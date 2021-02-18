Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар

Фото: Car Buzz

Недавно состоялась презентация мощного гибридного автомобиля спортивного типа. Его представила британская компания McLaren.

Спорткар McLaren Artura оснащен 3-литровым турбодвигателем с двойным наддувом V6 и электробатареей в 7,4 кВт⋅ч. Общая мощность спорткара составляет 671 л. с., а крутящий момент равен 531 Нм, сообщает портал Car Buzz.

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Авто разгоняется до 96 км/ч за 3 сек. При этом его максимальная скорость не превышает 330 км/ч. Спорткар сможет проехать 30,5 км на заряженной батареи. При этом сама зарядка до 80% продлится 2,5 ч.

Стоимость одного экземпляра авто составляет $225 тыс., примерно 6 млн 279 тыс. грн. Первые поставки авто ожидают уже в 3-м квартале 2021 года.

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