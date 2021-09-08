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Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением

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Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
FSD пока не адаптирована для других стран, где действуют различные дорожные знаки и правила вождения. Фото: pixabay.com

Компания Tesla разрабатывает бета-версию программного обеспечения Full Self-Driving, которая тестируется только в США.

FSD прошла через различные хакерские сообщества и распространилась в разных странах. Одна из таких Tesla оказалась в Киеве, пишет Electrek.

FSD пока не адаптирована для других стран, где действуют различные дорожные знаки и правила вождения.

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Программное обеспечение киевской Tesla испытывает некоторые трудности с пониманием окружающей среды. Это может быть связано с тем, что FSD не полагается на карты с высоким разрешением и геоблокировкой. Вместо этого Tesla пытается создать автопилот на основе компьютерного зрения и нейронных сетей, который теоретически мог бы ориентироваться в любой среде.

Автомобиль справился с рядом ситуаций в незнакомом городе: автопилот точно распознавал сигналы светофора, дорожную разметку, самостоятельно поворачивал на перекрестках и пропускал встречные автомобили.

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid.

Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, который с 2012-го производится на заводах Tesla.

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