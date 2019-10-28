Автомобили "КрАЗ" - основа формирования сильной и независимой армии

Обеспечение украинской армии современной автомобильной техникой - эта тема систематически освещают в СМИ и обсуждают в соцсетях. Обострилась дискуссия после ареста руководителя "Богдан Моторс", бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, которого задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Обсуждают предоставление незаконных преференций при осуществлении закупок для нужд оборонной сферы автомобилей "МАЗ", которые перебрендовали на автомобили "Богдан". При этом некоторые военные эксперты искажают факты о единственного в Украине производителя большегрузной техники - профильного предприятия в изготовлении автомобилей для военнослужащих - "АвтоКрАЗ". Дезинформацией и ложью пытаются его дискредитировать, подчеркивая безальтернативность выбора грузовиков МАЗ-Богдан в закупках для ВСУ. Соответствует ли это действительности?

Автор: “АвтоКрАЗ” КрАЗы превосходят автомобили МАЗ-Богдан и другую аналогичную технику в проходимости, это каждый раз доказывают обучения, тренировки и испытания военными

Автомобили "Богдан" собирают на черкасском заводе из машинокомплектов белорусского предприятия "БелавтоМАЗ". На машины устанавливают дизельные двигатели Weichai Power объемом 9,7-литра и коробки передач Fast Gear. Кстати, с этими агрегатами на вооружение ВСУ поставляли первые автомобили "КрАЗ", затем с аналогичными протоколами - автомобили "Богдан". Если проанализировать линейку автомобилей "Богдан-МАЗ", то видно, что у Богдана-5316 есть аналог - КрАЗ-5233, Богдан-6317 отвечает КрАЗ-6322. Из общего перечня закупленных для ВСУ МАЗов нет моделей, которые бы не делали на "АвтоКрАЗе".

Из общего перечня закупленных для ВСУ "МАЗов" нет моделей, которые бы не делали на "АвтоКрАЗе"

Вместо того, чтобы формировать независимость украинской армии на основе собственной техники, Минобороны отдает предпочтение "МАЗам", которые на 80% комплектуются с участием российского сырья и материалов, тем самым экономически поддерживая страну-агрессора. На "АвтоКрАЗ" еще в 2014-м полностью отказались от комплектующих из России и перешли на новые стандарты. Тот объем двигателей, который ежемесячно поставляло "КрАЗу" предприятие ЯМЗ, сегодня производит компания Weichai Power. Электрооборудование "КрАЗ" закупает в Польше, Белоруссии, подшипники - Польше, Турции, Индии, метизную продукцию - в Кривом Роге Днепропетровской области, листовой прокат - в Польше, Чехии, "Запорожсталь" перекрывает поставки Новолипецкого меткомбината. И это неполный перечень равноценной замены российских на альтернативных поставщиков.

Автор: “АвтоКрАЗ” На "АвтоКрАЗе" еще в 2014 году полностью отказались от комплектующих из России и перешли на новые стандарты

Минобороны отдает предпочтение "МАЗам", которые на 80% комплектуются с участием российского сырья и материалов

"КрАЗы" превосходят автомобили "МАЗ-Богдан" и другую аналогичную технику в проходимости, это каждый раз доказывают обучения, тренировки и испытания военными. Ниша специальной техники "КрАЗ" - работа в тяжелых условиях, равных ему в преодолении бездорожья никогда не было. Плюсом к высокой проходимости является капотная компоновка "КрАЗа" - это 1,5 метров жизни, как называют ее военные. То есть в Украине есть отечественная техника, которая не требует замены иностранной.

Автор: “АвтоКрАЗ” Страны поставок военной техники КрАЗ - это Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия

С 2014-го Вооруженные силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4 и КрАЗ-6322 с формулой 6х6. Военные всего мира признали машины как исполнителей самых сложных задач. Многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 "Солдат" предназначен для транспортировки личного состава, грузов, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет уникальные характеристики с проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный "КрАЗ-Фиона", автомобили комплекса "Нептун", САУ "Богдана", РСЗО "Ураган" и "Верба", эвакуаторы, ремонтные мастерские.

Автор: “АвтоКрАЗ” В зоне ООС КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса "Нептун", САУ "Богдана", РСЗО "Ураган" и "Верба", эвакуаторы, ремонтные мастерские

В зоне ООС КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края

Сведения о том, как армейская техника КрАЗ помогает сохранять целостность украинской границы и спасает жизнь нашим защитникам, поступающих на "АвтоКрАЗ" ежедневно. КрАЗы исправно перевозят личный состав, амуницию, спецоборудования и грузы доставляют населению продукты питания, благодаря брони предохраняют людей на линии огня.

При условии прозрачности при формировании ДОЗ и проведении закупок, "АвтоКрАЗ" как единственный в Украине производитель большегрузной техники должен иметь достаточно заказов, потому что отечественная продукция дешевле и лучше по техническим параметрам, к тому же унифицированная, что дает преимущества в логистике и проведении ремонтных работ, с доступным сервисным обслуживанием, возможностями по проведению обучения водителей и механиков. К сожалению, в 2016-м по сравнению с 2014-2015-ми Госзаказ уменьшилось втрое. А в 2019-м ситуация ухудшилась, хотя потребность в украинской технике остается.

Автор: “АвтоКрАЗ” КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 "Солдат" стоит на вооружении многих стран, задействован ООН в его миротворческих миссиях

"КрАЗы" признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 "Солдат" стоит на вооружении многих стран, задействован ООН в миротворческих миссиях. "КрАЗ" - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признается во всем мире. Страны поставок военной техники "КрАЗ" - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4 тыс. единиц техники "КрАЗ", в основном, специального назначения.

Страны поставок военной техники "КрАЗ" - это Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия

Почему же "АвтоКрАЗ" дискриминируют? Что мешает оснащению наших военных автотехникой отечественного производителя? Ведь это не только престижно, но и выгодно для экономики государства, потому что появляются новые рабочие места, новые заказы для предприятий-смежников, растет процент локализации производства, увеличивается объем поступлений в бюджеты разных уровней. Например, в 2018-м отчисления в госбюджет составили около 121 млн грн; в городской бюджет - почти 60 млн грн.

"АвтоКрАЗ", по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков Полтавской области, бюджетоформирующим предприятием Кременчуга, Полтавского региона и Украины в целом. Украинский производитель по-прежнему считает, что увеличить отчисления в государственный и местный бюджеты можно поддержкой предприятия бюджетными закупками, в частности, за счет заказов техники специального назначения для военных.

"КрАЗ" предлагает украинским военным технику специального назначения, обеспечивает повышение уровня оснащения вооруженных сил, материально-технического обеспечения, облегчение условий службы, сохранение человеческих жизней. Это, в частности, носители для ракетных комплексов, артиллерийских установок, бортовые автомобили, вахтовые, бронированные машины, автокраны, рефрижераторы, экскаваторы - всего более 50 наименований военной техники. Армейские грузовики "КрАЗ" отвечают всем требованиям, которые предъявляются к военной технике: сильны, феноменально выносливые, надежные и неприхотливые, имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Армейские грузовики "КрАЗ" отвечают всем требованиям, которые предъявляются к военной технике

Поэтому новому руководству нашего государства выбирать, продолжать ли закупку автомобилей и их комплектующих у страны, которая политически и экономически зависима от России, или формировать независимость украинской армии на основе отечественной техники.

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