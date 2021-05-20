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четверг, 20 мая 2021 10:59

"АвтоКрАЗ" заключил контракт на поставку грузовиков для армии США

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&quot;АвтоКрАЗ&quot; заключил контракт на поставку грузовиков для армии США
"АвтоКрАЗ" совершит поставку автомобильной техники в США фото: military-informant.com

В рамках трехлетнего контракта компания "АвтоКрАЗ" осуществит поставку большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для нужд командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки.

Автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, учитывая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива, сообщает Autocentre.

Заказчиком стала компания US21 Inc, которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

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"Мы очень гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы армии США по поддержке международной безопасности", - добавили в компании.

Компания "АвтоКрАЗ" является ведущим мировым производителем большегрузной автомобильной техники.

В Украине появился первый Ram 1500 TRX. Это самый мощный пикап в мире. Сначала его заметили в Одессе, а затем на автовозе в Киеве.

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