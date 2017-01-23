Останні новини

649
Ексклюзиви
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
14
Переглядів: 4116
Гройсман готується до відставки - політолог
4
Переглядів: 6741
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
18
Переглядів: 6216
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
1
Переглядів: 1533
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
5
Переглядів: 2612
"Світова боротьба між добром і злом почалась з Майдану" - музикант
1
Переглядів: 1497
100 тис. нових клієнтів: скільки стоятимуть черги в "Ощадбанку"
24
Переглядів: 38077
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
2
Переглядів: 5793
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Переглядів: 1821
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
1
Переглядів: 1411
Блоги
Відео Усі відео
Інтерв'ю
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
2
Переглядів: 1155
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1561
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
1
Переглядів: 3866
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 723
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
1
Переглядів: 1218
Колонка
Новини компаній
Газета по-українськи №1968
24.01.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 378
Детальніше
Водіїв не змушуватимуть міняти посвідчення кожні 5 років
13:20
26 січня 2017
Скорочувати термін дії водійських посвідчень до 5 років не планують. Про це заявив Голова МВС Арсен Аваков. "Є світова практика щодо водійських посвідчень. І ми дотримуватимемося її. Ніяких "кожні 5 ...
Економіка
Переглядів: 0
Детальніше
Скільки траншів МВФ пророкують Україні до кінця року
13:51
26 січня 2017
Україна може сподіватися на два транші від Міжнародного валютного фонду. Про це заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала, пише УНІАН. "Більш як на два транші від МВФ ми не ...
Спорт
Переглядів: 42
Детальніше
"Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо" - агент
13:41
26 січня 2017
Агент Дмитро Селюк поділився своєю думкою щодо майбутнього українських футболістів в топ-чемпіонатах Європи. "Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо. Навпаки, найближчим часом їх там стане ...
Мова Сьогодення 1
Переглядів: 84
Детальніше
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29
26 січня 2017
На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшло 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє Укрінформ. Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
Крим 1
Переглядів: 399
Детальніше
ФСБ обшукала будинок кримсько-татарської активістки та познущалися над вагітною жінкою
10:25
26 січня 2017
В анексованому Криму силовики обшукали будинок активістки кримсько-татарського руху Зодіє Салієвої та познущалися з її вагітної невістки. Про це написала у Facebook журналістка Ельвіна Сейтбулаєва. ...
Люди Секс
Переглядів: 105
Детальніше
Чоловіки, секс і зради: 5 фактів, у які не хочеться вірити
13:40
26 січня 2017 | Gazeta.ua
Існує безліч досліджень про секс і стосунки, результати яких не радують закоханих. П'ять фактів про чоловіків, зради і секс наводить goodhouse Чоловіки, які зраджують, щасливіші у шлюбі Якщо ваш ...
Суспільство 1
Переглядів: 1029
Детальніше
В Україні немає грошей на сучасну бронетехніку
11:46
26 січня 2017
Українські військові не отримують сучасні танки "Оплот" та бронемашини "Дозор-Б" та іншу новітню техніку через недофінансування. Про це йдеться у заяві Укроборонпрому. "Держава здатна закривати лише ...
Культура
Переглядів: 84
Детальніше
На Євробаченні заспівають білоруською вперше за 13 років
13:29
26 січня 2017 | Дар'я Агапова
Про історію написання пісні "Гісторыя майго жыцця", сучасну білоруську та українську музику розповідають вокалісти "Naviband" Артем Лук'яненко та Ксенія Жук. 20 січня група перемогла на національному ...
Історія 1
Переглядів: 483
Детальніше
Микола Скрипник застрелився зі словами "Так треба" - 145 з дня народження автора українського правопису
15:19
25 січня 2017
25 січня в Ясинуватій Донецької обл. народився український радянський партійний і державний діяч Микола Скрипник. Про це повідомляє Рідна Країна. Його батьки були службовцями-залізничникакми. ...
usd27,2082
eur29,2298
Статті
Блоги
Ексклюзиви
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
14
Переглядів: 4116
Гройсман готується до відставки - політолог
4
Переглядів: 6741
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
18
Переглядів: 6216
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
1
Переглядів: 1533
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
5
Переглядів: 2612
"Світова боротьба між добром і злом почалась з Майдану" - музикант
1
Переглядів: 1497
100 тис. нових клієнтів: скільки стоятимуть черги в "Ощадбанку"
24
Переглядів: 38077
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
2
Переглядів: 5793
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Переглядів: 1821
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
1
Переглядів: 1411
Інтерв'ю
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
2
Переглядів: 1155
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1561
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
1
Переглядів: 3866
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 723
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
1
Переглядів: 1218
Колонка
Статті
Новини компаній
- Так, чиновники бояться брати хабарі напряму
- Ні, все як і було
- Більшість питань в органах влади вирішую через знайомих
- Доводиться платити більше
Журнал «Країна» №356
24.01.2017