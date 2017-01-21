Последние новости

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Оборона ДАП: героическое 21 января
Обстрелы в зоне АТО не прекращаются, есть погибшие
Шестерых живых людей не могут вытянуть из заваленного отеля
За 3 недели в Украине исчезло рекордное количество ФЛП

В Киеве хотели убить народного депутата

В столице 20 января пытались убить народного депутата Украины. Об этом на брифинге в субботу сообщил председатель СБУ ...

Оборона ДАП: героическое 21 января

21 января 2015 года приняли решение об отводе украинских военных с территории Донецкого аэропорта. В ночь на 21 января ...

Обстрелы в зоне АТО не прекращаются, есть погибшие

Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций в зоне АТО. Один наш военный погиб. Об этом говорится в сводке ...

Шестерых живых людей не могут вытянуть из заваленного отеля

В отеле под лавиной выжили шесть человек. Спасатели нашли шестерых живых людей в гостинице Rigapiano в Италии. Об этом ...

За 3 недели в Украине исчезло рекордное количество ФЛП

За три недели закрылись почти 160 тыс. физических лиц-предпринимателей. Массовые закрытия начали с тех пор, когда ...
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Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
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"Президент не настроен на боевые действия с Пинчуком" - политолог о тайной встрече
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"Тишина больше всего пугает, ибо тогда враг готовится к наступлению" - военные Авдеевки
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"Украинцы должны доказать, что жертвы на Майдане не были напрасны" - россиянин
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"Россияне смогут взять Мариуполь только уничтожив его" - офицер ЗСУ
"Россияне смогут взять Мариуполь только уничтожив его" - офицер ЗСУ
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"Во время отбывания трудовой повинности в Великогермании" - что писали близким остарбайтеры
"Во время отбывания трудовой повинности в Великогермании" - что писали близким остарбайтеры
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Эксперт рассказал о "непристойных вещах" в Раде
Эксперт рассказал о "непристойных вещах" в Раде
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Бритни Спирс примерила крошечное бикини на сцене
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&quot;Каждую секунду благодаришь Бога, что живой&quot; - защитники шахты Бутовка
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"Чертовски важное событие": Руни вошел в историю "Манчестер Юнайтед"
"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
Оборона ДАП: героическое 21 января
Оборона ДАП: героическое 21 января
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"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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Как украинцы будут обходить ограничения Нацбанка на расчеты наличными
Как украинцы будут обходить ограничения Нацбанка на расчеты наличными
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Ольга Швед
Ольга Швед
21 января 2017
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Бєспрєдєл
– Славяне, объединяемся! – кричить на вулиці cп'янілий хорват. В одній руці тримає пляшку із вином, у другій – прапорець своєї ...
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Бренд Renault – лидер автомобильного рынка Украины второй год подряд
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Газета по-українськи №1967
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Обновленная Skoda Octavia стала быстрее
17:57 20 января 2017
Обновленная Skoda Octavia стала быстрее Чешский автопроизводитель представил заряженную модель Octavia RS. Авто усовершенствовали в скорости. Теперь 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель имеет 230 л.с. и разгоняется до 250 км / ч. Ранее ...
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Экономика
Будет ли доллар по 64 гривны
23:03 21 января 2017
Будет ли доллар по 64 гривны В 2017 году стоимость доллара до 64 гривен не вырастет, поскольку из-за такого курса будет избыток валюты. А это – 16,8 миллиардов долларов профицита. Об этом на своей странице в Facebook ...
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Спорт
Все голы в матче "Динамо" забили во втором тайме
22:47 21 января 2017
Все голы в матче "Динамо" забили во втором тайме "Динамо" уверенно переиграло "Санкт-Паули" (3:1) в товарищеском поединке. Все голы в матче пришлись на второй тайм. Счет был открыт лишь на 56-й минуте игры, когда Артем Беседин на дальней штанге ...
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Мова Сьогодення 17
Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10 13 января 2017
Російськомовні воїни АТО - не аргумент Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
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Крым
В гимназии обрушилась крыша
07:50 21 января 2017
В гимназии обрушилась крыша В Керчи в центральной гимназии обвалился потолок. Крыша протекла до второго этажа. Детей с учителями переводят в другие школы, пишет krymr.com. "Здания более 150 лет. После дождей и снегопада ее ...
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Бритни Спирс примерила крошечное бикини на сцене
19:45 21 января 2017
Бритни Спирс примерила крошечное бикини на сцене Певица Бритни Спирс обновила костюм, в котором выступает на своем шоу в Planet Hollywood Resort & Casino. В топ добавила крошечное бикини, фото нового наряда выставила на своей странице в ...
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iPhone 8 будет иметь вокруг корпусный дисплей - СМИ
23:10 20 января 2017
iPhone 8 будет иметь вокруг корпусный дисплей - СМИ В 2017 году ожидается новая модель iPhone 8 с обернутым вокруг корпуса дисплеем. Модель новенького іРһопе получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края, toneto.net. "Обернутый ...
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История
Гоголь похвалил Достоевского за первый роман
09:00 21 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Гоголь похвалил Достоевского за первый роман 21 января 1846 года года в Санкт-Петербурге в сборнике "Петербургский сборник" вышел роман "Бедные люди" Федора Достоевского (1821-1881). "Бедные люди" - первое произведение Достоевского написано как ...
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История
Гоголь похвалил Достоевского за первый роман
09:00 21 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Гоголь похвалил Достоевского за первый роман 21 января 1846 года года в Санкт-Петербурге в сборнике "Петербургский сборник" вышел роман "Бедные люди" Федора Достоевского (1821-1881). "Бедные люди" - первое произведение Достоевского написано как ...
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Донбасс
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Украинские зенитчики учатся стрелять прямо на боевых позициях
22:04 21 января 2017
Украинские зенитчики учатся стрелять прямо на боевых позициях Украинские расчеты зенитных орудий проходят тренировки прямо на боевых позициях в зоне АТО.Чтобы усовершенствовать навыки военных в зону АТО прибыла мобильная тренировочная группа Харьковского ...
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Журнал «Країна» №355
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Выпуск №355
Люди та речі
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"Якщо країна готова за два дні втратити 20 тисяч людей, а в наступні два ще стільки ж – то ми підемо в наступ"
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Большевики смерділи – страшне. Голодні. Один у кишені мав пшеницю, їв по кілька зерен
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Частина нашої еліти – вже у землі, частина – мають інвалідність чи лікуються у госпіталях, решта – на фронті чи у волонтерстві
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Тюрма погодилася заплатити за півроку лікування легень і пересадку печінки
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