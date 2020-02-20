Автомобили Tesla существенно подешевеют

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2268
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 999
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 1998
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 765
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1548
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1179
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5688
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2502
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
6
4
3
4
Состоялась презентация &quot;громовой птицы&quot;
Состоялась презентация "громовой птицы"
Показали электрошаттл Jaguar
Показали электрошаттл Jaguar
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
Видео
Все видео
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 972
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2619
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 639
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 08:59

Автомобили Tesla существенно подешевеют

  Комментировать
Автомобили Tesla существенно подешевеют
В Tesla изменят состав аккумуляторов и снизят ценуФото:REUTERS

Компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов, что позволит существенно снизить себестоимость своих электромобилей.

Ранее подобный подход компания применяла только для создания промышленных батарей.

Благодаря решению главы Tesla Илона Маска, производитель перейдет на использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних никель-магний-кобальтовых (NMC) батарей. До недавнего времени считалось, что LFP источники энергии отличаются более низкой електроємністю, за что они были менее популярны в автомобилестроении, чем элементы NMC, сообщает Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опередил Илона Маска: украинский изобретатель 15 лет ездит на электрическом внедорожнике

При этом китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекта, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогой кобальт. Использование батарей LFP позволит Tesla уменьшить использование кобальта "почти до нуля", поскольку сейчас стоимость одного из самых дорогих компонентов батареи составляет почти $35,5 тыс. за тонну.

С января по ноябрь прошлого года в Украину ввезли 6958 электромобилей. Самой популярной моделью остается японский "Ниссан Лиф", на втором месте — американская "Тесла Модел S", за ними идут немецкие "Фольксваген Егольф", БМВ и3 итальянский "Фиат-500".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автомобили Tesla существенно подешевеют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 59950
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 55310
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 33147
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17217
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 14958
Авто
Состоялась презентация "громовой птицы"
Состоялась презентация "громовой птицы"
5
 Просмотров: 1071
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 4437
Показали электрошаттл Jaguar
Показали электрошаттл Jaguar
6
 Просмотров: 522
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
4
 Просмотров: 4734
"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ
"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ Просмотров: 738
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
6
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
Наступление русских войск в районе Золотого - это "мир", который Зеленский увидел в глазах Путина - Порошенко
1
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Голосов: 13896
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua