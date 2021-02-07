Движение автобусов и грузовиков могут ограничить

Ситуация на дорогах Украины остается контролируемой. Фото: "Цензор.нет"

На территории заснеженных областей и в Киеве могут установить ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов.

"Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - подчеркивают в Нацполиции.

Правоохранители призывают воздержаться от поездок на собственном транспорте.

На дорогах ожидается гололед. 8 и 9 февраля сильный снег и метели в западных, северных, центральных и восточных областях Украины. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье - дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков.

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"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и проезд автомобильными дорогами государственного значения обеспечен. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными средствами", - подчеркивают в Нацполиции.

Вчера Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. По прогнозам, сегодня стоит ожидать гололед на дорогах. Во многих западных и северных регионах будет до 40 см снега.