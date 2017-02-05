Останні новини

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Політолог розповів, як Порошенко рятує свій рейтинг
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Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом - Сироїд
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Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
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Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
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1000 сімей живуть у заповіднику
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Української мови не навчають у жодному вузі
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"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
Переглядів: 1263
З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
4
Переглядів: 4818
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
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"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
4
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Новини компаній
Газета по-українськи №1971
03.02.2017
Усі новини дня
Авто
Переглядів: 714
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7 краш-тестів седанів В-класу
13:50
05 лютого 2017 | Валерія Наливайко
До 20-річного ювілею організація Euro NCAP провела порівняльний краш-тест старого Rover 100 і нового Honda Jazz останнього покоління. Цей експеримент показує безпеку старих і нових авто. У 1997 році ...
Економіка
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Експерт розповів, які країни постачають нам найбільше бензину
21:17
05 лютого 2017
Україна отримує близько 80% усього імпортного бензину з Білорусі, другими за значенням є Литва, Польща і країни Середземноморського регіону. Про це повідомляє Укрінформ. "Ринок поставок бензину є ...
Світ 1
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Глядачі освистали виконавицю гімну Росії
23:44
05 лютого 2017
Черговий конфуз трапився з виконанням гімну Росії. Про це повідомляє Спорт Экспресс Виконавиця гімну Росії, перед початком фінального матчу чемпіонату світу зі Швецією з хокею, переплутала і в якийсь ...
Мова Історія мови
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35
02 лютого 2017
Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
Крим 2
Переглядів: 210
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Джемілєв: Єдиний спосіб протистояти окупанту - санкції
17:22
05 лютого 2017
Єдиний спосіб протистояти окупантам - шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму. Про це заявив лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв, передає "Анадолу". ...
Люди Сім'я
18
Переглядів: 399
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Фотограф показав згорьованих венесуелок, чиї діти загинули від бандитських куль
23:13
05 лютого 2017
Фотограф Льюїс Кобело поговорив із жінками з Венесуели, чиї діти були вбиті, і зробив серію портретів скорботних матерів у їх будинках. Естебана, сина Альбіс Ернандес, застрелив поліцейський. Юнакові ...
Технології
Переглядів: 2247
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В Україні створили унікальний безпороховий міномет
19:51
04 лютого 2017
Харківські науковці винайшли унікальний міномет, який немає аналогів у світі. З нього стрільба кулями, мінами чи артснарядами відбувається без використання порохового заряду, а заправляється міномет ...
Культура
12
Переглядів: 315
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Новий арт-центр та інтерактивний музей відкрили у Львові
12:38
05 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
У Львові відкрили новий музейно-культурний комплекс "Львіварня", що на території "Львівської пивоварні" (вул. Клепарівська 18). Перша виставка арт-центру - "Діалог". Представлені твори двох ...
Історія
12
Переглядів: 1743
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Як жив Львів наприкінці ХІХ століття - вражаюче відреставровані фотографії того часу
12:00
05 лютого 2017 | Ольга ВАСЬКІВ
На вихідних у Львівському Палаці Мистецтв відкрили фотовиставку "Фрагменти з минулого". Експонували 30 фотографій Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть у великому форматі – 2,5 на 1,5 м. ...
Донбас
Переглядів: 105
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В Авдіївці учні завтра знову підуть до школи
22:28
05 лютого 2017
Усі школи в Авдіївці Донецької області завтра готуються відновити навчальний процес. Про це на сторінці в Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. "Всі ...
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Статті
Як зробити грошові перекази з картки на картку в мережі Інтернет та не потрапити в пастку кіберзлочинців?
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Мораторій ніяк не може зменшити кількість рубок. Ліс достигає і врожай потрібно збирати - Юрій Марчук
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Блоги
Ексклюзиви
Політолог розповів, як Порошенко рятує свій рейтинг
8
Переглядів: 651
Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом - Сироїд
19
Переглядів: 5313
Чи готові банки інвестувати в українське мистецтво?
Переглядів: 105
Лукашенко потихеньку йде від Путіна - політолог
21
Переглядів: 3276
1000 сімей живуть у заповіднику
Переглядів: 441
Української мови не навчають у жодному вузі
Переглядів: 1557
Інтерв'ю
"Усе висить на волосині" - як виживає Авдіївка
Переглядів: 1263
З'явилися нові подробиці про життя та загибель 10 захисників Авдіївки
4
Переглядів: 4818
Путін в Авдіївці "бере всіх на понт" - експерт
Переглядів: 3146
"Ми офіційно фінансуємо бойовиків" - Касьянов про блокаду Донбасу
4
Переглядів: 3364
Колонка
Статті
Як зробити грошові перекази з картки на картку в мережі Інтернет та не потрапити в пастку кіберзлочинців?
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Мораторій ніяк не може зменшити кількість рубок. Ліс достигає і врожай потрібно збирати - Юрій Марчук
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Новини компаній
- Хоче підняти свій рейтинг, бо тема популярна у суспільстві
- Відвертає увагу українців від реальних проблем в країні
- Намагається таким чином заручитися підтримкою світу
- Це просто чергова заява, яка не варта ніякої уваги
- Ваш варіант у коментарях
Журнал «Країна» №357
31.01.2017