Ценой в 167 столичных квартир - выставили на продажу "бэушный" Aston Martin

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4995
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 873
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3492
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130576
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2052
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1647
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
12
5
5
24
12
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Показали обновленный Porsche Macan
Показали обновленный Porsche Macan
Направляясь на вызов, пожарная автоцистерна провалилась под землю
Направляясь на вызов, пожарная автоцистерна провалилась под землю
Эволюцию гоночных болидов показали за полторы минуты
Эволюцию гоночных болидов показали за полторы минуты
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
Chevrolet Camaro прокачали 32-дюймовыми колесами
Видео
Все видео
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от пробки на дороге
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от пробки на дороге
ВАЗ и Volkswagen: как рекламируют самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом
ВАЗ и Volkswagen: как рекламируют самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 369
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1566
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1962
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 13:57

Ценой в 167 столичных квартир - выставили на продажу "бэушный" Aston Martin

  Комментировать

В Киеве продают Aston Martin за 117 млн ​​грн. За такую ​​стоимость можно приобрести 167 квартир на окраине Киева.

Автомобиль 2017 выпуска выставлен на продажу на AUTO.RIA.

Машина двухместная с роботизированной коробкой передач и на 812 л.с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машина считывает дорожные знаки и предупреждает о превышении скорости

  Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com
Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com

Aston Martin Vulcan 7.0 AT оборудован бортовым компьютером, парктроником и кнопкой автоматического запуска.

Двигатель бензиновый - 6999 см³. Встроенный переключатель скоростей на руле и регулируемая рулевая колонка.

  Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com
Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com

В Голландии продали коллекцию из более 200 раритетных авто. На аукционе Bonhams соревновались более 500 покупателей со всего мира. Речь идет о самой большой коллекции классических моделей марки Ford в мире из частного музея Дэна Хартог. С молотка ушла экспозиция, в которой находились 220 автомобилей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ценой в 167 столичных квартир - выставили на продажу "бэушный" Aston Martin». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 144815
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 71977
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 60815
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 54481
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 51701
Авто
Названы самые популярные среди мужчин марки автомобилей
Названы самые популярные среди мужчин марки автомобилей Просмотров: 4933
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от пробки на дороге
"Вот это красавчик": водитель креативно избавился от пробки на дороге
 Просмотров: 4113
Электрокары по-украински: строят еще один завод по производству экологичных авто
Электрокары по-украински: строят еще один завод по производству экологичных авто Просмотров: 549
ВАЗ и Volkswagen: как рекламируют самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом
ВАЗ и Volkswagen: как рекламируют самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом
 Просмотров: 1350
В сеть попали фото нового седана BMW
В сеть попали фото нового седана BMW Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 8677
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua