Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5

Alfa Romeo готовит седан Е-класса, который обещает стать прямым конкурентом BMW 5.

Габаритная модель от итальянского автобренда появится не ранее 2025 года, сообщает портал Motor.Es. Журналисты поделились рендерингом модели, которая станет флагманом Alfa Romeo, ведь будет значительно крупнее седана Giulia.

Фото: motor.es

Пока не ясно, стоит ли немецким производителям нервничать. Однако одного взгляда на неофициальный рендеринг достаточно, чтобы сказать, что новинка способна взбудоражить рынок. Вероятна сильная коллаборация с DS и Lancia, которые являются дочерними брендами недавно созданного автомобильного холдинга Stellantis.

Модель построят на новой платформе Giorgio, на разработку которой Alfa Romeo планирует потратить €1 млрд. Она позволяет использование бензинового мотора, гибридной установки или же чистой электрики. Эксперты отмечают явное возвращение дизайна ко временам успешных моделей 159 и Brera.

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