Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением

FSD пока не адаптирована для других стран, где действуют различные дорожные знаки и правила вождения. Фото: pixabay.com

Компания Tesla разрабатывает бета-версию программного обеспечения Full Self-Driving, которая тестируется только в США.

FSD прошла через различные хакерские сообщества и распространилась в разных странах. Одна из таких Tesla оказалась в Киеве, пишет Electrek.

FSD пока не адаптирована для других стран, где действуют различные дорожные знаки и правила вождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В электрокарах Tesla впервые появился русский язык. Работает с ошибками

Программное обеспечение киевской Tesla испытывает некоторые трудности с пониманием окружающей среды. Это может быть связано с тем, что FSD не полагается на карты с высоким разрешением и геоблокировкой. Вместо этого Tesla пытается создать автопилот на основе компьютерного зрения и нейронных сетей, который теоретически мог бы ориентироваться в любой среде.

Автомобиль справился с рядом ситуаций в незнакомом городе: автопилот точно распознавал сигналы светофора, дорожную разметку, самостоятельно поворачивал на перекрестках и пропускал встречные автомобили.

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid. Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, который с 2012-го производится на заводах Tesla.