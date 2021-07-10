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воскресенье, 11 июля 2021 00:25

Британский дизайнер создал авто, которое очищает воздух во время движения

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Британский дизайнер создал авто, которое очищает воздух во время движения
Скриншот с видео

Британский дизайнер Томас Хизервик на фестивале с авто- и мотоспорта Goodwood представил автомобиль, который собирает твердые частицы в отработаных газах, производимых при использовании авто. Об этом сообщает BBC.

Автомобиль, который впервые представили на автосалоне в Шанхае в апреле, имеет большую стеклянную крышу, а интерьер спроектировано так, чтобы авто внутри выглядело как комната, с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом, предназначенным для встреч или приема пищи.

Руль скрытый в приборной панели, а внешняя поверхность текстурированная рябью. Кроме того, чтобы отражать поток воздуха над автомобилем в ребристом экстерьере, передняя решетка оснащена воздушным фильтром, который за год собирать количество твердых частиц в отработавших газах размером с теннисный мяч.

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Стоимость машины составит примерно 40 000 фунтов стерлингов.

Новая версия Model S внезапно загорелась, когда внутри находился человек.

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