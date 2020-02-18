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суббота, 22 февраля 2020 05:25

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

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Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси
Англия стала первой страной, где массово использовали такси Фото: 0552.ua

22 февраля 1907-го в Лондоне появились первые автомобили, оборудованные таксометрами.

К этому такси пытались внедрить во французском Париже. Однако среди граждан услуга не пользовалась большой популярностью.

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В тот период богатые имели собственные автомобили. Простым жителям он был не по карману. Кроме этого, не существовало единых тарифов на перевозки. Только после изобретения таксометра английская столица стала первым городом, в котором такси стало массовым.

113 лет New York Taxicab Company импортировала из Франции 600 автомобилей с бензиновым двигателем, которые стали первыми такси в Нью-Йорке.

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Дата
22
февраля

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

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