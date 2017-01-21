Останні новини

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"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
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"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
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Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
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"Українці мають довести, що жертви на Майдані не були марні" - росіянин
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"Росіяни зможуть взяти Маріуполь лише знищивши його" - офіцер ЗСУ
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Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
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"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
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Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
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"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
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Новини компаній
Газета по-українськи №1967
20.01.2017
Усі новини дня
Авто
5
Переглядів: 1596
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Оновлена Skoda Octavia стала швидшою
17:57
20 січня 2017
Чеський автовиробник представив заряджену модель Octavia RS. Авто вдосконалили у швидкості. Тепер 2,0-літровий бензиновий турбодвигун має 230 к.с. і розганяється до 250 км / год. Раніше Octavia RS ...
Економіка
Переглядів: 1470
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Чи буде долар по 64 гривні
23:03
21 січня 2017
У 2017 році вартість долара до 64 гривень не зросте, оскільки за такого курсу буде надлишок валюти. А це – 16,8 мільярдів доларів профіциту. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав ...
Спорт
Переглядів: 504
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Всі голи в матчі "Динамо" забили у другому таймі
22:47
21 січня 2017
"Динамо" впевнено переграло "Санкт-Паулі" (3:1) у товариському поєдинку. Всі голи у матчі припали на другий тайм. Рахунок відкрили лише на 56-й хвилині гри, коли Артем Бесєдін на дальній штанзі ...
Мова Сьогодення 17
Переглядів: 1639
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Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10
13 січня 2017
Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Люди Зірки
4
Переглядів: 1743
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Брітні Спірс приміряла крихітне бікіні на сцені
19:45
21 січня 2017
Співачка Брітні Спірс оновила костюм, в якому виступає на своєму шоу у Planet Hollywood Resort & Casino. До топу додала крихітне бікіні, фото нового вбрання виставила на своїй сторінці у ...
Технології Техніка 1
Переглядів: 1008
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iPhone 8 матиме навколо корпусний дисплей - ЗМІ
23:10
20 січня 2017
У 2017 році очікується нова модель iPhone 8 з загорнутим навколо корпусу дисплеєм. Модель новенького iPhonе отримає 5,8-дюймовий OLED-дисплей, який буде йти від краю до краю, toneto.net. "Обгорнутий ...
Історія
Переглядів: 315
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Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман
09:00
21 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
21 січня 1846 року у Санкт-Петербурзі у збірці "Петербурзький збірник" вийшов роман "Бідні люди" Федора Достоєвського (1821-1881). "Бідні люди" - перший твір Достоєвського написаний як роман у ...
Історія
Переглядів: 315
Детальніше
Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман
09:00
21 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
21 січня 1846 року у Санкт-Петербурзі у збірці "Петербурзький збірник" вийшов роман "Бідні люди" Федора Достоєвського (1821-1881). "Бідні люди" - перший твір Достоєвського написаний як роман у ...
Донбас
8
1
Переглядів: 3066
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Українські зенітники вчаться стріляти прямо на бойових позиціях
22:04
21 січня 2017
Українські розрахунки зенітних гармат проходять тренування прямо на бойових позиціях в зоні АТО.Щоб удосконалити навики військових в зону АТО прибула мобільна тренувальна група Харківського ...
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Статті
Блоги
Ексклюзиви
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
1
Переглядів: 3045
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Переглядів: 987
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Переглядів: 609
"Українці мають довести, що жертви на Майдані не були марні" - росіянин
2
Переглядів: 1386
"Росіяни зможуть взяти Маріуполь лише знищивши його" - офіцер ЗСУ
2
Переглядів: 4132
Інтерв'ю
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1071
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
1
Переглядів: 3866
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 723
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
1
Переглядів: 1218
"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
4
Переглядів: 2543
Колонка
Статті
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Журнал «Країна» №355
17.01.2017