец авто заверил, что все работы провели вручную. В салоне ничего менять не стали, однако извне машину не узнать. Огромные колеса, вероятно, от грузового ГАЗ-66, позволяют автомобилю преодолевать любые препятствия на пересеченной местности и заболоченных участках.
Необычный вездеход имеет полный привод и мощность в 215 л. с. Машину продают за $18 тыс. - это больше 507 тыс. грн. сообщает topgir.com.ua
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Харьковчанин переделал "Запорожец" на вездеход. Часть деталей мужчина сделал собственноручно, однако большинство узлов и агрегатов забрал у "Газели" и УАЗа.
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