Останні новини

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&quot;Це буде нелегко&quot; - Байден дав настанови українській владі
Світоліна впевнено стартувала на Australian Open

Перші у новому році Мінські переговори дали невтішні результати

Бойовики продовжують блокувати звільнення заручників. Про це в Facebook після переговорів в Мінську написала ...

Українці зробили танк, який знищить російську техніку

Розробили новий український танк "Тірекс". Його виготовлятимуть в Україні. Він відповідає всім технічним вимогам ...

Порошенко доручив терміново позиватися до Росії у Гаазі

Президент Петро Порошенко доручив МЗС сьогодні передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі позов проти Росії. Про це ...

"Це буде нелегко" - Байден дав настанови українській владі

Віце-президент США Джо Байден дав останні настанови українській владі на шляху до зміцнення України. Про це сказав на ...

Світоліна впевнено стартувала на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна розібралася з казашкою Галиною Воскобоєвою у стартовому раунді відкритого ...
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Байден приїхав сказати Порошенкові: "Денег нет, но вы держитесь"
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Врятувати гривню: експерти дали поради Нацбанку
Врятувати гривню: експерти дали поради Нацбанку
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Податкова міліція поза законом – бізнес видихне полегшено
Податкова міліція поза законом – бізнес видихне полегшено
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"Виключно воєнного шляху звільнення територій немає. Втратимо країну", - офіцер АТО
"Виключно воєнного шляху звільнення територій немає. Втратимо країну", - офіцер АТО
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Політолог пояснив скандальний вчинок Савченко
Політолог пояснив скандальний вчинок Савченко
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"Три доби крили бойовиків Ґіві. Понівечені трупи збирали в мішки" - офіцер 93-ї бригади
"Три доби крили бойовиків Ґіві. Понівечені трупи збирали в мішки" - офіцер 93-ї бригади
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"Був дуже щедрим" – сусід Параджанова показав подаровані режисером речі
"Був дуже щедрим" – сусід Параджанова показав подаровані режисером речі
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Найбільші успіхи й невдачі України 2016 року
Найбільші успіхи й невдачі України 2016 року
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Співробітники зоопарку зняли кумедне відео, як тварини реагують на сніг
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Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 січня 2017
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Тітка Валя
Я повернувся на те місце років за 20. Майбутній дружині дали город, а я ви­звався вибрати картоплю. У серпні перебування на городі перетворюється ...
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Газета по-українськи №1965
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Ford випустить поліцейські електромобілі
17:13 16 січня 2017 | Валерія Наливайко
Ford випустить поліцейські електромобілі Американський автовиробник планує збільшити виробництво електромобілів і гібридів. Протягом наступних років на світовий ринок вийдуть 7 із 13 нових гібридних моделей, серед яких — F-150 Hybrid, ...
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Політика
Підвищення пенсійного віку викликало реакцію в Кабміні
16:19 16 січня 2017
Підвищення пенсійного віку викликало реакцію в Кабміні Уряд не зробить жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю "5 каналу". "Немає ніяких зафіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний ...
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Німецький клуб пояснив, чому зірвався трансфер футболіста "Динамо"
17:16 16 січня 2017
Німецький клуб пояснив, чому зірвався трансфер футболіста "Динамо" Півзахисник Владислав Калитвинцев був за крок від переходу у німецький клуб "Ерцґебірґе", але трансфер так і не відбувся. Права на гравця належать київському "Динамо". Президент німецького клубу ...
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Мова Сьогодення 13
Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10 13 січня 2017
Російськомовні воїни АТО - не аргумент Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
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Порошенко доручив терміново позиватися до Росії у Гаазі
15:36 16 січня 2017
Порошенко доручив терміново позиватися до Росії у Гаазі Президент Петро Порошенко доручив МЗС сьогодні передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі позов проти Росії. Про це повідомляє сайт глави держави. У позові йдеться про порушення Росією Конвенції ООН ...
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Ідеальний тон: вісім найкращих тональних кремів для обличчя
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Як очистити праску - поради фахівця
17:40 16 січня 2017 | Олена Капнік
Як очистити праску - поради фахівця Від стану підошви праски залежить, наскільки охайно виглядатиме одяг. Більшість приладів починають погано працювати через неправильний догляд, кажуть фахівці. "Зазвичай праску забруднюють, бо ...
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У новому фільмі Бен Аффлек підпільно торгує алкоголем
15:16 16 січня 2017 | ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЄВА
У новому фільмі Бен Аффлек підпільно торгує алкоголем 11 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулась гала-прем'єра стрічки "Закон ночі", де роль режисера та головну роль виконав дворазовий володар премії "Оскар" Бен Аффлек. В основі сюжету лежить однойменний ...
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Німецькі карикатури часів Першої світової - фото
12:31 16 січня 2017
Німецькі карикатури часів Першої світової - фото Gazeta.ua пропонує переглянути німецькі карикатурні листівки. Художник Артур Тіле намалював їх у відповідь на пропаганду Антанти. В карикатурах зобразив побут німецьких солдат, противників-мародерів ...
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Донбас
Кремль вимагає від бойовиків за будь-яку ціну зупинити українські війська
17:50 16 січня 2017
Кремль вимагає від бойовиків за будь-яку ціну зупинити українські війська Російські командири вимагають від окупантів за будь-яку ціну зупинити успішний наступ української армії. Про це у Facebook написав Дмитро Тимчук. "Командування окупантів вказує, що заняття ...
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