Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах

Большинство автомобильных дорог государственного значения в Украине сухие. В четырех областях они мокрые.
Проезд обеспечен, сообщает пресс служба Укравтодора.
"По состоянию на 6.00 3 января местами небольшой снег в Сумской и Харьковской областях, на остальной территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое", - говорится в сообщении.
На перевалах без осадков. На Латирском перевале местами туман. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, на Торунском местами накат, на других горных участках дороги преимущественно сухие.
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"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - уточнили в пресс служба.
Синоптики прогнозируют в январе неустойчивую температуру. Относительно теплая погода будет меняться морозами.
Январь будет теплее на полтора-два градуса климатической нормы. Больше всего осадков выпадет в западных областях. Сильных морозов в январе не будет.
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