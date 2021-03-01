 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4599
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 972
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1575
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2115
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2196
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1179
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1377
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Фото
Все фото
4
5
5
6
5
Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5
Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
С V12 и &quot;горячим&quot; характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Видео
Все видео
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 270
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1422
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 639
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3537
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 531
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 10:14

Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5
4

  Комментировать

Alfa Romeo готовит седан Е-класса, который обещает стать прямым конкурентом BMW 5.

Габаритная модель от итальянского автобренда появится не ранее 2025 года, сообщает портал Motor.Es. Журналисты поделились рендерингом модели, которая станет флагманом Alfa Romeo, ведь будет значительно крупнее седана Giulia.

Фото: motor.es

Пока не ясно, стоит ли немецким производителям нервничать. Однако одного взгляда на неофициальный рендеринг достаточно, чтобы сказать, что новинка способна взбудоражить рынок. Вероятна сильная коллаборация с DS и Lancia, которые являются дочерними брендами недавно созданного автомобильного холдинга Stellantis.

Модель построят на новой платформе Giorgio, на разработку которой Alfa Romeo планирует потратить €1 млрд. Она позволяет использование бензинового мотора, гибридной установки или же чистой электрики. Эксперты отмечают явное возвращение дизайна ко временам успешных моделей 159 и Brera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет выглядеть Lamborghini 2040 года

Citroen представил новый хэтчбек своего суббренда DS. Его создали по мотивам концепта Aero Sport Lounge.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 8712
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 7182
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 6570
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5472
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5319
Авто
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
 Просмотров: 630
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
Ржавый спорткар продали почти за 6,5 млн грн
5
 Просмотров: 1179
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Peugeot обновила логотип для автомобилей
 Просмотров: 477
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров Просмотров: 1314
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 15889
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть