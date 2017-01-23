Последние новости

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Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
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"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
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"Мировая борьба между добром и злом началась с Майдана" - музыкант
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100 тыс. новых клиентов: сколько будут стоять очереди в "Ощадбанк"
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"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
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Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
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"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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Колонка
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Газета по-українськи №1968
24.01.2017
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Авто
Просмотров: 378
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Водителей не будут заставлять менять удостоверения каждые 5 лет
13:20
26 января 2017
Сокращать срок действия водительских удостоверений до 5 лет не планируют. Об этом заявил Глава МВД Арсен Аваков. "Есть мировая практика по водительских удостоверений. И мы будем ее придерживаться. ...
Экономика
Просмотров: 21
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Сколько траншей МВФ пророчат Украине до конца года
13:51
26 января 2017
Украина может рассчитывать на два транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, пишет УНИАН. "Более чем на два транша от МВФ мы не ...
Спорт
Просмотров: 21
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"Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим" - агент
13:41
26 января 2017
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением насчет будущего украинских футболистов в топ-чемпионатах Европы. "Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим. Наоборот, в ближайшее время их там ...
Мова Сьогодення 1
Просмотров: 84
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29
26 января 2017
На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшло 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє Укрінформ. Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
Крым 1
Просмотров: 399
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ФСБ обыскала дом крымско-татарской активистки и поиздевалась над беременной женщиной
10:25
26 января 2017
В анексированном Крыму силовики обыскали дом активиста крымско-татарского движения Зодие Салиевой и поиздевались над ее беременной невесткой. Об этом написала в Facebook журналистка Эльвина ...
Люди Секс
Просмотров: 105
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Мужчины, измены и секс: 5 фактов, в которые не хочется верить
13:40
26 января 2017 | Gazeta.ua
Существует множество исследований о сексе и отношениях, результаты которых не радуют влюбленных. Пять фактов о мужчинах, изменах и сексе наводит goodhouse Мужчины, которые изменяют, счастливее в ...
Общество 1
Просмотров: 1029
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В Украине нет денег на современную бронетехнику
11:46
26 января 2017
Украинские военные не получают современные танки "Оплот" и бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Об этом говорится в заявлении Укроборонпрома. "Государство способно ...
Культура
Просмотров: 84
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На Евровидении споют на белорусском впервые за 13 лет
13:29
26 января 2017 | Дарья Агапова
Об истории написания песни "Гісторыя майго жыцця", современной белорусской и украинской музыке рассказывают вокалисты "Naviband" Артем Лукьяненко и Ксения Жук. 20 января группа победила на ...
История 1
Просмотров: 483
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Николай Скрипник застрелился со словами "Так надо" - 145 со дня рождения автора украинского правописания
15:19
25 января 2017
25 января в Ясиноватой Донецкой обл. родился украинский советский партийный и государственный деятель Николай Скрыпник. Об этом сообщает Рідна Країна. Его родителями были ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
В августе российские войска зайдут в Беларусь - Арестович
14
Просмотров: 4137
Гройсман готовится к отставке - политолог
4
Просмотров: 6741
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
18
Просмотров: 6216
"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
1
Просмотров: 1533
"Мировая борьба между добром и злом началась с Майдана" - музыкант
1
Просмотров: 1497
100 тыс. новых клиентов: сколько будут стоять очереди в "Ощадбанк"
24
Просмотров: 38077
"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
2
Просмотров: 5793
Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
1
Просмотров: 1411
Интервью
Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
2
Просмотров: 1155
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
1
Просмотров: 3866
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 723
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
Просмотров: 1218
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
4
Просмотров: 2543
Колонка
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Новости компаний
- Да, чиновники боятся брать взятки без посредников
- Нет, все как и было
- Большинство вопросов в органах власти решаю через знакомых
- Приходится платить больше
Журнал «Країна» №356
24.01.2017