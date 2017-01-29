Останні новини

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Питання з Укрзалізницею вирішить Порошенко - експерт
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Політолог розкрив тактику Гройсмана
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За Трампа почнеться перша світова громадянська війна - Арестович
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Гройсман хоче обскакати Порошенка – політолог
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У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
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Гройсман готується до відставки - політолог
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Російську мову треба робити другою українською - Арестович
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"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
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Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
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Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
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Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
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"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
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Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
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Колонка
Новини компаній
Газета по-українськи №1969
27.01.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 609
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Стало відомо, коли випустять перший білоруський електромобіль
14:18
29 січня 2017
Перший білоруський електромобіль вийде до літа цього року. Презентація автомобіля відбудеться в Національній академії наук. Над створенням моделі працює Об'єднаний інститут машинобудування НАН. За ...
Економіка
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Гройсман хоче збільшити експорт електроенергії
23:36
29 січня 2017
Україна має продавати вироблену електроенергію за кордон. Це потрібно для розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час ...
Спорт
Переглядів: 1113
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Суркіс відмовив у продажу Ярмоленка відразу трьом англійським клубам - ЗМІ
17:03
29 січня 2017
До півзахисника збірної України та київського "Динамо" Андрія Ярмоленка проявляють інтерес відразу три клуби англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє thesun.co.uk. Називалися клуби, які до цього ...
Мова Сьогодення 2
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29
26 січня 2017
На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшли 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє "Укрінформ". Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
Суспільство
Переглядів: 840
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Миколу Шиптура лише місяць тому внесли у список політв'язнів
17:59
29 січня 2017 | Тетяна САРАХАН
Родичі ув'язненого у Криму 38-річного Миколи Шиптура сподіваються, що його передадуть відбувати покарання в Україну. Миколі Шиптуру 28 травня 2015 року дали 10 років тюрми. Такий вирок виніс суддя ...
Люди Сім'я
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Чому турецьким бабусям заздрять у всьому світі
14:11
29 січня 2017
Влада Туреччини прийняла рішення ввести зарплату бабусям, які бавляться з онуками у будні, поки батьки дітей зайняті на роботі. У лютому 2017 в Туреччині стартує пілотна програма, яка буде ...
Технології Техніка 1
Переглядів: 546
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В аеропорту Японії пасажирам допомагають роботи
17:54
29 січня 2017
Panasonic Corporation зараз проводить випробування свого автономного робота HOSPI (R), що виконує тимчасову роботу в Міжнародному аеропорту Наріта і Crowne Plaza Narita. Компанія хоче ...
Культура 1
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Антипремію присудили за твір, який отримав "Книгу року BBC"
22:52
29 січня 2017
27 січня відбулася церемонія нагородження переможців книжкового рейтингу "ЛітАкцент року – 2016". Журі назвало найкращі книги в номінаціях: "Проза", "Поезія", "Проза й поезія для дітей" та ...
Історія 2
Переглядів: 357
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Від Крут починається тип новітнього українця, - ад'ютант командувача Дієвою армією УНР
15:50
29 січня 2017 | Олександр Гандзій
"Саме від Крут — не тільки психологічно, а й хронологічно — починається в нашім житті тип новітнього українця, тип, що намагаєтеся надавати проявам українськості ціни справжнього, вже ...
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Статті
Блоги
Ексклюзиви
Питання з Укрзалізницею вирішить Порошенко - експерт
1
Переглядів: 2037
Політолог розкрив тактику Гройсмана
1
Переглядів: 2982
За Трампа почнеться перша світова громадянська війна - Арестович
3
Переглядів: 5607
Гройсман хоче обскакати Порошенка – політолог
4
Переглядів: 2184
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
21
Переглядів: 12222
Гройсман готується до відставки - політолог
7
Переглядів: 10273
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
20
Переглядів: 9405
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
1
Переглядів: 1839
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
5
Переглядів: 2884
Інтерв'ю
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
4
Переглядів: 2417
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Переглядів: 1617
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
1
Переглядів: 3866
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 723
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
1
Переглядів: 1218
Колонка
Статті
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- Так, чиновники бояться брати хабарі напряму
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- Доводиться платити більше
Журнал «Країна» №356
24.01.2017