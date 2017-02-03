Останні новини

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Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
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У Нацбанку прогнозують, що 630 тис. українців скоро втратять роботу
Топ-чиновник Нацбанку погорів на хабарі $35 тис.

Із ким воюватиме Україна в найближчі 15 років - найцікавіше в журналі "Країна"

Людство переживає одночасно кілька криз. Це криза світу, який утворився після Другої світової війни. Руйнується ...

Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє можливу агресію з боку Росії. Тому "потихеньку" йде від РФ. Про це ...

Таке відбувається вперше за весь час АТО - Мотузяник

Повномасштабні бойові дії вперше розгорнулися на всій території проведення АТО. Про це повідомив спікер Міноборони з ...

У Нацбанку прогнозують, що 630 тис. українців скоро втратять роботу

В результаті підвищення мінімальної заробтіної плати до 3200 грн в Україні скоротять 630 тис. працівників. Про це ...

Топ-чиновник Нацбанку погорів на хабарі $35 тис.

Директора департаменту платіжних систем Національного банку Сергія Шацького затримали за хабарництво. Про це повідомляє ...
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Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
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Онука Софії Ротару оцінила нову колекцію улюбленого дизайнера на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days
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З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
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Павло Вольвач
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Соло для механічного солов'я
Світ ходить ходором, турбулентно потіпується, змінюючись на очах. "Яке там місце Україні? – думається іноді дозвільно, хоча й не без тривоги. ...
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Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
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Запустили нові трамваї підвищеного комфорту
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Запустили нові трамваї підвищеного комфорту Київ закупив 11 нових швидкісних трамваїв. 2 з них виробили на львівському заводі "Електрон", а решту - на польському концерні Pesa. Нові трамваї відповідають усім європейським стандартам: їх ...
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Україна й США ведуть переговори про постачання вугілля - Кропачов
19:59 03 лютого 2017
Україна й США ведуть переговори про постачання вугілля - Кропачов Україна і США почали переговори щодо альтернативи постачання вугілля з окупованих територій. Про це в коментарі NewsOne сказав експерт з енергоринку Віталій Кропачов, який бере участь в переговорах. ...
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"Я досить цинічна сволота": найкращий бомбардир в історії "Челсі" завершив кар'єру "Позаду 21 неймовірний рік, і я вирішив, що настав момент для завершення кар'єри. У мене була низка привабливих пропозицій з Англії та інших країн. Але в 38 років відчуваю, що пора почати нову главу ...
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35 02 лютого 2017
Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
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Окупанти визнали, що в Криму не вистачить газу до кінця зими В окупованому Росією Криму до закінчення зими не вистачить запасів газу. Про це заявила так званий міністр палива та енергетики в окупаційному уряді півострова Світлана Бородуліна, передає "Новий ...
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Гламурна Наомі Кемпбелл знялась для Town & Country
19:31 03 лютого 2017
Гламурна Наомі Кемпбелл знялась для Town & Country Модель Наомі Кемпбелл знялась у новому номері Town & Country. Зірка позувала у гламурній фотосесії та розповідала про особисте. "Я нервую, коли виходжу на подіум, - говорить Наомі, - я намагаюсь ...
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Запустили нові трамваї підвищеного комфорту
17:05 03 лютого 2017 | Валерія Наливайко, відео: Валерія Наливайко
Запустили нові трамваї підвищеного комфорту Київ закупив 11 нових швидкісних трамваїв. 2 з них виробили на львівському заводі "Електрон", а решту - на польському концерні Pesa. Нові трамваї відповідають усім європейським стандартам: їх ...
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"Все не так просто, як гадалося крємльовскім" - Забужко про бестселлер білоруською мовою
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"Все не так просто, як гадалося крємльовскім" - Забужко про бестселлер білоруською мовою "Тисячі білорусів пам'ятають свою мову і готові за неї платити", - так Оксана Забужко прокоментувала появу книги "Радіо Прудок". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. "З Білоруссю все не ...
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Історики знайшли давній смайлик
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Історики знайшли давній смайлик В документах 1635 року вчені знайли смайлик. Про це повідомляє GFC. Коло із трьома крапками вчені знайшли в записах адвоката, біля його підпису. Документ зберігається у Національному архіві міста ...
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Бойовики накрили артилерійським вогнем Сартану
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Бойовики накрили артилерійським вогнем Сартану Близько 23:00 терористи нанесли артудар по селищу Сартана Кальміуського району Маріуполя. Про це повідомляє поліція Донецької області. "Селище об'їжджає сартанська група швидкого реагування. ...
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  • Це просто чергова заява, яка не варта ніякої уваги
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