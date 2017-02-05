Останні новини

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"Звикли до всього, тільки не до "Градів" - як проходить нічна евакуація в Авдіївці
"Звикли до всього, тільки не до "Градів" - як проходить нічна евакуація в Авдіївці
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"До Майдану на мітинги виходило 30 людей, а зараз 500" - екс-мер Слов'янська
"До Майдану на мітинги виходило 30 людей, а зараз 500" - екс-мер Слов'янська
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Політолог розповів, як Порошенко рятує свій рейтинг
Політолог розповів, як Порошенко рятує свій рейтинг
8 Переглядів: 651
Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом - Сироїд
Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом - Сироїд
19 Переглядів: 5313
"Досить жалітися. Хочу стати військовим і захищати Україну" - школяр з Авдіївки
"Досить жалітися. Хочу стати військовим і захищати Україну" - школяр з Авдіївки
8 Переглядів: 3717
Декомунізувати "кузню" Порошенка, позбавити громадянства Пінчука - що пишуть у петиціях
Декомунізувати "кузню" Порошенка, позбавити громадянства Пінчука - що пишуть у петиціях
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Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
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Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
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1000 сімей живуть у заповіднику
1000 сімей живуть у заповіднику
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Української мови не навчають у жодному вузі
Української мови не навчають у жодному вузі
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Фото
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&quot;Звикли до всього, тільки не до &quot;Градів&quot; - як проходить нічна евакуація в Авдіївці
"Звикли до всього, тільки не до "Градів" - як проходить нічна евакуація в Авдіївці
Новонароджений хлопчик зцілив психіку травмованої собаки
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Росіянин наколов своєму коту тюремні татуювання
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Глядачі освистали виконавицю гімну Росії
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У поліції прокоментували напад нардепа на правоохоронця
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Український футболіст забив перший гол у чемпіонаті Греції
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Форвард отримав незвичайну червону картку
Форвард отримав незвичайну червону картку
"До Майдану на мітинги виходило 30 людей, а зараз 500" - екс-мер Слов'янська
"До Майдану на мітинги виходило 30 людей, а зараз 500" - екс-мер Слов'янська
Інтерв'ю
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"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
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З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
4 Переглядів: 4818
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
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Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
Військовий експерт розповів, хто найбільше постраждав від блокади Донбасу
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"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
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Колонка
Володимир Грисюк
Володимир Грисюк
05 лютого 2017
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Похорон
Сусід дядько Вітя помер від серцевого нападу минулого четверга. Його маленька донька поверталася зі школи. Знайшла батька мертвого в коридорі з ...
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Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
Чим здивувати того, кому iРhone 7 не в радість?
Навчання в Польщі для українців стало доступним
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Гумат калію не шкодить здоров'ю людей
Газета по-українськи №1971
03.02.2017
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Імбирне пиво нагадує квас
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Звели міст надрукований на 3D-принтері
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Загиблих під Авдіївкою проводжали навколішки
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Скасування санкцій залежатиме від поведінки Росії в Україні
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На Донбасі протягом дня зафіксовано 40 обстрілів - штаб АТО
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ОБСЄ оприлюднила нові подробиці вбивства одного з ватажків бойовиків
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Виникла загроза підтоплення - Москаль
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7 краш-тестів седанів В-класу До 20-річного ювілею організація Euro NCAP провела порівняльний краш-тест старого Rover 100 і нового Honda Jazz останнього покоління. Цей експеримент показує безпеку старих і нових авто. У 1997 році ...
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Економіка
Експерт розповів, які країни постачають нам найбільше бензину
21:17 05 лютого 2017
Експерт розповів, які країни постачають нам найбільше бензину Україна отримує близько 80% усього імпортного бензину з Білорусі, другими за значенням є Литва, Польща і країни Середземноморського регіону. Про це повідомляє Укрінформ. "Ринок поставок бензину є ...
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Глядачі освистали виконавицю гімну Росії
23:44 05 лютого 2017
Глядачі освистали виконавицю гімну Росії Черговий конфуз трапився з виконанням гімну Росії. Про це повідомляє Спорт Экспресс Виконавиця гімну Росії, перед початком фінального матчу чемпіонату світу зі Швецією з хокею, переплутала і в якийсь ...
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Мова Історія мови
Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35 02 лютого 2017
Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
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Крим 2
Джемілєв: Єдиний спосіб протистояти окупанту - санкції
17:22 05 лютого 2017
Джемілєв: Єдиний спосіб протистояти окупанту - санкції Єдиний спосіб протистояти окупантам - шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму. Про це заявив лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв, передає "Анадолу". ...
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Люди Сім'я
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Фотограф показав згорьованих венесуелок, чиї діти загинули від бандитських куль
23:13 05 лютого 2017
Фотограф показав згорьованих венесуелок, чиї діти загинули від бандитських куль Фотограф Льюїс Кобело поговорив із жінками з Венесуели, чиї діти були вбиті, і зробив серію портретів скорботних матерів у їх будинках. Естебана, сина Альбіс Ернандес, застрелив поліцейський. Юнакові ...
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Технології
В Україні створили унікальний безпороховий міномет
19:51 04 лютого 2017
В Україні створили унікальний безпороховий міномет Харківські науковці винайшли унікальний міномет, який немає аналогів у світі. З нього стрільба кулями, мінами чи артснарядами відбувається без використання порохового заряду, а заправляється міномет ...
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Культура
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Новий арт-центр та інтерактивний музей відкрили у Львові
12:38 05 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Новий арт-центр та інтерактивний музей відкрили у Львові У Львові відкрили новий музейно-культурний комплекс "Львіварня", що на території "Львівської пивоварні" (вул. Клепарівська 18). Перша виставка арт-центру - "Діалог". Представлені твори двох ...
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Як жив Львів наприкінці ХІХ століття - вражаюче відреставровані фотографії того часу
12:00 05 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
Як жив Львів наприкінці ХІХ століття - вражаюче відреставровані фотографії того часу На вихідних у Львівському Палаці Мистецтв відкрили фотовиставку "Фрагменти з минулого". Експонували 30 фотографій Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть у великому форматі – 2,5 на 1,5 м. ...
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В Авдіївці учні завтра знову підуть до школи
22:28 05 лютого 2017
В Авдіївці учні завтра знову підуть до школи Усі школи в Авдіївці Донецької області завтра готуються відновити навчальний процес. Про це на сторінці в Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. "Всі ...
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Мораторій ніяк не може зменшити кількість рубок. Ліс достигає і врожай потрібно збирати - Юрій Марчук
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Голосування Чому саме зараз Петро Порошенко заговорив про вступ до НАТО?
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  • Відвертає увагу українців від реальних проблем в країні
  • Намагається таким чином заручитися підтримкою світу
  • Це просто чергова заява, яка не варта ніякої уваги
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"Цікаво буде, коли Яника посадять чи застрелять"
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Ходили містом і показували обрубані пальці й вуха наших солдатів
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