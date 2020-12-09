Британский журнал Top Gear назвал лучшие автомобили года

Британский журнал Top Gear назвал лучшие автомобили годаФото:landrover.ua

Британский автомобильный журнал Top Gear назвал лучший автомобиль этого года. Им стал внедорожник Land Rover Defender. Об этом сообщил официальный сайт производителя.

Судьи британского конкурса высоко оценили возможности и характеристики Defender. Его назвали самым надежным автомобилем.

"Титул "Автомобиль этого года" получили только лучшие из лучших представителей. Чтобы создать внедорожник нового поколения, нужно много времени. Впрочем, компания Land Rover не пожалела ни сил, ни времени. Они получили отличный результат. Наша организация тщательно проверяла каждого представителя премии. Land Rover Defender проверяли в пустыне Намибии в довольно суровых условиях. Его тестировали на 90-й и 110-й модификациях со всеми установленными на них двигателями, все они работают блестяще, - говорит редактор журнала op Gear Джек Рикс. - Это самый надежный и функциональный внедорожник из всех, которые мы когда-либо тестировали. Вместе с тем он является изысканным и хорошо оснащенным семейным автомобилем, который позволяет передвигаться по городу с комфортом. Мои поздравления всей команде Land Rover".

Победителей выбирали среди 18 номинаций, из них 3 номинации выбрали звездные судьи - журналист Крис Харрис, английский актер и телеведущий Пэдди Макгиннесс и радиоведущий Эндрю "Фредди" Флинтофф.



По версии Криса Харриса "Автомобилем года" стал спорткар немецкой сборки Porsche 911 Turbo S. Свой выбор он объяснил так: "Если у вас есть деньги, купите Porsche 911 Turbo S. И сразу 4-5 комплектов водительских прав".

Другие представители жюри имели другие взгляды относительно лучшего автомобилю года. Они выбрали британский спортивный автомобиль Jaguar XJ220 и электрический фургон для мороженого "Мистер НИПИ". Недавно он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый автомобиль в своем сегменте. Его разогнали до 128,82 км\час.

Победителями в других номинациях британский авто журнал Top Gear выбрал:

Toyota GR Yaris - "Лучший хот-хэтч";

BMW M3 нового поколения - "ожидаемая новинка 2021";

Honda e - "Лучший городской автомобиль";

Aston Martin DBX - "Лучший суперкросовер";

Rolls-Royce Ghost - "Лучший роскошный автомобиль";

Volkswagen ID.3 - "Разрушитель стереотипов";

Ferrari 812 GTS - "Самый громкий выхлоп";

Ferrari SF90 - "Борец за экологию";

Ford Puma - "Лучший кроссовер года";

Ford - "Автопроизводитель года";

Mercedes-AMG GT Black Series - "Трековое орудия года";

Volvo P1800 Cyan - "Ретро-герой года".

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Во время британской премии наградили титулом "Герой года по версии Top Gear" семикратного чемпиона "Формулы 1" Льюиса Хэмилтона. За то, что во время 7-го чемпионата на "Формуле", ему удалось побить рекорд легендарного гонщика Михаэля Шумахера.