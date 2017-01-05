Останні новини

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&quot;Приїхала додому, а дому нема&quot;- кримчанка повернулася на півострів

У Польщу прибула перша партія танків з США

У рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО у Польщу прибула перша партія танків. Про це повідомляє TVN24.pl. ...

США профінансує будівництво міжнародного аеропорту

Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Степан Кубів зустрівся в Кабінеті міністрів України з ...

Мирних протестів в Україні вже не буде, в людей на руках достатньо зброї

Апатія українського населення зростає. Про це заявила соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина ...

Негода лютує: є жертви і поранені

Під час робіт з розчищення доріг від снігу в Одеській області померла одна людина. Про це повідомляє "Думська". ...

"Приїхала додому, а дому нема"- кримчанка повернулася на півострів

"Через два роки ми втратимо Крим остаточно. Спочатку він був дуже важко поранений, потім реанімація, зараз кома, через ...
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До 2020 року Ford випустить перший в історії гібридний Mustang
15:56 09 січня 2017
До 2020 року Ford випустить перший в історії гібридний Mustang Компанія Ford збирається в найближчі три роки випустити гібридний спорткар Mustang і електричний кросовер. - повідомляє sundaynews. До 2020 року компанія планує презентувати компактний кросовер з ...
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США профінансує будівництво міжнародного аеропорту
17:58 09 січня 2017
США профінансує будівництво міжнародного аеропорту Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Степан Кубів зустрівся в Кабінеті міністрів України з інвесторами із США для обговорення будівництва міжнародного аеропорту в місті Умань ...
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Спорт 1
Роналду назвали найкращим футболістом минулого року
21:14 09 січня 2017
Роналду назвали найкращим футболістом минулого року Нападаючий мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим гравцем 2016 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Церемонія нагородження проходила у понеділок, ...
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Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05 21 грудня 2016
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
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Крим 4
США відправили військовий літак до окупованого Криму
17:03 09 січня 2017
США відправили військовий літак до окупованого Криму Два американських військових літака сьогодні вилетіли з авіабаз в Західній Європі для проведення розвідки біля російських кордонів в Баренцевому морі та біля Криму. Про це свідчать дані західних ...
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Світлана Лобода вибила передні зуби на льоду
20:05 09 січня 2017
Світлана Лобода вибила передні зуби на льоду Світлана Лобода поборола дитячий страх і вперше за довгий час вийшла на лід. Відео з ковзанки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Світлана також зізналася, що за бажання навчитися ...
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Який планшет обрати - ТОП-5 найдешевших моделей
11:00 09 січня 2017 | Олена Капнік
Який планшет обрати - ТОП-5 найдешевших моделей Дешевше не завжди гірше чи меншої якості. Тому Gazeta.uaпропонує 5 найдешевших планшетів, на покупці яких можна заощадити. Планшет Bravis NB74 3G (від 1265 грн) Bravis NB74 3G - це простий і зручний ...
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"Був дуже щедрим" – сусід Параджанова показав подаровані режисером речі
19:37 09 січня 2017 | Анна БАЛАКИР, Ельдар САРАХМАН
"Був дуже щедрим" – сусід Параджанова показав подаровані режисером речі Останні роки свого життя режисер Сергій Параджанов провів у Тбілісі. Тут народився 9 січня 93 роки тому в родині вірменів. Батько був антикваром. Хотів передати свій фах сину, але той вирішив стати ...
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ТОП - 5 маловідомих історичних місць Львова
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ТОП - 5 маловідомих історичних місць Львова Gazeta.ua пропонує вашій увазі цікаві історичні місця Львова, про які рідко знають туристи. 1. Палац графів Туркулів-Комелло. Розташований на вулиці Пекарській, 50-А. Побудували його в 1840-1844 рр. ...
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Бойовики гатили з "Градів"- штаб АТО
18:16 09 січня 2017
Бойовики гатили з "Градів"- штаб АТО Протягом дня на Донбасі зафіксовано 27 обстрілів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. "На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та ...
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