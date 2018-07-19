Ценой в 167 столичных квартир - выставили на продажу "бэушный" Aston Martin

В Киеве продают Aston Martin за 117 млн ​​грн. За такую ​​стоимость можно приобрести 167 квартир на окраине Киева.

Автомобиль 2017 выпуска выставлен на продажу на AUTO.RIA.

Машина двухместная с роботизированной коробкой передач и на 812 л.с.

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Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com

Aston Martin Vulcan 7.0 AT оборудован бортовым компьютером, парктроником и кнопкой автоматического запуска.

Двигатель бензиновый - 6999 см³. Встроенный переключатель скоростей на руле и регулируемая рулевая колонка.

Новый Aston Martin Vulcan 7.0 AT. Фото: auto.ria.com

В Голландии продали коллекцию из более 200 раритетных авто. На аукционе Bonhams соревновались более 500 покупателей со всего мира. Речь идет о самой большой коллекции классических моделей марки Ford в мире из частного музея Дэна Хартог. С молотка ушла экспозиция, в которой находились 220 автомобилей.