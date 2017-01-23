Последние новости

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Судьи массово игнорируют дела Майдана
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Украина - страна стремительного роста - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Украинская армия пошла в наступление под Мариуполем

Российские банки уходят из Украины - Гонтарева

В Украине стало меньше российских банков. С 15% их доля сократилась до 8,8%. Их не выводили с рынка, потому что ...

Судьи массово игнорируют дела Майдана

Судьи массово не хотят рассматривать дела Майдана. Об этом заявил журналистам начальник департамента специальных ...

С февраля существенно подорожает мобильная связь

Мобильный оператор Vodafone Украина (ПРАТ "МТС Украина") с 1 февраля 2017 года повышает стоимость линейки тарифов на ...

Украина - страна стремительного роста - самое интересное в журнале "Країна"

"Украинец - это частный собственник, а государство - его сервис. Все зависит от меня. Государство же дает мне ...

Украинская армия пошла в наступление под Мариуполем

Украинские военные заняли новую высоту под Мариуполем. Об этом в группе "Вернись живым" на странице в Facebook "В ...
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Гройсман готовится к отставке - политолог
Гройсман готовится к отставке - политолог
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Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
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"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
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От повышения минимальных зарплат следует ожидать безработицы - экономист
От повышения минимальных зарплат следует ожидать безработицы - экономист
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"Мировая борьба между добром и злом началась с Майдана" - музыкант
"Мировая борьба между добром и злом началась с Майдана" - музыкант
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100 тыс. новых клиентов: сколько будут стоять очереди в "Ощадбанк"
100 тыс. новых клиентов: сколько будут стоять очереди в "Ощадбанк"
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"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
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"Каждую секунду благодаришь Бога, что живой" - защитники шахты Бутовка
"Каждую секунду благодаришь Бога, что живой" - защитники шахты Бутовка
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Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
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Машинист поезда с контрабандой пытался переехать ветеранов АТО
Машинист поезда с контрабандой пытался переехать ветеранов АТО
Модель plus-size Эшли Грэм не стесняется своего целлюлита
Модель plus-size Эшли Грэм не стесняется своего целлюлита
Как в Украине тюнингуют &quot;Таврию&quot;
Как в Украине тюнингуют "Таврию"
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Деньги и визитки к чаю - сколько зарабатывают на съедобных сувенирах
Деньги и визитки к чаю - сколько зарабатывают на съедобных сувенирах
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Жена боевика угрожала расстрелять украинского журналиста
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Із дальньої зали кав'ярні з французькою назвою й десертами чутно гуркіт. Двоє пенсіонерок намагаються посунути диван до дивана. Крекчуть і ухкають, ...
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Матери пятерни подарили машину
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Водителей не будут заставлять менять удостоверения каждые 5 лет Сокращать срок действия водительских удостоверений до 5 лет не планируют. Об этом заявил Глава МВД Арсен Аваков. "Есть мировая практика по водительских удостоверений. И мы будем ее придерживаться. ...
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Сколько траншей МВФ пророчат Украине до конца года Украина может рассчитывать на два транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, пишет УНИАН. "Более чем на два транша от МВФ мы не ...
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"Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим" - агент
13:41 26 января 2017
"Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим" - агент Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением насчет будущего украинских футболистов в топ-чемпионатах Европы. "Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим. Наоборот, в ближайшее время их там ...
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29 26 января 2017
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшло 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє Укрінформ. Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
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ФСБ обыскала дом крымско-татарской активистки и поиздевалась над беременной женщиной
10:25 26 января 2017
ФСБ обыскала дом крымско-татарской активистки и поиздевалась над беременной женщиной В анексированном Крыму силовики обыскали дом активиста крымско-татарского движения Зодие Салиевой и поиздевались над ее беременной невесткой. Об этом написала в Facebook журналистка Эльвина ...
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13:40 26 января 2017 | Gazeta.ua
Мужчины, измены и секс: 5 фактов, в которые не хочется верить Существует множество исследований о сексе и отношениях, результаты которых не радуют влюбленных. Пять фактов о мужчинах, изменах и сексе наводит goodhouse Мужчины, которые изменяют, счастливее в ...
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В Украине нет денег на современную бронетехнику
11:46 26 января 2017
В Украине нет денег на современную бронетехнику Украинские военные не получают современные танки "Оплот" и бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Об этом говорится в заявлении Укроборонпрома. "Государство способно ...
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На Евровидении споют на белорусском впервые за 13 лет
13:29 26 января 2017 | Дарья Агапова
На Евровидении споют на белорусском впервые за 13 лет Об истории написания песни "Гісторыя майго жыцця", современной белорусской и украинской музыке рассказывают вокалисты "Naviband" Артем Лукьяненко и Ксения Жук. 20 января группа победила на ...
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Николай Скрипник застрелился со словами "Так надо" - 145 со дня рождения автора украинского правописания
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Николай Скрипник застрелился со словами "Так надо" - 145 со дня рождения автора украинского правописания 25 января в Ясиноватой Донецкой обл. родился украинский советский партийный и государственный деятель Николай Скрыпник. Об этом сообщает Рідна Країна. Его родителями были ...
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Ветеранов АТО обвинили в жестокости
13:40 26 января 2017
Ветеранов АТО обвинили в жестокости Ветеранов АТО и волонтеров, которые задержали поезд с контрабандой, начали травить. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко. По эфирам снова побежали ...
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Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
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