Останні новини

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У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
У серпні російські війська зайдуть у Білорусь - Арестович
14 Переглядів: 4116
Гройсман готується до відставки - політолог
Гройсман готується до відставки - політолог
4 Переглядів: 6741
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
Російську мову треба робити другою українською - Арестович
18 Переглядів: 6216
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
"Залишаючи Україну, ми капітулюємо" - соцмережі про еміграцію
1 Переглядів: 1533
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
Від підвищення мінімальних зарплат слід чекати безробіття - економіст
5 Переглядів: 2612
"Світова боротьба між добром і злом почалась з Майдану" - музикант
"Світова боротьба між добром і злом почалась з Майдану" - музикант
1 Переглядів: 1497
100 тис. нових клієнтів: скільки стоятимуть черги в "Ощадбанку"
100 тис. нових клієнтів: скільки стоятимуть черги в "Ощадбанку"
24 Переглядів: 38077
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
2 Переглядів: 5793
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Переглядів: 1821
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
1 Переглядів: 1411
Фото
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Машиніст потягу з контрабандою намагався переїхати ветеранів АТО
Машиніст потягу з контрабандою намагався переїхати ветеранів АТО
Модель plus-size Ешлі Грем не соромиться свого целюліту
Модель plus-size Ешлі Грем не соромиться свого целюліту
Як в Україні тюнінгують &quot;Таврію&quot;
Як в Україні тюнінгують "Таврію"
Розлучення мотивувало Хлої Кардаш&#039;ян схуднути
Розлучення мотивувало Хлої Кардаш'ян схуднути
Гроші та візитки до чаю - скільки заробляють на їстівних сувенірах
Гроші та візитки до чаю - скільки заробляють на їстівних сувенірах
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Хлопчик врятував примезле до льоду цуценя
Хлопчик врятував примезле до льоду цуценя
NASA показало зміни клімату Землі за 130 років
NASA показало зміни клімату Землі за 130 років
Дружина бойовика погрожувала розстріляти українського журналіста
Дружина бойовика погрожувала розстріляти українського журналіста
"Динамо" програло команді другого дивізіону Австрії
"Динамо" програло команді другого дивізіону Австрії
Караваєв допоміг "Фенербахче" забити 3 м'ячі
Караваєв допоміг "Фенербахче" забити 3 м'ячі
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Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
Лановий: неприродне підвищення мінімалки – це авантюра
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Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
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"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
Переглядів: 723
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
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Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 січня 2017
1 Переглядів: 3696
Бабушка здуріла
Із дальньої зали кав'ярні з французькою назвою й десертами чутно гуркіт. Двоє пенсіонерок намагаються посунути диван до дивана. Крекчуть і ухкають, ...
Новини компаній
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
На початку року автомобілі вже двічі подорожчали
Свято Водохреща з компанією "Здоров'я"
Свято Водохреща з компанією "Здоров'я"
Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами!
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами!
Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
Газета по-українськи №1968
24.01.2017
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Люди
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"Купив пляшку шампанського з акцизною маркою ДНР"
Люди
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Матері п'ятірні подарували машину
Культура
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Художник два місяці не дожив до виставки
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Підвищення залізничних тарифів призведе до зростання споживчих цін - народний депутат
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Водіїв не змушуватимуть міняти посвідчення кожні 5 років
13:20 26 січня 2017
Водіїв не змушуватимуть міняти посвідчення кожні 5 років Скорочувати термін дії водійських посвідчень до 5 років не планують. Про це заявив Голова МВС Арсен Аваков. "Є світова практика щодо водійських посвідчень. І ми дотримуватимемося її. Ніяких "кожні 5 ...
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Економіка
Скільки траншів МВФ пророкують Україні до кінця року
13:51 26 січня 2017
Скільки траншів МВФ пророкують Україні до кінця року Україна може сподіватися на два транші від Міжнародного валютного фонду. Про це заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала, пише УНІАН. "Більш як на два транші від МВФ ми не ...
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"Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо" - агент
13:41 26 січня 2017
"Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо" - агент Агент Дмитро Селюк поділився своєю думкою щодо майбутнього українських футболістів в топ-чемпіонатах Європи. "Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо. Навпаки, найближчим часом їх там стане ...
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29 26 січня 2017
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшло 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє Укрінформ. Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
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Крим 1
ФСБ обшукала будинок кримсько-татарської активістки та познущалися над вагітною жінкою
10:25 26 січня 2017
ФСБ обшукала будинок кримсько-татарської активістки та познущалися над вагітною жінкою В анексованому Криму силовики обшукали будинок активістки кримсько-татарського руху Зодіє Салієвої та познущалися з її вагітної невістки. Про це написала у Facebook журналістка Ельвіна Сейтбулаєва. ...
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Люди Секс
Чоловіки, секс і зради: 5 фактів, у які не хочеться вірити
13:40 26 січня 2017 | Gazeta.ua
Чоловіки, секс і зради: 5 фактів, у які не хочеться вірити Існує безліч досліджень про секс і стосунки, результати яких не радують закоханих. П'ять фактів про чоловіків, зради і секс наводить goodhouse Чоловіки, які зраджують, щасливіші у шлюбі Якщо ваш ...
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Суспільство 1
В Україні немає грошей на сучасну бронетехніку
11:46 26 січня 2017
В Україні немає грошей на сучасну бронетехніку Українські військові не отримують сучасні танки "Оплот" та бронемашини "Дозор-Б" та іншу новітню техніку через недофінансування. Про це йдеться у заяві Укроборонпрому. "Держава здатна закривати лише ...
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Культура
На Євробаченні заспівають білоруською вперше за 13 років
13:29 26 січня 2017 | Дар'я Агапова
На Євробаченні заспівають білоруською вперше за 13 років Про історію написання пісні "Гісторыя майго жыцця", сучасну білоруську та українську музику розповідають вокалісти "Naviband" Артем Лук'яненко та Ксенія Жук. 20 січня група перемогла на національному ...
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Історія 1
Микола Скрипник застрелився зі словами "Так треба" - 145 з дня народження автора українського правопису
15:19 25 січня 2017
Микола Скрипник застрелився зі словами "Так треба" - 145 з дня народження автора українського правопису 25 січня в Ясинуватій Донецької обл. народився український радянський партійний і державний діяч Микола Скрипник. Про це повідомляє Рідна Країна. Його батьки були службовцями-залізничникакми. ...
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Донбас
Ветеранів АТО звинуватили у жорстокості
13:40 26 січня 2017
Ветеранів АТО звинуватили у жорстокості Ветеранів АТО й волонтерів, які затримали потяг із контрабандою, почали цькувати. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко. По ефірах знову побігли різноманітні ...
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"Не надо было с Путиным ссориться. Он еще тот сукин сын, но лучше не сопротивляться"
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"Влітку Москва може виставити Києву ультиматум: або підпорядковуєтеся нам, або масштабна атака"
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