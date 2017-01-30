Останні новини

 
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
Турчинов наказав готуватися до наступу російських гібридних військ
Із Мінська повідомили про важливі домовленості
Порушили коротке авдіївське перемир&#039;я: бойовики обстріляли ремонтників
Збірна Росії &quot;подарувала&quot; Україні медаль Олімпіади-2012

Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки

- Доню, йому вже не холодно, - мати загиблого 34-річного Володимира Крижанського з міста Сквира на Київщині за руку ...

Турчинов наказав готуватися до наступу російських гібридних військ

Українські військові мають бути готовими до атак бойовиків по всій лінії фронту. Про це заявив секретар РНБО Олександр ...

Із Мінська повідомили про важливі домовленості

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про розведення сил на Донбасі з 5 лютого. Про це повідомив представник ...

Порушили коротке авдіївське перемир'я: бойовики обстріляли ремонтників

Бойовики відкрили вогонь по бригадах енергетиків і супроводжувальних їх піротехнічних групах Держслужби України з ...

Збірна Росії "подарувала" Україні медаль Олімпіади-2012

Збірна України в жіночій естафеті 4х400 м отримає бронзові медалі Олімпіади-2012, яка пройшла в Лондоні. Причиною цього ...
Ексклюзиви
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Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Переглядів: 84
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
2 Переглядів: 3528
Візит патріарха Кирила в Україну неможливий - Березовець
Візит патріарха Кирила в Україну неможливий - Березовець
7 Переглядів: 2037
Збірні Польщі, України, Румунії, Словаччини здатні дійти до чвертьфіналу Кубка світу
Збірні Польщі, України, Румунії, Словаччини здатні дійти до чвертьфіналу Кубка світу
Переглядів: 399
"В Авдіївці на стіні будинку намалював ікону" - художник Лев Скоп
"В Авдіївці на стіні будинку намалював ікону" - художник Лев Скоп
Переглядів: 2625
Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
5 Переглядів: 5334
Порошенкові нагадали про пораду генпрокурору
Порошенкові нагадали про пораду генпрокурору
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Експерт розповіла, які проблеми криються у недофінансуванні наукових медзакладів
Експерт розповіла, які проблеми криються у недофінансуванні наукових медзакладів
Переглядів: 168
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
3 Переглядів: 2940
Україна – це корова, яка майже здохла – Арестович
Україна – це корова, яка майже здохла – Арестович
30 Переглядів: 7749
Фото
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Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Схудла Хлої Кардаш&#039;ян продемонструвала апетитні сідниці у спокусливому купальнику
Схудла Хлої Кардаш'ян продемонструвала апетитні сідниці у спокусливому купальнику
Модель накачала сідниці до 150 см заради кар&#039;єри
Модель накачала сідниці до 150 см заради кар'єри
Sports Illustrated Swimsuit познайомив з новими сексуальними моделями
Sports Illustrated Swimsuit познайомив з новими сексуальними моделями
Я не хочу зображати секс: Даша Астаф&#039;єва в новому кліпі стала черницею
Я не хочу зображати секс: Даша Астаф'єва в новому кліпі стала черницею
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Ігор Яковенко Дзвінок, якого чекала вся суверенна путінська Росія
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Люди бідно живуть. Багаті лише ті, хто наближений до президента
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Срна хоче завершити кар'єру у "Шахтарі"
Срна хоче завершити кар'єру у "Шахтарі"
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
Зелені млинці смажать зі шпинатом
Зелені млинці смажать зі шпинатом
Під Авдіївкою загинув викладач Чернівецького університету Леонід Дергач
Під Авдіївкою загинув викладач Чернівецького університету Леонід Дергач
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Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
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Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
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"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
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Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
3 Переглядів: 2977
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 січня 2017
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Зьозя
У дитинстві коропи були ніби зачакловані. Я не міг упіймати бодай одного. Мій тодішній напарник по риболовлі Зьозя не дасть збрехати. Малим Сергій не ...
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Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
Навчання в Польщі для українців стало доступним
Навчання в Польщі для українців стало доступним
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
Свято Водохреща з компанією "Здоров'я"
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Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
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Випуск №1970
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Під Авдіївкою загинули семеро українських воїнів
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Подорожчають картопля та цибуля
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З кожним розмовляв у середньому 17 хвилин
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Депутати й ветерани АТО заблокували поїзди на окуповану Луганщину
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Місії ОБСЄ нарешті вдалося потрапити в Ясинувату
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Росія встановила прикордонну зону з Білоруссю
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Порошенко та прем'єр Ізраїлю обговорили вільну торгівлю
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Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку - штаб АТО
18:52
В Укрнафті провели обшуки
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Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
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Услід за гучним скандалом на "Укрзалізниці" інтереси нардепів Дубневичів виплили й в "Укрспирті"
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Скільки грошей заплатили вкладникам банків-банкрутів
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Паралізовані пацієнти зможуть спілкуватись
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Зозуля повернувся в "Бетіс" через звинувачення в нацизмі
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Українці платять Балчуну 21 тис. грн в день
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Із Мінська повідомили про важливі домовленості
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Створений встановлювати нові стандарти. BMW 5 серії сьомого покоління
14:55 01 лютого 2017
Створений встановлювати нові стандарти. BMW 5 серії сьомого покоління 26 січня 2017 року компанія "АВТ Баварія", офіційний імпортер BMW в Україні, представила бізнес-седан BMW 5 серії сьомого покоління у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі ...
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Україна наростила річний видобуток газу
20:14 01 лютого 2017
Україна наростила річний видобуток газу Газовидобувні підприємства України наростили видобуток газу до 20 млрд кубометрів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. "Газовидобувні підприємства ...
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Автобіографії футболістам варто писати після завершення кар'єри
21:00 01 лютого 2017 | Ірина КОЗЮПА
Автобіографії футболістам варто писати після завершення кар'єри "Щодо книги - я задумався", - написав колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук на своїй сторінці у Facebook. Футболіст викладає у соцмережі відверті та яскраві ...
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Мова Історія мови 1
Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ
13:29 30 січня 2017
Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ В документах ЦРУ вказано, що у 1950-х 80% мешканців Києва говорило українською. 20% російською та іншими мовами СРСР. Про це повідомляє "Обозреватель". В документі йдеться про життя Києва у 1950-х. ...
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Московських студентів відправлять на "будівництво століття" в Криму
14:53 01 лютого 2017
Московських студентів відправлять на "будівництво століття" в Криму Студентів Московського державного університету залучили до будівництва моста через Керченську протоку в анексованому Криму. Про це інформує Росавтодор. На "будівництво століття" влітку повинні ...
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Люди Сім'я
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Психолог розповіла, як саме дитинство вплине на доросле сімейне життя
21:12 01 лютого 2017
Психолог розповіла, як саме дитинство вплине на доросле сімейне життя Існує закономірність між тим, скільки у вас було братів і сестер, яке місце ви серед них займали - і дорослим сімейним життям. Так вважає психолог Ліна Блер. "Ранній досвід визначає все наше життя. ...
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Як обрати ноутбук для подорожей
22:22 31 січня 2017 | Валерія Наливайко
Як обрати ноутбук для подорожей Для роботи у потягах, відрядженнях і різних експедиціях та подорожах незамінним помічником стане ноутбук. Але його необхідно зважено і ретельно вибирати. Сучасні ноутбуки із 15-дюймовим монітором ...
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Оголосили претендентів на Шевченківську премію
18:48 01 лютого 2017 | Дар'я Агапова
Оголосили претендентів на Шевченківську премію 30 січня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка на засідання обрав твори, що братимуть участь у третьому турі конкурсу на здобуття премії. Всього визначено чотири ...
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Перший кросворд називали "Гра туди-сюди"
10:05 01 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Перший кросворд називали "Гра туди-сюди" 1 лютого 1930 року у газеті "Таймс" надрукували перший у світі кросворд. Є кілька версій того, де і коли були винайдені кросворди. Можливо, прототипи сучасних кросвордів з'явилися ще в XIX столітті. ...
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Почалися переговори про укладення перемир'я - Жебрівський
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Почалися переговори про укладення перемир'я - Жебрівський Розпочалися переговори про режим тиші на завтра Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає "5 канал". "Як це вдасться (переговори - ред.) ...
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"Якось дивно буває: ніби прокинешся від сну і – жонатий"
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"Цікаво буде, коли Яника посадять чи застрелять"
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Ходили містом і показували обрубані пальці й вуха наших солдатів
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