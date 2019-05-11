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суббота, 11 мая 2019 15:38

Авто Штирлица демонстрируют в Киеве
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Сигналка от Bosch
Фото: Богдан Пихачек
Сундук-багажник на улице. Так задумано с целью увеличения пространства в салоне
Стенка-перегородка между зоной водителя и пассажиров
Окошки открываются / закрываются словно заводным ключом
Двухрядные места для пассажиров

Продолжается крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. На выставке представлены едва ли не все виды транспорта, придуманое человечеством: от велосипедов до самолетов. Между тем, демонстрируют строительную, военную, железнодорожную технику. В Государственный музей авиации имени О.К. Антонова экспонаты приехали из разных уголков Украины и мира.

Старейшим "железным" корифеям, участвующих в показах - уже более века. Многие из таких - последние из могикан и они имеют свою уникальную историю. Такие машины принадлежали разным людям, некоторые из них были известны и влиятельны, работали в спецструктурах.

Среди многочисленных "ветеранов", Gazeta.ua нашла Mercedes-Benz Pullman, 1938 года выпуска. На похожем, по словам нынешнего владельца олдкара, ездил Макс Отто фон Штиирлиц - персонаж киноленты 17 мгновений весны.

"Максим Исаев - вымышленный персонаж, а на моем авто в Украину приехал вполне реальный офицер Третьего Рейха, во времена Второй мировой войны. Из информации что у меня есть - его обвинили в дезертирстве, отозвали в Германию и там расстреляли.

А его машина осталась здесь. Долгое время она находилась в Крыму. Тогдашние владельцы эксплуатировали ее в хозяйственных целях, возили различные грузы. От такой эксплуатации и "заботы" она претерпела разрушение и в 1970-х годах совсем "стала". Когда я за ней приехал - она ​​была крайне истощена, запущена и требовала реанимации ", - рассказывает владелец Mercedes-а Сергей Мишта.

В собственности Сергея Петровича, транспортное средство с 2010 года. С тех пор он бережно, тщательно, шаг за шагом восстанавливает автомобиль, с целью воссоздать его первозданное состояние.

"У этого авто немало особенностей которые вряд ли встретишь в современной машине. Этот Мерседес собран на стальной раме. Его кузов - дубовый каркас обшит листовым металлом. Со времен его выпуска - дерево, в основном, испортилось и нам, в частности с моим товарищем Сергеем, пришлось хорошо потрудиться чтобы восстановить зону салона.

Среди особенностей, которые не встретишь на современном авто - централизованная система смазки сильнонагруженых узлов машины. Манипуляции с лубрикации осуществляет водитель непосредственно с места водителя. Для этого конструкцией предусмотрена небольшая педалька, которую водитель применяет при необходимости.

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Для багажа, этому Mercedes, разработчики выделели достаточно не распространенное, на сегодняшний день место - на улице. Сзади авто, к бамперу прикреплена специальная платформа, на которую установлен сундук. В нем и задумано перевозить имущество. Такое решение было выполнено с целью увеличения пространства в салоне авто для пассажиров. А это - очередная особенность.

Кроме основного дивана для путешествующих, в средней части автомобиля есть еще и два раскладных сиденья. Поэтому пасажироемность этого Pullman-а составляет 6 человек, кроме водителя. И это только места для сидения. В салоне остается еще много свободного пространства ", - рассказывает Сергей Петрович.

Среди других особенностей машины - стенка-перегородка между зоной водителя и пассажиров. Она имеет отодвигающееся стекло-окошко. Вероятно, может понадобится, если нужно "пошептаться" без "лишних" ушей.

Mercedes-Benz 230 W142 Pullman. Оснащен 2,3-литровым, рядным шестицилиндровым двигателем. Этот лимо оборудован интересной подвеской: спереди - поперечная рессора с другими модулями ходовой; сзади - независимая часть подвески, состоящий из пар пружин и рессоры на каждое колесо. По своему опыту скажу, амортизация этого Мерседеса - очаровательная. На ходу протестировать ее возможности небыло. Однако когда я сел в салон и искусственно создал колебания кузова - почувствовал какое авто крайне мягкое, ласковое, заботливое. Подвеска гасит покачивания трепетно, словно колыбель.

Необычный у машины и механизм открытия задних боковых окон. Стекла - "откатные". Для того, чтобы сместить стеклянное изделие - предусмотрена специальная ручка. Принцип работы механизма отдаленно напоминает процесс активации функций определенных игрушек заводным ключом. Вертишь в одну сторону - стекло отодвигается, в другую - задвигается.

Несмотря на, прежде, запущенное состояние авто, на машине сохранились оригинальные линзы фирмы Bosch и другие функциональные модули машины.

"Этот лимузин ездит до сих пор. Но на пути комфортного путешествия на нем стоят определенные трудности. Одна из главных проблем - топливо. Машина сконструирована под 72-й бензин, которого сейчас нет, а если заливать октановое число повыше - можно уничтожить двигатель. Между тем, этот Pullman не такой динамичный, как современные авто, поэтому в наших урбанизированных условиях движения он уже несколько не актуален ", - рассказал Сергей Мишта.

Как бы там ни было, но автомобиль имеет неповторимую атмосферу. Он вызывает положительные эмоции, является ярким представителем автоэволюциии и продолжает нести дух своей эпохи.

Этот олдскульный Mercedes и множество других достойных экспонатов можно увидеть на десятом юбилейном фестивале Old Car Land, который продлится до 12 мая. Все желающие могут посетить его ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу: Киев, улица Медовая, 1.

На фестивале Old Car Land покажут военную технику Второй мировой

Автор: Богдан Пихачек
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