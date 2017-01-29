Останні новини

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"Не вірив я в життя по смерті" - в Києві перепоховали Олександра Олеся
"Не вірив я в життя по смерті" - в Києві перепоховали Олександра Олеся
Переглядів: 1071
Питання з Укрзалізницею вирішить Порошенко - експерт
Питання з Укрзалізницею вирішить Порошенко - експерт
1 Переглядів: 2037
Політолог розкрив тактику Гройсмана
Політолог розкрив тактику Гройсмана
1 Переглядів: 2982
За Трампа почнеться перша світова громадянська війна - Арестович
За Трампа почнеться перша світова громадянська війна - Арестович
3 Переглядів: 5607
Гройсман хоче обскакати Порошенка – політолог
Гройсман хоче обскакати Порошенка – політолог
4 Переглядів: 2184
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
21 Переглядів: 12222
Гройсман готується до відставки - політолог
Гройсман готується до відставки - політолог
7 Переглядів: 10273
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
20 Переглядів: 9405
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
1 Переглядів: 1839
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
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Фото
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Провели першу реконструкцію бою за &quot;Арсенал&quot;
Провели першу реконструкцію бою за "Арсенал"
Вирощені за біодинамічною технологією продукти смачніші
Вирощені за біодинамічною технологією продукти смачніші
Маршрутка перекинулась від удару Toyota Camry, є постраждалі
Маршрутка перекинулась від удару Toyota Camry, є постраждалі
Реконструктори відтворили бій під Крутами
Реконструктори відтворили бій під Крутами
&quot;Не вірив я в життя по смерті&quot; - в Києві перепоховали Олександра Олеся
"Не вірив я в життя по смерті" - в Києві перепоховали Олександра Олеся
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В аеропорту Японії пасажирам допомагають роботи
В аеропорту Японії пасажирам допомагають роботи
Вантажівка влетіла в автобус на повній швидкості
Вантажівка влетіла в автобус на повній швидкості
Бенгальський тигр втік із цирку і 2 години бродив містом
Бенгальський тигр втік із цирку і 2 години бродив містом
Як виглядали найперші авіаперельоти з малюками: архівні фото
Як виглядали найперші авіаперельоти з малюками: архівні фото
У Чилі вирують наймасштабніші в її історії лісові пожежі
У Чилі вирують наймасштабніші в її історії лісові пожежі
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Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
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Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
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"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
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Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
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Колонка
Володимир Грисюк
Володимир Грисюк
29 січня 2017
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Сюрприз від Назіка
Поетесу Олю зустрів біля переходу. Торгує домашньою бібліотекою: художня література, довідники, словники. Познайомилися чотири роки тому на поетичних ...
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Навчання в Польщі для українців стало доступним
Навчання в Польщі для українців стало доступним
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
Свято Водохреща з компанією "Здоров'я"
Свято Водохреща з компанією "Здоров'я"
Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами!
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами!
Газета по-українськи №1969
27.01.2017
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"Печінка вкривається рубцями, перетворюється на хрящ"
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Пастрому з яловичини готують майже 20 годин
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Канада готова приймати біженців - Трюдо
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Стало відомо, коли випустять перший білоруський електромобіль
14:18 29 січня 2017
Стало відомо, коли випустять перший білоруський електромобіль Перший білоруський електромобіль вийде до літа цього року. Презентація автомобіля відбудеться в Національній академії наук. Над створенням моделі працює Об'єднаний інститут машинобудування НАН. За ...
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Економіка
Гройсман хоче збільшити експорт електроенергії
23:36 29 січня 2017
Гройсман хоче збільшити експорт електроенергії Україна має продавати вироблену електроенергію за кордон. Це потрібно для розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час ...
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Спорт
Суркіс відмовив у продажу Ярмоленка відразу трьом англійським клубам - ЗМІ
17:03 29 січня 2017
Суркіс відмовив у продажу Ярмоленка відразу трьом англійським клубам - ЗМІ До півзахисника збірної України та київського "Динамо" Андрія Ярмоленка проявляють інтерес відразу три клуби англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє thesun.co.uk. Називалися клуби, які до цього ...
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29 26 січня 2017
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшли 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє "Укрінформ". Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
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Суспільство
Миколу Шиптура лише місяць тому внесли у список політв'язнів
17:59 29 січня 2017 | Тетяна САРАХАН
Миколу Шиптура лише місяць тому внесли у список політв'язнів Родичі ув'язненого у Криму 38-річного Миколи Шиптура сподіваються, що його передадуть відбувати покарання в Україну. Миколі Шиптуру 28 травня 2015 року дали 10 років тюрми. Такий вирок виніс суддя ...
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Чому турецьким бабусям заздрять у всьому світі
14:11 29 січня 2017
Чому турецьким бабусям заздрять у всьому світі Влада Туреччини прийняла рішення ввести зарплату бабусям, які бавляться з онуками у будні, поки батьки дітей зайняті на роботі. У лютому 2017 в Туреччині стартує пілотна програма, яка буде ...
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В аеропорту Японії пасажирам допомагають роботи
17:54 29 січня 2017
В аеропорту Японії пасажирам допомагають роботи Panasonic Corporation зараз проводить випробування свого автономного робота HOSPI (R), що виконує тимчасову роботу в Міжнародному аеропорту Наріта і Crowne Plaza Narita. Компанія хоче ...
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Культура 1
Антипремію присудили за твір, який отримав "Книгу року BBC"
22:52 29 січня 2017
Антипремію присудили за твір, який отримав "Книгу року BBC" 27 січня відбулася церемонія нагородження переможців книжкового рейтингу "ЛітАкцент року – 2016". Журі назвало найкращі книги в номінаціях: "Проза", "Поезія", "Проза й поезія для дітей" та ...
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Від Крут починається тип новітнього українця, - ад'ютант командувача Дієвою армією УНР
15:50 29 січня 2017 | Олександр Гандзій
Від Крут починається тип новітнього українця, - ад'ютант командувача Дієвою армією УНР "Саме від Крут — не тільки психологічно, а й хронологічно — починається в нашім житті тип новітнього українця, тип, що намагаєтеся надавати проявам українськості ціни справжнього, вже ...
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Позиції під Авдіївкою штурмували дві групи бойовиків
20:51 29 січня 2017
Позиції під Авдіївкою штурмували дві групи бойовиків Штурм українських позицій під Авдіївкою здійснювали дві групи бойовиків. Про це заявив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час спілкування з пораненими ...
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Під Авдіївкою ліквідували ватажка бойовиків
Під Авдіївкою ліквідували ватажка бойовиків 5 Переглядів: 15519
Назвали втрати серед бійців АТО у районі Авдіївської промзони
Назвали втрати серед бійців АТО у районі Авдіївської промзони 12 Переглядів: 14469
Литва хоче повернути Калінінградську область
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"Влітку Москва може виставити Києву ультиматум: або підпорядковуєтеся нам, або масштабна атака"
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