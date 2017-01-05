Останні новини

682
Ексклюзиви
Найбільші успіхи й невдачі України 2016 року
1
Переглядів: 861
Навіщо українців привчають до плаваючого курсу - НБУ
1
Переглядів: 1533
Як Порошенко обіцяв безвіз
8
Переглядів: 4431
Політичні скандали 2016 року: від офшорів до декларацій
Переглядів: 672
1000 днів АТО у словах: колоради, ватники та інші іхтамнєти
2
Переглядів: 1785
Банки відмовляються від депозитів - НБУ
Переглядів: 3214
Експерт пояснив, що може стати на заваді безвізу
Переглядів: 809
16
5
7
13
7
Блоги
Відео Усі відео
Інтерв'ю
"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
2
Переглядів: 1911
"Деякі банки ставлять нульові відсотки по валютних депозитах. Їм не потрібні гроші" - Олег Чурій
1
Переглядів: 2940
Колонка
Новини компаній
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
Газета по-українськи №1963
06.01.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 147
Детальніше
До 2020 року Ford випустить перший в історії гібридний Mustang
15:56
09 січня 2017
Компанія Ford збирається в найближчі три роки випустити гібридний спорткар Mustang і електричний кросовер. - повідомляє sundaynews. До 2020 року компанія планує презентувати компактний кросовер з ...
Регіони Інші регіони 2
Переглядів: 1575
Детальніше
США профінансує будівництво міжнародного аеропорту
17:58
09 січня 2017
Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Степан Кубів зустрівся в Кабінеті міністрів України з інвесторами із США для обговорення будівництва міжнародного аеропорту в місті Умань ...
Спорт 1
Переглядів: 168
Детальніше
Роналду назвали найкращим футболістом минулого року
21:14
09 січня 2017
Нападаючий мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим гравцем 2016 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Церемонія нагородження проходила у понеділок, ...
Мова Сьогодення 2
Переглядів: 853
Детальніше
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05
21 грудня 2016
Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Крим 4
Переглядів: 3486
Детальніше
США відправили військовий літак до окупованого Криму
17:03
09 січня 2017
Два американських військових літака сьогодні вилетіли з авіабаз в Західній Європі для проведення розвідки біля російських кордонів в Баренцевому морі та біля Криму. Про це свідчать дані західних ...
Люди Зірки
Переглядів: 1323
Детальніше
Світлана Лобода вибила передні зуби на льоду
20:05
09 січня 2017
Світлана Лобода поборола дитячий страх і вперше за довгий час вийшла на лід. Відео з ковзанки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Світлана також зізналася, що за бажання навчитися ...
Технології Техніка
5
Переглядів: 1407
Детальніше
Який планшет обрати - ТОП-5 найдешевших моделей
11:00
09 січня 2017 | Олена Капнік
Дешевше не завжди гірше чи меншої якості. Тому Gazeta.uaпропонує 5 найдешевших планшетів, на покупці яких можна заощадити. Планшет Bravis NB74 3G (від 1265 грн) Bravis NB74 3G - це простий і зручний ...
Культура
16
Переглядів: 336
Детальніше
"Був дуже щедрим" – сусід Параджанова показав подаровані режисером речі
19:37
09 січня 2017 | Анна БАЛАКИР, Ельдар САРАХМАН
Останні роки свого життя режисер Сергій Параджанов провів у Тбілісі. Тут народився 9 січня 93 роки тому в родині вірменів. Батько був антикваром. Хотів передати свій фах сину, але той вирішив стати ...
Історія
5
Переглядів: 819
Детальніше
ТОП - 5 маловідомих історичних місць Львова
11:53
09 січня 2017
Gazeta.ua пропонує вашій увазі цікаві історичні місця Львова, про які рідко знають туристи. 1. Палац графів Туркулів-Комелло. Розташований на вулиці Пекарській, 50-А. Побудували його в 1840-1844 рр. ...
usd27,021
eur28,6126
Статті
Блоги
Ексклюзиви
Найбільші успіхи й невдачі України 2016 року
1
Переглядів: 861
Навіщо українців привчають до плаваючого курсу - НБУ
1
Переглядів: 1533
Як Порошенко обіцяв безвіз
8
Переглядів: 4431
Політичні скандали 2016 року: від офшорів до декларацій
Переглядів: 672
1000 днів АТО у словах: колоради, ватники та інші іхтамнєти
2
Переглядів: 1785
Банки відмовляються від депозитів - НБУ
Переглядів: 3214
Експерт пояснив, що може стати на заваді безвізу
Переглядів: 809
Інтерв'ю
"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
2
Переглядів: 1911
"Деякі банки ставлять нульові відсотки по валютних депозитах. Їм не потрібні гроші" - Олег Чурій
1
Переглядів: 2940
Колонка
Статті
Новини компаній
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
- Пантелеймон Куліш
- Степан Бандера
- В'ячеслав Чорновіл
- Микола Амосов
- Валерій Лобановський
- Генерал Сергій Кульчицький
- Дмитро Ярош і дизайн купюри у червоно-чорних кольорах
- Відмовитись від портретів на грошах
- Ваш варіант (у коментарях)
Журнал «Країна» №353
27.12.2016