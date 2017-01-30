Останні новини

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Ексклюзиви
Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Переглядів: 84
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
2
Переглядів: 3528
Візит патріарха Кирила в Україну неможливий - Березовець
7
Переглядів: 2037
"В Авдіївці на стіні будинку намалював ікону" - художник Лев Скоп
Переглядів: 2625
Порошенкові нагадали про пораду генпрокурору
Переглядів: 1407
Україна – це корова, яка майже здохла – Арестович
30
Переглядів: 7749
9
10
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6
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Інтерв'ю
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Переглядів: 1848
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
3
Переглядів: 2977
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1617
Колонка
Новини компаній
Газета по-українськи №1970
31.01.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 189
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Створений встановлювати нові стандарти. BMW 5 серії сьомого покоління
14:55
01 лютого 2017
26 січня 2017 року компанія "АВТ Баварія", офіційний імпортер BMW в Україні, представила бізнес-седан BMW 5 серії сьомого покоління у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі ...
Економіка 1
Переглядів: 1092
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Україна наростила річний видобуток газу
20:14
01 лютого 2017
Газовидобувні підприємства України наростили видобуток газу до 20 млрд кубометрів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. "Газовидобувні підприємства ...
Спорт
Переглядів: 42
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Автобіографії футболістам варто писати після завершення кар'єри
21:00
01 лютого 2017 | Ірина КОЗЮПА
"Щодо книги - я задумався", - написав колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук на своїй сторінці у Facebook. Футболіст викладає у соцмережі відверті та яскраві ...
Мова Історія мови 1
Переглядів: 819
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Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ
13:29
30 січня 2017
В документах ЦРУ вказано, що у 1950-х 80% мешканців Києва говорило українською. 20% російською та іншими мовами СРСР. Про це повідомляє "Обозреватель". В документі йдеться про життя Києва у 1950-х. ...
Крим 4
Переглядів: 2100
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Московських студентів відправлять на "будівництво століття" в Криму
14:53
01 лютого 2017
Студентів Московського державного університету залучили до будівництва моста через Керченську протоку в анексованому Криму. Про це інформує Росавтодор. На "будівництво століття" влітку повинні ...
Люди Сім'я
5
Переглядів: 2184
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Психолог розповіла, як саме дитинство вплине на доросле сімейне життя
21:12
01 лютого 2017
Існує закономірність між тим, скільки у вас було братів і сестер, яке місце ви серед них займали - і дорослим сімейним життям. Так вважає психолог Ліна Блер. "Ранній досвід визначає все наше життя. ...
Технології 1
Переглядів: 945
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Як обрати ноутбук для подорожей
22:22
31 січня 2017 | Валерія Наливайко
Для роботи у потягах, відрядженнях і різних експедиціях та подорожах незамінним помічником стане ноутбук. Але його необхідно зважено і ретельно вибирати. Сучасні ноутбуки із 15-дюймовим монітором ...
Культура 3
Переглядів: 1239
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Оголосили претендентів на Шевченківську премію
18:48
01 лютого 2017 | Дар'я Агапова
30 січня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка на засідання обрав твори, що братимуть участь у третьому турі конкурсу на здобуття премії. Всього визначено чотири ...
Історія
Переглядів: 21
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Перший кросворд називали "Гра туди-сюди"
10:05
01 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
1 лютого 1930 року у газеті "Таймс" надрукували перший у світі кросворд. Є кілька версій того, де і коли були винайдені кросворди. Можливо, прототипи сучасних кросвордів з'явилися ще в XIX столітті. ...
Донбас
Переглядів: 0
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Почалися переговори про укладення перемир'я - Жебрівський
21:57
01 лютого 2017
Розпочалися переговори про режим тиші на завтра Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає "5 канал". "Як це вдасться (переговори - ред.) ...
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eur29,1316
Статті
Блоги
Ексклюзиви
Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
Переглядів: 84
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
2
Переглядів: 3528
Візит патріарха Кирила в Україну неможливий - Березовець
7
Переглядів: 2037
"В Авдіївці на стіні будинку намалював ікону" - художник Лев Скоп
Переглядів: 2625
Порошенкові нагадали про пораду генпрокурору
Переглядів: 1407
Україна – це корова, яка майже здохла – Арестович
30
Переглядів: 7749
Інтерв'ю
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Переглядів: 1848
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
3
Переглядів: 2977
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1617
Колонка
Статті
Новини компаній
- святкую всі
- деякі святкую
- ставлюся, як до додаткових вихідних
- не відзначаю жодного радянського свята
- використовую, щоб поїхати допомогти батькам
Журнал «Країна» №357
31.01.2017