Останні новини

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Ексклюзиви
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Переглядів: 294
2017 рік для України буде тяжким і переможним - Тягнибок
1
Переглядів: 861
Тягнибок назвав 2 найлютіших ворога України
Переглядів: 2898
"Щоб ви не бачили те, що пережили ми" - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
Переглядів: 631
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"Мені подобається 40% ідей Моуріньйо, і 60% - Гвардіоли"
Переглядів: 336
Назвали головні явища літератури у 2016 році
Переглядів: 231
Влада штовхає країну в прірву - Віталій Скоцик
4
Переглядів: 1764
У Порошенка погана особиста ситуація. Гірша, ніж була в Януковича - Гайдай
2
Переглядів: 21431
Колонка
Новини компаній
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
Газета по-українськи №1961
30.12.2016
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 336
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Святий Миколай розвозить подарунки на Ferrari Enzo
23:45
31 грудня 2016
Святий Миколай тихо підкрадається до ялинки у центрі вітальні. Кладе подарунок і виходить з будинку, прихопивши зі стола гостинці. Їх для нього поклали господарі дому. На вулиці святого чекає Ferrari ...
Економіка
Переглядів: 189
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Експорт українських ялинкових прикрас зріс майже на 20%
17:19
31 грудня 2016
Українські іграшки присутні на ринках 25 країн світу і їх експорт зростає. За 10 місяців 2016 року з Уркаїни експортували ялинкових прикрас на 4,5 млн дол (16,7%), повідомила заступник міністра ...
Спорт
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"Більше 50 відсотків, що "Челсі" стане чемпіоном, але "Ліверпуль" ще побореться"
21:59
31 грудня 2016
У центральному матчі англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" вдома обіграв "Манчестер Сіті" - 1:0. Єдиний гол у матчі провів півзахисник Жоржиньйо Вейналдум на 8-й хвилині. - Від матчу з точки зору ...
Мова Сьогодення 2
Переглядів: 853
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Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05
21 грудня 2016
Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Люди Зірки
Переглядів: 1680
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Полякова сфотографувалася у надто відвертому образі
05:20
01 січня 2017
Співачка Ольга Полякова сфотографувалася у надто відвертому наряді. Вона готується до концертів у м. Дніпрі, повідомляє feme. Жінка надягла корсет, вшитий каменями. Образ доповнили колготки в сіточку ...
Технології Техніка
Переглядів: 1113
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Як вибрати новий телефон із сенсорним екраном
13:30
31 грудня 2016 | Олена Литвинова
Ринок телефонів дуже різноманітний. Щомісяця з'являються нові моделі. Помилитися, вибираючи новий смартфон, просто. Варто керуватись порадами та визначити ціль придбання телефону. Ціна на телефон із ...
Культура
Переглядів: 105
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Мультфільм "Ну, постривай!" радянська цензура забороняла кілька разів
09:00
01 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
1 січня 1969 року на радянські телеекрани вийшов перший випуск мультфільму "Ну, постривай!". Пілотна серія називалася "У місті і на пляжі". Вийшла серія в рамках альманаху "Весела карусель N 1". ...
Історія
5
Переглядів: 357
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5 найцікавіших археологічних відкриттів 2016 року
21:30
31 грудня 2016
Gazeta.ua підготувала підбірку найцікавіших відкриттів, зроблених археологами та істориками в 2016 році. 1. Британські археологи виявили руїни замку, що міг належати легендарному королю Артуру. Він ...
Донбас
27
Переглядів: 273
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Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
10:10
01 січня 2017 | Gazeta.ua
Майже у кожному бліндажі, будівлі чи блокпості в зоні АТО на Донбасі живуть коти, собаки, пташки чи навіть гуски з єнотами. Нерідко люди тікаючи від війни залишали своїх улюбленців. Вештались по ...
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Статті
Блоги
Ексклюзиви
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Переглядів: 294
2017 рік для України буде тяжким і переможним - Тягнибок
1
Переглядів: 861
Тягнибок назвав 2 найлютіших ворога України
Переглядів: 2898
"Щоб ви не бачили те, що пережили ми" - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
Переглядів: 631
Інтерв'ю
"Мені подобається 40% ідей Моуріньйо, і 60% - Гвардіоли"
Переглядів: 336
Назвали головні явища літератури у 2016 році
Переглядів: 231
Влада штовхає країну в прірву - Віталій Скоцик
4
Переглядів: 1764
У Порошенка погана особиста ситуація. Гірша, ніж була в Януковича - Гайдай
2
Переглядів: 21431
Колонка
Статті
Новини компаній
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
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- піду в Креди Агриколь Банк
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- віддам перевагу Ощадбанку
- перейду Кредобанк
- понесу гроші в Укрексимбанк
- рекомендували Укрсиббанк
- подумую про ОТП Банк
- довірю гроші ПроКредит Банку
- інша фінансова установа
Журнал «Країна» №353
27.12.2016