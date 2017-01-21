Останні новини

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"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
1 Переглядів: 3045
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Переглядів: 987
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Переглядів: 609
"Президент не налаштований до бойових дій із Пінчуком" - політолог про таємну зустріч
"Президент не налаштований до бойових дій із Пінчуком" - політолог про таємну зустріч
Переглядів: 1806
"Тиша найбільше лякає, бо тоді ворог готується до наступу" - військові Авдіївки
"Тиша найбільше лякає, бо тоді ворог готується до наступу" - військові Авдіївки
2 Переглядів: 882
"Жадібність фраєра згубила" - мережі реагують на закриття Липецької фабрики
"Жадібність фраєра згубила" - мережі реагують на закриття Липецької фабрики
48 Переглядів: 32634
"Українці мають довести, що жертви на Майдані не були марні" - росіянин
"Українці мають довести, що жертви на Майдані не були марні" - росіянин
2 Переглядів: 1386
"Росіяни зможуть взяти Маріуполь лише знищивши його" - офіцер ЗСУ
"Росіяни зможуть взяти Маріуполь лише знищивши його" - офіцер ЗСУ
2 Переглядів: 4132
"Під час пізнання і відбування трудової повинності у Великонімеччині" – що писали близьким остарбайтери
"Під час пізнання і відбування трудової повинності у Великонімеччині" – що писали близьким остарбайтери
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Експерт розповів про "непристойні речі" в Раді
Експерт розповів про "непристойні речі" в Раді
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Фото
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&quot;Манчестер Сіті&quot; втратив перемогу в матчі з другою командою Англії
"Манчестер Сіті" втратив перемогу в матчі з другою командою Англії
Українські зенітники вчаться стріляти прямо на бойових позиціях
Українські зенітники вчаться стріляти прямо на бойових позиціях
Брітні Спірс приміряла крихітне бікіні на сцені
Брітні Спірс приміряла крихітне бікіні на сцені
&quot;Кожну секунду дякуєш Богу, що живий&quot; - захисники шахти Бутівка
"Кожну секунду дякуєш Богу, що живий" - захисники шахти Бутівка
Кайлі Дженнер та Ріанна: зірки, які хизуються пірсінгом на інтимних місцях
Кайлі Дженнер та Ріанна: зірки, які хизуються пірсінгом на інтимних місцях
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Олександр Сотник Ядерна "кнопка" – останній аргумент Путіна у суперечці з цивілізацією
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Тарас Кузьо Недолугість у зовнішній політиці загрожує нацбезпеці України
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Андрій Миселюк НАБУ – як новий політичний проект
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Відео
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Селезньов забив "Галатасараю"
Селезньов забив "Галатасараю"
"До біса важлива подія": Руні ввійшов в історію "Манчестер Юнайтед"
"До біса важлива подія": Руні ввійшов в історію "Манчестер Юнайтед"
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
"До останнього сподівався, що аеропорт - це гра на живця" - кіборг
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Рік у об'єднаній громаді: як живе селище Ірдинь
Оборона ДАП: героїчне 21 січня
Оборона ДАП: героїчне 21 січня
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Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
Коли в Україні закінчиться банкопад – банкір
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"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
"Змусимо комунальників проводити рейди по квартирах. Хоч їм простіше навісити збитки на всіх киян"
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"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
"Завершили проект бізнесмену. Кабінет на 50 "квадратів" переходить у спортзал" - дизайнер
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Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
Всі, хто знаходяться на території ЛНР та ДНР, є заручниками - Тандіт
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"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
"Після двох років в окупації мізки людині треба чистити чотири роки"
4 Переглядів: 2543
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 січня 2017
2 Переглядів: 1281
Бєспрєдєл
– Славяне, объединяемся! – кричить на вулиці cп'янілий хорват. В одній руці тримає пляшку із вином, у другій – прапорець своєї ...
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Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
Що важливо враховувати при замовленні перекладу великого обсягу
Бренд Renault - лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
Бренд Renault - лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
"Домашній інтернет" — економимо разом із "Київстар"
"Домашній інтернет" — економимо разом із "Київстар"
Який краще купити кондиціонер?
Який краще купити кондиціонер?
Перевіряємо якість води: що необхідно знати про тестери для басейнів
Перевіряємо якість води: що необхідно знати про тестери для басейнів
Газета по-українськи №1967
20.01.2017
Випуск №1967
Здоров'я
Переглядів: 756
Народилася дитина від трьох батьків
Україна
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Два роки тому українські бійці вийшли з Донецького аеропорту
Скандали
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"Запитав: "До свят я буду вдома?" Кивнула. То були його останні слова"
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Сумка з винних корків коштує 30 тисяч гривень
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Більше тисячі моржів одночасно купалися в ополонці
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Всі голи в матчі "Динамо" забили у другому таймі
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"Манчестер Сіті" втратив перемогу в матчі з другою командою Англії
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В столиці вбили адвоката
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Оновлена Skoda Octavia стала швидшою
17:57 20 січня 2017
Оновлена Skoda Octavia стала швидшою Чеський автовиробник представив заряджену модель Octavia RS. Авто вдосконалили у швидкості. Тепер 2,0-літровий бензиновий турбодвигун має 230 к.с. і розганяється до 250 км / год. Раніше Octavia RS ...
Переглядів: 1596
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Економіка
Чи буде долар по 64 гривні
23:03 21 січня 2017
Чи буде долар по 64 гривні У 2017 році вартість долара до 64 гривень не зросте, оскільки за такого курсу буде надлишок валюти. А це – 16,8 мільярдів доларів профіциту. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав ...
Переглядів: 1470
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Спорт
Всі голи в матчі "Динамо" забили у другому таймі
22:47 21 січня 2017
Всі голи в матчі "Динамо" забили у другому таймі "Динамо" впевнено переграло "Санкт-Паулі" (3:1) у товариському поєдинку. Всі голи у матчі припали на другий тайм. Рахунок відкрили лише на 56-й хвилині гри, коли Артем Бесєдін на дальній штанзі ...
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Мова Сьогодення 17
Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10 13 січня 2017
Російськомовні воїни АТО - не аргумент Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Переглядів: 1639
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Крим
У гімназії впав дах
07:50 21 січня 2017
У гімназії впав дах У Керчі в центральній гімназії обвалилася стеля. Дах протік до другого поверху. Дітей з вчителями переводять до інших шкіл, пише krymr.com. "Будівлі понад 150 років. Після дощів і снігопаду її стан ...
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Люди Зірки
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Брітні Спірс приміряла крихітне бікіні на сцені
19:45 21 січня 2017
Брітні Спірс приміряла крихітне бікіні на сцені Співачка Брітні Спірс оновила костюм, в якому виступає на своєму шоу у Planet Hollywood Resort & Casino. До топу додала крихітне бікіні, фото нового вбрання виставила на своїй сторінці у ...
Переглядів: 1743
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Технології Техніка 1
iPhone 8 матиме навколо корпусний дисплей - ЗМІ
23:10 20 січня 2017
iPhone 8 матиме навколо корпусний дисплей - ЗМІ У 2017 році очікується нова модель iPhone 8 з загорнутим навколо корпусу дисплеєм. Модель новенького iPhonе отримає 5,8-дюймовий OLED-дисплей, який буде йти від краю до краю, toneto.net. "Обгорнутий ...
Переглядів: 1008
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Історія
Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман
09:00 21 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман 21 січня 1846 року у Санкт-Петербурзі у збірці "Петербурзький збірник" вийшов роман "Бідні люди" Федора Достоєвського (1821-1881). "Бідні люди" - перший твір Достоєвського написаний як роман у ...
Переглядів: 315
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Історія
Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман
09:00 21 січня 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Гоголь похвалив Достоєвського за перший роман 21 січня 1846 року у Санкт-Петербурзі у збірці "Петербурзький збірник" вийшов роман "Бідні люди" Федора Достоєвського (1821-1881). "Бідні люди" - перший твір Достоєвського написаний як роман у ...
Переглядів: 315
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Донбас
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Українські зенітники вчаться стріляти прямо на бойових позиціях
22:04 21 січня 2017
Українські зенітники вчаться стріляти прямо на бойових позиціях Українські розрахунки зенітних гармат проходять тренування прямо на бойових позиціях в зоні АТО.Щоб удосконалити навики військових в зону АТО прибула мобільна тренувальна група Харківського ...
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На Водохреще чоловік пірнув в ополонку і миттєво помер Переглядів: 13923
Назвали нардепів, які прогуляли Раду заради інавгурації Трампа
Назвали нардепів, які прогуляли Раду заради інавгурації Трампа 6 Переглядів: 10416
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АТБ: робота в Криму і на Донбасі, бойкот у Львові та Києві – розслідування 8
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Люди та речі
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"Якщо країна готова за два дні втратити 20 тисяч людей, а в наступні два ще стільки ж – то ми підемо в наступ"
Люди та речі
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Большевики смерділи – страшне. Голодні. Один у кишені мав пшеницю, їв по кілька зерен
Люди та речі
Переглядів: 1208
Частина нашої еліти – вже у землі, частина – мають інвалідність чи лікуються у госпіталях, решта – на фронті чи у волонтерстві
Події
Переглядів: 258
Тюрма погодилася заплатити за півроку лікування легень і пересадку печінки
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