90-летняя пенсионерка из Закарпатья устроила дрифт на грузовике

90-летняя баба Рина из Закарпатья показла настоящий дрифт на фуре Фото: pershij.com.ua

90-летняя баба Рина из Закарпатья провела маневры на фуре с прицепом.

Соответствующее видео появилось на странице пенсионерки в Instagram.

Инструктором женщины выступил ее внук. Именно он объяснял, как управлять автомобилем.

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Пенсионерка быстро овладела новыми навыками. После она показала настоящий дрифт на фуре.

Сейчас видео посмотрели более 30 тыс. пользователей социальной сети.

30 апреля в Instagram опубликовали видео бабы Рины, которая дрифтувала на Ford Mustang.