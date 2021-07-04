Новая версия Tesla загорелась с водителем внутри

Новая версия Model S внезапно загорелась, когда внутри находился человек. Инцидент произошел в Хаверфорд (штат Пенсильвания).

Tesla Model S Plaid загорелась из-за сбоя электроники и водитель на короткое время оказался в ловушке внутри. Адвокат владельца заявил, что автомобиль "занялся" сам, пишет The Verge.

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"Мы представляем клиента, купившего новую Tesla Model S Plaid, она была отгружена в числе первых 250 Во вторник автомобиль самовольно занялся. Наш клиент оказался в ловушке и мог умереть. Мы пытались связаться с Tesla, но пока нас игнорируют" , - цитирует адвоката потерпевшего Naked Science.

Во втором квартале Tesla стала поставщиком 201250 автомобилей. Этот показатель стал рекордным.