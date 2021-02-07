Движение автобусов и грузовиков могут ограничить

 
Ексклюзивы
1/5
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 108
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1269
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 468
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 216
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 144
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 522
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 198
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1233
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 558
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
28
10
20
4
3
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
426 км на одном заряде: стартовали продажи электромобиля Mercedes
426 км на одном заряде: стартовали продажи электромобиля Mercedes
Презентовали новый DS 4: с матричными фарами и более длинным кузовом
Презентовали новый DS 4: с матричными фарами и более длинным кузовом
Создали первый в мире летающий электромобиль
Создали первый в мире летающий электромобиль
Показали &quot;Гелендваген&quot; с оригинальным дизайном
Показали "Гелендваген" с оригинальным дизайном
Видео
Все видео
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 189
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 234
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 432
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1035
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 576
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 846
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
воскресенье, 07 февраля 2021 13:49

Движение автобусов и грузовиков могут ограничить

  Комментировать
Движение автобусов и грузовиков могут ограничить
Ситуация на дорогах Украины остается контролируемой. Фото: "Цензор.нет"

На территории заснеженных областей и в Киеве могут установить ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов.

"Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - подчеркивают в Нацполиции.

Правоохранители призывают воздержаться от поездок на собственном транспорте.

На дорогах ожидается гололед. 8 и 9 февраля сильный снег и метели в западных, северных, центральных и восточных областях Украины. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье - дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ездить в непогоду - три советы новичкам

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и проезд автомобильными дорогами государственного значения обеспечен. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными средствами", - подчеркивают в Нацполиции.

Вчера Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. По прогнозам, сегодня стоит ожидать гололед на дорогах. Во многих западных и северных регионах будет до 40 см снега.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Движение автобусов и грузовиков могут ограничить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Астронавт впервые совершил свободный полет в космосе

Афроамериканка впервые получила престижную награду

Мультфильм Диснея получил два "Оскара"

"Ангел смерти" скрывался под вымышленным именем более 17 лет

SOS - ввели международный сигнал бедствия

Изобрели устройство для тушения пожара

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 1 Просмотров: 141906
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 32040
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 25966
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 21483
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
 Просмотров: 8307
Авто
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
 Просмотров: 684
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
 Просмотров: 1269
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
 Просмотров: 522
В Украине изменят процедуру регистрации автомобиля
В Украине изменят процедуру регистрации автомобиля Просмотров: 3312
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
28
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
10
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
4
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
1
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голосов: 15835
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть