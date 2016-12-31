Останні новини

 
Терориста у костюмі Санта Клауса вбили
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
Україна втратила 146 вишів
Україна обігнала Росію у виготовленні ракетної зброї - Пашинський
Топ 5 найгарячіших точок в зоні АТО у 2016 році

Терориста у костюмі Санта Клауса вбили

Терориста, який розстріляв 35 осіб в нічному клубі Стамбулу, ліквідовано. Про це повідомили представники Турецького ...

Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік

Близько 10 тисяч людей відзначили Новий 2017-й рік на Софійській площі у Києві.Уже втретє кияни відзначають Новий рік ...

Україна втратила 146 вишів

Протягом 2010-2016 років в Україні закрились 146 вищих навчальних закладів. Про це повідомляє Державна служба ...

Україна обігнала Росію у виготовленні ракетної зброї - Пашинський

Україна випередила Росію в ракетній зброї. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і ...

Топ 5 найгарячіших точок в зоні АТО у 2016 році

Українці втрачають своїх бійців. Протягом 2016 ситуація на війні не змінилась на краще. З`явились нові позиції, де ...
Ексклюзиви
1/5
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Переглядів: 294
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
Переглядів: 966
2017 рік для України буде тяжким і переможним - Тягнибок
2017 рік для України буде тяжким і переможним - Тягнибок
1 Переглядів: 861
"Трамп — така собі Надія Савченко. Що зробить завтра — ніхто не знає" - політолог
"Трамп — така собі Надія Савченко. Що зробить завтра — ніхто не знає" - політолог
Переглядів: 1176
Тягнибок назвав 2 найлютіших ворога України
Тягнибок назвав 2 найлютіших ворога України
Переглядів: 2898
Гройсман-прем'єр, відставки реформаторів, Янукович в суді - політичні події року
Гройсман-прем'єр, відставки реформаторів, Янукович в суді - політичні події року
1 Переглядів: 315
"Щоб ви не бачили те, що пережили ми" - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
"Щоб ви не бачили те, що пережили ми" - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
Переглядів: 631
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Переглядів: 210
"Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав" - Тягнибок
"Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав" - Тягнибок
8 Переглядів: 3885
Ожеледиця, ями та осколки мін - волонтери долають тисячі кілометрів у зоні АТО
Ожеледиця, ями та осколки мін - волонтери долають тисячі кілометрів у зоні АТО
Переглядів: 546
Фото
Усі фото
27
48
5
13
24
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
Чоловік підготував білочкам подарунки, щоб підбадьорити свою дочку
Чоловік підготував білочкам подарунки, щоб підбадьорити свою дочку
&quot;Щоб ви не бачили те, що пережили ми&quot; - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
"Щоб ви не бачили те, що пережили ми" - бійці, медики й волонтери вітають українців з новорічними святами
Спортивна керованість і яскравий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Спортивна керованість і яскравий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Блоги
Лариса Волошина Початок нової України вже близько
2739
Ігор Яковенко Що для Путіна добре – для Росії погано. Підсумки-2016
1848
1
Ігор Ейдман Запахло смаженим. Трампу загрожує імпічмент
4543
6
Богдан Яременко Яких поступок насправді чекає Москва від Києва?
1276
Ігор Луценко Ще одна бездіяльність НАБУ
616
1
Відео
Усі відео
"Трамп — така собі Надія Савченко. Що зробить завтра — ніхто не знає" - політолог
"Трамп — така собі Надія Савченко. Що зробить завтра — ніхто не знає" - політолог
Гройсман-прем'єр, відставки реформаторів, Янукович в суді - політичні події року
Гройсман-прем'єр, відставки реформаторів, Янукович в суді - політичні події року
"Щоб український півень розбудив кожну сім'ю" - Скоцик
"Щоб український півень розбудив кожну сім'ю" - Скоцик
"Школа впала після дощів": ТОП-6 обвалів будинків у 2016 році
"Школа впала після дощів": ТОП-6 обвалів будинків у 2016 році
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Інтерв'ю
1/5
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Демобілізований боєць звикає до мирного життя чотири місяці - психолог
Переглядів: 210
"Мені подобається 40% ідей Моуріньйо, і 60% - Гвардіоли"
"Мені подобається 40% ідей Моуріньйо, і 60% - Гвардіоли"
Переглядів: 336
Назвали головні явища літератури у 2016 році
Назвали головні явища літератури у 2016 році
Переглядів: 231
Влада штовхає країну в прірву - Віталій Скоцик
Влада штовхає країну в прірву - Віталій Скоцик
4 Переглядів: 1764
У Порошенка погана особиста ситуація. Гірша, ніж була в Януковича - Гайдай
У Порошенка погана особиста ситуація. Гірша, ніж була в Януковича - Гайдай
2 Переглядів: 21431
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 грудня 2016
Переглядів: 630
Депутатка
"Вишли список. Я куплю все. Беру шефство над родиною", – пише мені місцева депутатка-співачка. Перед святом Миколая на сторінці у соцмережі ...
Новини компаній
Перевіряємо якість води: що необхідно знати про тестери для басейнів
Перевіряємо якість води: що необхідно знати про тестери для басейнів
Сервіси від Київенерго: рік змін і нововведень
Сервіси від Київенерго: рік змін і нововведень
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
Правильно підібрані вікна допоможуть підвищити температуру в приміщенні до 10 градусів Цельсія та зекономити від 6000 грн на рік
Більше сяйва: повернення одного з найблискучіших трендів усіх сезонів
Більше сяйва: повернення одного з найблискучіших трендів усіх сезонів
Ремонт холодильників замовляють в інтернеті
Ремонт холодильників замовляють в інтернеті
Газета по-українськи №1961
30.12.2016
Випуск №1961
Скандали
Переглядів: 5775
"Кричала від болю, не могла поворухнутися. Лікар сказав, так має бути"
Люди
Переглядів: 735
У кіборга Андрія Широкова залишилися п'ятеро дітей
Політика
Переглядів: 357
Державу треба почати будувати заново
Коментарі
Переглядів: 567
Захід виснажуватиме Росію
Усі матеріали номера

Останні новини

10:48
"Це міг бути хтось інший" - Трамп сумнівається у причетності Росії до кібератак
10:20
Терориста у костюмі Санта Клауса вбили
10:10
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
27
09:48
Львівське сміття возять у вугільну шахту
09:23
За добу перед Новим роком стріляли 44 рази - штаб АТО
07:40
У будівлю міськради залетів феєрверк
06:55
146-річний чоловік днями слухає радіо
06:15
Невідомі пошкодили гіпсове розп'яття Христа
05:20
Полякова сфотографувалася у надто відвертому образі
04:58
Десять тисяч людей на площі та святковий феєрверк - як у Києві святкували Новий рік
48
04:45
Колишній чоловік Анджеліни Джолі зберігає її кров у флакончику
04:40
Підірвалися два смертники: є загиблі
04:10
Смертники підірвали двох співробітників служби безпеки
03:45
Масовий теракт у нічному клубі — Санта Клауси відкрили стрілянину
03:35
Військові АТО привітали українців з Новим роком
03:00
У Росії утворився новий небезпечний ВІЛ
02:43
Нардеп Лещенко зробив пропозицію коханій в Римі
02:05
Чоловік підготував білочкам подарунки, щоб підбадьорити свою дочку
5
01:40
Жінку із 7-річним сином шукають уже 20-ий день
01:05
"Приводу для оптимізму сьогодні більше, ніж торік", - Президент привітав українців із Новим роком
01:05
5 правил, як правильно вийти із посту
00:40
Авто перевернулося після зіткнення з іншою машиною
23:45
Святий Миколай розвозить подарунки на Ferrari Enzo
23:25
Жінка загинула під колесами авто, коли переходила дорогу
23:00
Дональд Трамп привітав ворогів з Новим роком
Розгорнути стрічку

Усі новини дня

Авто
Святий Миколай розвозить подарунки на Ferrari Enzo
23:45 31 грудня 2016
Святий Миколай розвозить подарунки на Ferrari Enzo Святий Миколай тихо підкрадається до ялинки у центрі вітальні. Кладе подарунок і виходить з будинку, прихопивши зі стола гостинці. Їх для нього поклали господарі дому. На вулиці святого чекає Ferrari ...
Переглядів: 336
Детальніше
Економіка
Експорт українських ялинкових прикрас зріс майже на 20%
17:19 31 грудня 2016
Експорт українських ялинкових прикрас зріс майже на 20% Українські іграшки присутні на ринках 25 країн світу і їх експорт зростає. За 10 місяців 2016 року з Уркаїни експортували ялинкових прикрас на 4,5 млн дол (16,7%), повідомила заступник міністра ...
Переглядів: 189
Детальніше
Спорт
"Більше 50 відсотків, що "Челсі" стане чемпіоном, але "Ліверпуль" ще побореться"
21:59 31 грудня 2016
"Більше 50 відсотків, що "Челсі" стане чемпіоном, але "Ліверпуль" ще побореться" У центральному матчі англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" вдома обіграв "Манчестер Сіті" - 1:0. Єдиний гол у матчі провів півзахисник Жоржиньйо Вейналдум на 8-й хвилині. - Від матчу з точки зору ...
Переглядів: 504
Детальніше
Мова Сьогодення 2
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05 21 грудня 2016
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Переглядів: 853
Детальніше
Крим
Умерова включили до списку терористів
15:33 31 грудня 2016
Умерова включили до списку терористів Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров має намір оскаржити внесення його до списку екстремістів і терористів РФ. Про це він повідомив сам, передає "112 Україна". "Я вже зі ...
Переглядів: 273
Детальніше
Люди Зірки
Полякова сфотографувалася у надто відвертому образі
05:20 01 січня 2017
Полякова сфотографувалася у надто відвертому образі Співачка Ольга Полякова сфотографувалася у надто відвертому наряді. Вона готується до концертів у м. Дніпрі, повідомляє feme. Жінка надягла корсет, вшитий каменями. Образ доповнили колготки в сіточку ...
Переглядів: 1680
Детальніше
Технології Техніка
Як вибрати новий телефон із сенсорним екраном
13:30 31 грудня 2016 | Олена Литвинова
Як вибрати новий телефон із сенсорним екраном Ринок телефонів дуже різноманітний. Щомісяця з'являються нові моделі. Помилитися, вибираючи новий смартфон, просто. Варто керуватись порадами та визначити ціль придбання телефону. Ціна на телефон із ...
Переглядів: 1113
Детальніше
Культура
Мультфільм "Ну, постривай!" радянська цензура забороняла кілька разів
09:00 01 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Мультфільм "Ну, постривай!" радянська цензура забороняла кілька разів 1 січня 1969 року на радянські телеекрани вийшов перший випуск мультфільму "Ну, постривай!". Пілотна серія називалася "У місті і на пляжі". Вийшла серія в рамках альманаху "Весела карусель N 1". ...
Переглядів: 105
Детальніше
Історія
5
5 найцікавіших археологічних відкриттів 2016 року
21:30 31 грудня 2016
5 найцікавіших археологічних відкриттів 2016 року Gazeta.ua підготувала підбірку найцікавіших відкриттів, зроблених археологами та істориками в 2016 році. 1. Британські археологи виявили руїни замку, що міг належати легендарному королю Артуру. Він ...
Переглядів: 357
Детальніше
Донбас
27
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси
10:10 01 січня 2017 | Gazeta.ua
Вусолапохвіст в АТО: в бліндажах живуть собаки, коти та гуси Майже у кожному бліндажі, будівлі чи блокпості в зоні АТО на Донбасі живуть коти, собаки, пташки чи навіть гуски з єнотами. Нерідко люди тікаючи від війни залишали своїх улюбленців. Вештались по ...
Переглядів: 273
Детальніше
Курс валют
usd
27,191
eur
28,4227
Погодана 3 дні Гороскопзодіакальний
Найбільше читають
Перед смертю &quot;Козак&quot; зарізав 2 ворогів - сепаратисти опублікували відео з покаліченим тілом нашого бійця
Перед смертю "Козак" зарізав 2 ворогів - сепаратисти опублікували відео з покаліченим тілом нашого бійця
 20 Переглядів: 24738
Україна обігнала Росію у виготовленні ракетної зброї - Пашинський
Україна обігнала Росію у виготовленні ракетної зброї - Пашинський
 62 Переглядів: 14343
&quot;На українців чекає шок&quot;, - дипломат дав прогноз на 2017 рік
"На українців чекає шок", - дипломат дав прогноз на 2017 рік
 Переглядів: 8757
Бойовики відступають під натиском українських військ
Бойовики відступають під натиском українських військ 3 Переглядів: 6909
Російські хакери дісталися до системи електропостачання США
Російські хакери дісталися до системи електропостачання США 1 Переглядів: 4851
Статті
Імітація Ляшка
Імітація Ляшка
Карти, гроші і культура
Карти, гроші і культура
АТБ: робота в Криму і на Донбасі, бойкот у Львові та Києві – розслідування
АТБ: робота в Криму і на Донбасі, бойкот у Львові та Києві – розслідування 7
Як урятувати українську електроенергетику
Як урятувати українську електроенергетику 2
Чи закінчиться колись черга на житло?
Чи закінчиться колись черга на житло?
Найбільше коментують
62
Україна обігнала Росію у виготовленні ракетної зброї - Пашинський
20
Перед смертю "Козак" зарізав 2 ворогів - сепаратисти опублікували відео з покаліченим тілом нашого бійця
12
Роботу Одеського припортового заводу зупинив Саакашвілі
8
"Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав" - Тягнибок
8
Україна втратила 146 вишів
Голосів: 3603
Голосування Куди ви перейдете із Приватбанку?
  • залишуся у Приватбанку
  • піду в Креди Агриколь Банк
  • оберу Райффайзен банк Аваль
  • віддам перевагу Ощадбанку
  • перейду Кредобанк
  • понесу гроші в Укрексимбанк
  • рекомендували Укрсиббанк
  • подумую про ОТП Банк
  • довірю гроші ПроКредит Банку
  • інша фінансова установа
Переглянути
Журнал «Країна» №353
27.12.2016
Випуск №353
Люди та речі
Переглядів: 1408
Батько не вірив, що його вб'ють. Думав, не посміють
Люди та речі
Переглядів: 466
Не було на чому виписувати свідоцтво про народження. Бланки були тільки на свідоцтва про смерть
Люди та речі
Переглядів: 397
Одяг для ляльки коштує в кілька разів дорожче, ніж для жінки
Оцінки
Переглядів: 2161
"Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав"
Усі матеріали номера