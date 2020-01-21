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вторник, 21 января 2020 13:22

До сотни за 4 секунды: представили новый спорткар

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Автор: Motor
  Специальный вариант спорткара Design-1 - UK Edition
Специальный вариант спорткара Design-1 - UK Edition

Дубайская компания Jannarelly Automotive представила специальный вариант спорткара Design-1 - UK Edition.

Автомобиль предназначен для рынка Великобритании, сообщает Motor.

До 100 км/ч спорткар разгоняется за 4 с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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Машина получила 3,5-литровый двигатель V6 мощностью в 325 л. с.

Автор: Motor
  Специальный вариант спорткара Design-1 - UK Edition
Специальный вариант спорткара Design-1 - UK Edition

В общем серия модели Design-1 - UK Edition будет состоять из пяти автомобилей. Каждый получит свой цвет - красный, белый, синий, зеленый и серый.

Цена каждой из машин стартует от 115 549 фунтов стерлингов.

В Дубае служба скорой медицинской помощи пересела на суперкары. Медики получили Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 и внедорожник Range Rover.

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21
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