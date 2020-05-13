90-летняя пенсионерка из Закарпатья устроила дрифт на грузовике

90-летняя баба Рина из Закарпатья провела маневры на фуре с прицепом.
Соответствующее видео появилось на странице пенсионерки в Instagram.
Инструктором женщины выступил ее внук. Именно он объяснял, как управлять автомобилем.
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Пенсионерка быстро овладела новыми навыками. После она показала настоящий дрифт на фуре.
Сейчас видео посмотрели более 30 тыс. пользователей социальной сети.
30 апреля в Instagram опубликовали видео бабы Рины, которая дрифтувала на Ford Mustang.
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