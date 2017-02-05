Последние новости

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"Привыкли ко всему, только не к "Градам" - как проходит ночная эвакуация в Авдеевке
"Привыкли ко всему, только не к "Градам" - как проходит ночная эвакуация в Авдеевке
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" До Майдана на митинги выходило 30 человек, а сейчас 500" - экс-мэр Славянска
" До Майдана на митинги выходило 30 человек, а сейчас 500" - экс-мэр Славянска
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Политолог рассказал, как Порошенко спасает свой рейтинг
Политолог рассказал, как Порошенко спасает свой рейтинг
8 Просмотров: 651
Государственные институты "крышуют" торговлю с оккупантом - Сыроид
Государственные институты "крышуют" торговлю с оккупантом - Сыроид
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"Хватит жаловаться. Хочу стать военным и защищать Украину" - школьник из Авдеевки
"Хватит жаловаться. Хочу стать военным и защищать Украину" - школьник из Авдеевки
8 Просмотров: 3717
Декомунизировать "кузницу" Порошенко, лишить гражданства Пинчука - что пишут в петициях
Декомунизировать "кузницу" Порошенко, лишить гражданства Пинчука - что пишут в петициях
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Готовы ли банки инвестировать в украинское искусство?
Готовы ли банки инвестировать в украинское искусство?
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Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
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1000 семей живут в заповеднике
1000 семей живут в заповеднике
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Украинскому языку не учат ни в одном вузе
Украинскому языку не учат ни в одном вузе
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Фото
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&quot;Привыкли ко всему, только не к &quot;Градам&quot; - как проходит ночная эвакуация в Авдеевке
"Привыкли ко всему, только не к "Градам" - как проходит ночная эвакуация в Авдеевке
Новорожденный мальчик исцелил психику травмированной собаки
Новорожденный мальчик исцелил психику травмированной собаки
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Зрители освистали исполнительницу гимна России
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В полиции прокомментировали нападение нардепа на стража
В полиции прокомментировали нападение нардепа на стража
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Греции
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Греции
Форвард получил необычную красную карточку
Форвард получил необычную красную карточку
" До Майдана на митинги выходило 30 человек, а сейчас 500" - экс-мэр Славянска
" До Майдана на митинги выходило 30 человек, а сейчас 500" - экс-мэр Славянска
Интервью
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"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
Просмотров: 1263
Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
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Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
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Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
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"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
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Сусід дядько Вітя помер від серцевого нападу минулого четверга. Його маленька донька поверталася зі школи. Знайшла батька мертвого в коридорі з ...
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Чем удивить того, кому iPhone 7 не в радость?
Чем удивить того, кому iPhone 7 не в радость?
Учеба в Польше для украинцев стала доступной
Учеба в Польше для украинцев стала доступной
В начале года автомобили уже дважды подорожали
В начале года автомобили уже дважды подорожали
Крещенский праздник с компанией "Здоровье"
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Гумат калия не вредит здоровью людей
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03.02.2017
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Имбирное пиво напоминает квас
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Эксперт рассказал, какие страны поставляет нам больше бензина
21:17 05 февраля 2017
Эксперт рассказал, какие страны поставляет нам больше бензина Украина получает около 80% всего импортного бензина из Белоруссии, вторыми по значению являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона. Об этом сообщает Укринформ. "Рынок поставок бензина ...
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Зрители освистали исполнительницу гимна России
23:44 05 февраля 2017
Зрители освистали исполнительницу гимна России Очередной конфуз случился с исполнением гимна России. Об этом сообщает Спорт Экспресс Исполнительница гимна России, перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией по хоккею, перепутала и в ...
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35 02 февраля 2017
Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
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Джемилев: Единственный способ противостоять оккупанту - санкции
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Джемилев: Единственный способ противостоять оккупанту - санкции Единственный способ противостоять оккупантам - путем санкций заставить Россию уйти из Крыма. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, передает ...
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Фотограф показал убитых горем венесуэлок, чьи дети погибли от бандитских пуль
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Фотограф показал убитых горем венесуэлок, чьи дети погибли от бандитских пуль Фотограф Льюис Кобело поговорил с женщинами из Венесуэлы, чьи дети были убиты, и сделал серию портреты скорбящих матерей в их домах. Эстебана, сына Альбис Эрнандес, застрелил полицейский. Юноше было ...
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Новый арт-центр и интерактивный музей открыли во Львове
12:38 05 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Новый арт-центр и интерактивный музей открыли во Львове Во Львове открыли новый музейно-культурный комплекс "Львиварня" на территории "Львовской пивоварни" (ул. Клепаровская, 18). Первая выставка арт-центра - "Диалог". Представлены произведения двух ...
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Как жил Львов в конце XIX века - впечатляюще отреставрированные фотографии того времени
12:00 05 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Как жил Львов в конце XIX века - впечатляюще отреставрированные фотографии того времени На выходных во Львовском дворце искусств открыли фотовыставку "Фрагменты из прошлого". Экспонировали 30 фотографий Львова конца XIX - начала ХХ веков в большом формате - 2,5 на 1,5 м. Благодаря ...
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В Авдеевке ученики завтра снова пойдут в школу
22:28 05 февраля 2017
В Авдеевке ученики завтра снова пойдут в школу Все школы в Авдеевке Донецкой области завтра готовятся возобновить учебный процесс. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. ...
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