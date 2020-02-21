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пятница, 21 февраля 2020 15:29

431 км за 30 с - показали новый мощный гиперкар
27

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Новый Czinger 21C
Фото: Autocar
Новый Czinger 21C
Новый Czinger 21C
Новый Czinger 21C
Новый Czinger 21C

Американская компания Czinger представила мощный гиперкар Czinger 21C.

В общем изготовят 80 экземпляров новинки, сообщает Autocar.

Автомобиль получил 2,88-литровый двигатель V8 мощностью 1250 л. с.

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До 100 км/ч машина разгоняется за 1,9 с. Скорости 431 км автомобиль сможет достичь за 29 с.

Некоторые компоненты скоростного авто напечатали на 3D-принтере.

Хорватская компания Rimac Automobili показала электрокар C_Two с разгоном до 100 км/ч за 1,9 с.

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Дата
21
февраля

Показали первый дизельный легковой автомобиль

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