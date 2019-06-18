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вторник, 18 июня 2019 13:00

Австралия запускает аэротакси

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Австралия запускает аэротакси
Тест-флаи начнут в следующем году. Первые перелеты с клиентами запланированы на 2023-й. Фото: theguardian.com

Мельбурн станет первой площадкой за пределами Америки, где Uber запустит сервис летающих такси.

Тест-флаи начнут в следующем году. Первые перелеты с клиентами запланированы на 2023-й.

Новый сервис получит название Uber Air и будет интегрирован в приложение компании. Пользователи смогут заказать воздушное такси до ближайшей посадочной площадки Skyport, которые обустроят на крышах домов.

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По мнению представителей Uber, новый сервис поможет разгрузить улицы Мельбурна от пробок.

"Путь от делового центра города до аэропорта занимает полчаса-час, а с Uber Air расстояние можно преодолеть за 10 минут", - рассказали на theguardian.com.

Американский стартап Alaka'i Technologies представил концепцию воздушного такси на топливных элементах.

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