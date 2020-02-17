Бьет все рекорды: назвали сумму, которую выделят на ремонт дорог

На ремонт дорог в этом году потратят 113 млрд грн Фото: glavcom.ua

Советник председателя Укравтодора Юрий Голик сообщил, во сколько обойдется строительство и ремонт дорог в Украине в течение 2020 года.

В общем выделят 113 млрд грн. В прошлом году было 25 млрд грн, передает Лига.net.

"Дорожный фонд - 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов Укравтодора перед МФО - 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% - на безопасность дорожного движения - 3 млрд грн, 60% идет на Укравтодор - 37 млрд грн и 35 % - на обладминистрации - 22 млрд грн", - сказал Голик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в Украине

По его словам, с 37 млрд грн Укравтодора вычитается содержание дорог - 6,5 млрд грн. Остается 31,5 млрд, заверенных постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. Также в госбюджете было 29 млрд госгарантий. Из них - 10 млрд грн для Укроборонпрома, еще 19 млрд грн пока нерасписаны.

"Мы быстро подсуетились и забрали их на Укравтодор: 10 млрд возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды Укравтодора, - добавил Голик. - Есть еще 3 млрд , которые зашли от "Газпрома" после победы в Стокгольмском арбитраже. Их потратят на больницы, энергоэффективность и дороги. Сколько на дороги? Мы целимся на 35 млрд грн, как будет в реальности, не знаем".

Президент Владимир Зелнський пообещал, что в Украине откажутся от ямочного ремонта дорог.