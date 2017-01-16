Останні новини

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Байден приїхав сказати Порошенкові: "Денег нет, но вы держитесь"
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Політолог пояснив скандальний вчинок Савченко
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Як українці обходитимуть обмеження Нацбанку на розрахунки готівкою
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Газета по-українськи №1965
13.01.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 168
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Ford випустить поліцейські електромобілі
17:13
16 січня 2017 | Валерія Наливайко
Американський автовиробник планує збільшити виробництво електромобілів і гібридів. Протягом наступних років на світовий ринок вийдуть 7 із 13 нових гібридних моделей, серед яких — F-150 Hybrid, ...
Політика
Переглядів: 3108
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Підвищення пенсійного віку викликало реакцію в Кабміні
16:19
16 січня 2017
Уряд не зробить жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю "5 каналу". "Немає ніяких зафіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний ...
Спорт
Переглядів: 147
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Німецький клуб пояснив, чому зірвався трансфер футболіста "Динамо"
17:16
16 січня 2017
Півзахисник Владислав Калитвинцев був за крок від переходу у німецький клуб "Ерцґебірґе", але трансфер так і не відбувся. Права на гравця належать київському "Динамо". Президент німецького клубу ...
Мова Сьогодення 13
Переглядів: 1263
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Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10
13 січня 2017
Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Політика
Переглядів: 2058
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Порошенко доручив терміново позиватися до Росії у Гаазі
15:36
16 січня 2017
Президент Петро Порошенко доручив МЗС сьогодні передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі позов проти Росії. Про це повідомляє сайт глави держави. У позові йдеться про порушення Росією Конвенції ООН ...
Люди Краса
8
Переглядів: 0
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Ідеальний тон: вісім найкращих тональних кремів для обличчя
17:50
16 січня 2017
Одним з найважчих завдань для жінок є вибір тональної основи. Засіб має виконувати одразу декілька функції - бездоганне покриття, не забивати пори, без ефекту маски, не пересушувати шкіру обличчя. ...
Технології Техніка
Переглядів: 84
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Як очистити праску - поради фахівця
17:40
16 січня 2017 | Олена Капнік
Від стану підошви праски залежить, наскільки охайно виглядатиме одяг. Більшість приладів починають погано працювати через неправильний догляд, кажуть фахівці. "Зазвичай праску забруднюють, бо ...
Культура
13
Переглядів: 105
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У новому фільмі Бен Аффлек підпільно торгує алкоголем
15:16
16 січня 2017 | ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЄВА
11 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулась гала-прем'єра стрічки "Закон ночі", де роль режисера та головну роль виконав дворазовий володар премії "Оскар" Бен Аффлек. В основі сюжету лежить однойменний ...
Історія
20
Переглядів: 798
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Німецькі карикатури часів Першої світової - фото
12:31
16 січня 2017
Gazeta.ua пропонує переглянути німецькі карикатурні листівки. Художник Артур Тіле намалював їх у відповідь на пропаганду Антанти. В карикатурах зобразив побут німецьких солдат, противників-мародерів ...
Донбас
Переглядів: 84
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Кремль вимагає від бойовиків за будь-яку ціну зупинити українські війська
17:50
16 січня 2017
Російські командири вимагають від окупантів за будь-яку ціну зупинити успішний наступ української армії. Про це у Facebook написав Дмитро Тимчук. "Командування окупантів вказує, що заняття ...
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Статті
Блоги
Ексклюзиви
Байден приїхав сказати Порошенкові: "Денег нет, но вы держитесь"
1
Переглядів: 1575
"Якщо на керсетці було менше 5 складок, то на дівчину ніхто й не дивився" - Руслан Павлюк
Переглядів: 13515
Врятувати гривню: експерти дали поради Нацбанку
1
Переглядів: 3119
Податкова міліція поза законом – бізнес видихне полегшено
2
Переглядів: 2346
Політолог пояснив скандальний вчинок Савченко
4
Переглядів: 4582
Найбільші успіхи й невдачі України 2016 року
1
Переглядів: 1272
Інтерв'ю
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
Переглядів: 3530
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 675
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
1
Переглядів: 1218
"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
3
Переглядів: 2543
Як українці обходитимуть обмеження Нацбанку на розрахунки готівкою
Переглядів: 5635
Колонка
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Журнал «Країна» №354
11.01.2017