Останні новини

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Ексклюзиви
Декомунізувати "кузню" Порошенка, позбавити громадянства Пінчука - що пишуть у петиціях
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Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
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Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
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1000 сімей живуть у заповіднику
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Української мови не навчають у жодному вузі
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Оновлення Верховного Суду відтерміновують
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Конфлікт навколо Укрзалізниці пов'язали з Порошенком
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Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
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Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
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"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
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З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
4
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Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
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"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
4
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Новини компаній
Газета по-українськи №1971
03.02.2017
Усі новини дня
Авто
14
1
Переглядів: 609
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Запустили нові трамваї підвищеного комфорту
17:05
03 лютого 2017 | Валерія Наливайко, відео: Валерія Наливайко
Київ закупив 11 нових швидкісних трамваїв. 2 з них виробили на львівському заводі "Електрон", а решту - на польському концерні Pesa. Нові трамваї відповідають усім європейським стандартам: їх ...
Економіка 2
Переглядів: 1722
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Україна й США ведуть переговори про постачання вугілля - Кропачов
19:59
03 лютого 2017
Україна і США почали переговори щодо альтернативи постачання вугілля з окупованих територій. Про це в коментарі NewsOne сказав експерт з енергоринку Віталій Кропачов, який бере участь в переговорах. ...
Спорт
Переглядів: 441
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"Я досить цинічна сволота": найкращий бомбардир в історії "Челсі" завершив кар'єру
21:00
03 лютого 2017
"Позаду 21 неймовірний рік, і я вирішив, що настав момент для завершення кар'єри. У мене була низка привабливих пропозицій з Англії та інших країн. Але в 38 років відчуваю, що пора почати нову главу ...
Мова Історія мови
Переглядів: 1533
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35
02 лютого 2017
Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
Крим 1
Переглядів: 504
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Окупанти визнали, що в Криму не вистачить газу до кінця зими
12:45
03 лютого 2017
В окупованому Росією Криму до закінчення зими не вистачить запасів газу. Про це заявила так званий міністр палива та енергетики в окупаційному уряді півострова Світлана Бородуліна, передає "Новий ...
Люди Зірки
4
1
Переглядів: 1260
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Гламурна Наомі Кемпбелл знялась для Town & Country
19:31
03 лютого 2017
Модель Наомі Кемпбелл знялась у новому номері Town & Country. Зірка позувала у гламурній фотосесії та розповідала про особисте. "Я нервую, коли виходжу на подіум, - говорить Наомі, - я намагаюсь ...
Авто
14
1
Переглядів: 609
Детальніше
Запустили нові трамваї підвищеного комфорту
17:05
03 лютого 2017 | Валерія Наливайко, відео: Валерія Наливайко
Київ закупив 11 нових швидкісних трамваїв. 2 з них виробили на львівському заводі "Електрон", а решту - на польському концерні Pesa. Нові трамваї відповідають усім європейським стандартам: їх ...
Культура 7
Переглядів: 1638
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"Все не так просто, як гадалося крємльовскім" - Забужко про бестселлер білоруською мовою
19:19
03 лютого 2017
"Тисячі білорусів пам'ятають свою мову і готові за неї платити", - так Оксана Забужко прокоментувала появу книги "Радіо Прудок". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. "З Білоруссю все не ...
Історія 1
Переглядів: 672
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Історики знайшли давній смайлик
21:36
03 лютого 2017
В документах 1635 року вчені знайли смайлик. Про це повідомляє GFC. Коло із трьома крапками вчені знайшли в записах адвоката, біля його підпису. Документ зберігається у Національному архіві міста ...
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Як зробити грошові перекази з картки на картку в мережі Інтернет та не потрапити в пастку кіберзлочинців?
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Мораторій ніяк не може зменшити кількість рубок. Ліс достигає і врожай потрібно збирати - Юрій Марчук
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Блоги
Ексклюзиви
Декомунізувати "кузню" Порошенка, позбавити громадянства Пінчука - що пишуть у петиціях
3
Переглядів: 2352
Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
Переглядів: 63
Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
5
Переглядів: 1827
1000 сімей живуть у заповіднику
Переглядів: 315
Української мови не навчають у жодному вузі
Переглядів: 1386
Оновлення Верховного Суду відтерміновують
3
Переглядів: 777
Конфлікт навколо Укрзалізниці пов'язали з Порошенком
Переглядів: 1491
Я за легалізацію марихуани - іконописець Лев Скоп
7
Переглядів: 693
Загиблих під Авдіївкою бійців проводжали на Майдані навколішки
3
Переглядів: 10185
Інтерв'ю
"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
Переглядів: 1008
З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
4
Переглядів: 4158
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Переглядів: 2835
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
4
Переглядів: 3260
Колонка
Статті
Як зробити грошові перекази з картки на картку в мережі Інтернет та не потрапити в пастку кіберзлочинців?
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Мораторій ніяк не може зменшити кількість рубок. Ліс достигає і врожай потрібно збирати - Юрій Марчук
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Новини компаній
- Хоче підняти свій рейтинг, бо тема популярна у суспільстві
- Відвертає увагу українців від реальних проблем в країні
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- Це просто чергова заява, яка не варта ніякої уваги
- Ваш варіант у коментарях
Журнал «Країна» №357
31.01.2017