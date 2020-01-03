Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах

В четырех областях мокрые дороги. Фото: ТСН

Большинство автомобильных дорог государственного значения в Украине сухие. В четырех областях они мокрые.

Проезд обеспечен, сообщает пресс служба Укравтодора.

"По состоянию на 6.00 3 января местами небольшой снег в Сумской и Харьковской областях, на остальной территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое", - говорится в сообщении.

На перевалах без осадков. На Латирском перевале местами туман. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, на Торунском местами накат, на других горных участках дороги преимущественно сухие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более дождя - какой будет погода в январе

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - уточнили в пресс служба.

Синоптики прогнозируют в январе неустойчивую температуру. Относительно теплая погода будет меняться морозами. Январь будет теплее на полтора-два градуса климатической нормы. Больше всего осадков выпадет в западных областях. Сильных морозов в январе не будет.