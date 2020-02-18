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"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ

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"КрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси 4х4 от одного из долгосрочных партнеров – именитого зарубежного бронестроителя.

  ЧАО "АвтоКрАЗ" выбрали в качестве изготовителя базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой
ЧАО "АвтоКрАЗ" выбрали в качестве изготовителя базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой

Полноприводные машинокомплекты КрАЗ в очередной раз выбраны в качестве базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой. Простота и надежность базовых компонентов, положительный опыт эксплуатации в самых сложных условиях делают шасси КрАЗ универсальной платформой для различных модификаций бронированной техники.

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Громадный машиностроительный опыт и высококвалифицированный инженерно-технический персонал позволяют "КрАЗу" на равных сотрудничать с иностранными партнерами в совместной разработке бронеавтомобилей и адаптации отечественного шасси под конкретные требования изготовителя надстройки.

Помимо зарекомендовавших себя классических вариантов самоходных шасси, "КрАЗ" систематически модернизирует свои продукты в данном сегменте, следуя актуальным тенденциям рынка и пожеланиям заказчиков.

  ЧАО "АвтоКрАЗ" выбрали в качестве изготовителя базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой
ЧАО "АвтоКрАЗ" выбрали в качестве изготовителя базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой

Кременчугский автомобильный завод — один из крупнейших в Европе производителей большегрузных автомобилей. Продукцию "КрАЗа" эксплуатируют в 57 странах мира.

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Дата
18
февраля

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

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