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среда, 20 ноября 2019 12:45

Audi представил новый электрокросовер
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Audi e-tron Sportback
Фото: motor.ru
Audi e-tron Sportback
Audi e-tron Sportback
Audi e-tron Sportback

На автосалоне в Лос-Анджелесе показали электрический кроссовер Audi e-tron Sportback.

Версию 50 quattro оснастили 313-сильной силовой установкой из двух двигателей и батареей на 71 кВт / ч с запасом хода до 350 км. Без подзарядки машина может проехать до 347 км, сообщает Motor.

Более мощная версия Е-tron Sportback 55 quattro имеет 360-сильные электромоторы, способны кратковременно выдавать до 408 л.с. Батарея на 95 кВт/ч обеспечивает автономность до 450 км. Электромобиль сможет проехать без подзарядки до 446 км.

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До 100 км/ч машина разгоняется за 6,8 с. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Продажи электромобиля намечены на весну 2020 года. Стоить Audi e-tron Sportback будет от 71,35 тыс. евро.

Первым серийным электромобилем Audi стал кроссовер e-tron, который представили осенью 2018 года.

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