Будут продаваться только три экземпляра - показали самое дорогое авто

Уникальная Pagani Zonda HP Barchetta стала самым дорогим новым автомобилем.

Суперкар стоит € 15 млн, сообщил глава марки Горацио Пагани.

Это дороже стоимости существующего в единственном экземпляре Rolls-Royce Sweptail, который оценили в € 11,2 млн.

Уникальная Pagani Zonda HP Barchetta стала самым дорогим новым автомобилем. Фото: Автоблог

"Баркетта" выпустят в количестве трех экземпляров. Один из них принадлежит самому Горацио Пагани. От обычной "Зонды" HP Barchetta отличается отсутствием крыши, срезанной передней стойкой и углепластиковой аэродинамической накладкой на задних колесах.

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Уникальная Pagani Zonda HP Barchetta стала самым дорогим новым автомобилем. Фото: Автоблог

Интерьер машины Горацио выполнен в бежевом цвете. Сиденья, позаимствованные у Huayra BC, обработанные клетчатой ​​"шотландкой". В движение суперкар приводит 6-литровый битурбодвигатель V12, отдача которого составляет 800 лошадиных сил, соединенный с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Представили лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo. Автомобиль выпустили к 10-й годовщине монокубке Lamborghini Super Trofeo. Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее. Дебют спецверсии произошел во время парада перед марафоном "24 часа Спа".