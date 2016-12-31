Последние новости

 
Террориста в костюме Санта Клауса убили
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
Украина потеряла 146 вузов
Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский
Топ 5 самых горячих точек в зоне АТО в 2016 году

Террориста в костюме Санта Клауса убили

Террориста, расстрелявшего 35 человек в ночном клубе Стамбула, ликвидирован. Об этом сообщили представители Турецкого ...

Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год

Около 10 тысяч человек отметили Новый 2017-й год на Софийской площади в Киеве. Уже в третий раз киевляне отмечают Новый ...

Украина потеряла 146 вузов

В течение 2010-2016 годов в Украине закрылись 146 высших учебных заведений. Об этом сообщает Государственная служба ...

Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский

Украина опередила Россию в ракетном оружии. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам ...

Топ 5 самых горячих точек в зоне АТО в 2016 году

Украинцы теряют своих бойцов. В течение 2016 ситуация на войне не изменилась к лучшему. Появились новые позиции, где ...
Ексклюзивы
1/5
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Просмотров: 294
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
Просмотров: 945
2017 год для Украины будет тяжелым и победным - Тягнибок
2017 год для Украины будет тяжелым и победным - Тягнибок
1 Просмотров: 840
"Трамп - такая себе Надежда Савченко. Что сделает завтра - никто не знает" - политолог
"Трамп - такая себе Надежда Савченко. Что сделает завтра - никто не знает" - политолог
Просмотров: 1176
Тягнибок назвал 2 злейших врага Украины
Тягнибок назвал 2 злейших врага Украины
Просмотров: 2898
Гройсман-премьер, отставки реформаторов, Янукович в суде - политические события года
Гройсман-премьер, отставки реформаторов, Янукович в суде - политические события года
1 Просмотров: 315
"Чтобы вы не видели то, что пережили мы" - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
"Чтобы вы не видели то, что пережили мы" - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
Просмотров: 631
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Просмотров: 210
"Россия должна развалиться на 25-30 маленьких государств" - Тягнибок
"Россия должна развалиться на 25-30 маленьких государств" - Тягнибок
8 Просмотров: 3885
Гололед, ямы и осколки мин - волонтеры преодолевают тысячи километров в зоне АТО
Гололед, ямы и осколки мин - волонтеры преодолевают тысячи километров в зоне АТО
Просмотров: 546
Фото
Все фото
27
48
5
13
24
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
Мужчина подготовил белочкам подарки, чтобы подбодрить свою дочь
Мужчина подготовил белочкам подарки, чтобы подбодрить свою дочь
&quot;Чтобы вы не видели то, что пережили мы&quot; - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
"Чтобы вы не видели то, что пережили мы" - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Блоги
Лариса Волошина Начало новой Украины уже близко
2739
Игорь Яковенко Что для Путина хорошо – для России плохо. Итоги-2016
1848
1
Игорь Эйдман Запахло жареным. Трампу грозит импичмент
4554
6
Богдан Яременко Каких уступок ждет Москва от Киева?
1276
Игорь Луценко Еще одно бездействие НАБУ
616
1
Видео
Все видео
"Трамп - такая себе Надежда Савченко. Что сделает завтра - никто не знает" - политолог
"Трамп - такая себе Надежда Савченко. Что сделает завтра - никто не знает" - политолог
Гройсман-премьер, отставки реформаторов, Янукович в суде - политические события года
Гройсман-премьер, отставки реформаторов, Янукович в суде - политические события года
"Чтобы украинский петух разбудил каждую семью" - Скоцик
"Чтобы украинский петух разбудил каждую семью" - Скоцик
"Школа упала после дождей": ТОП-6 обвалов зданий в 2016 году
"Школа упала после дождей": ТОП-6 обвалов зданий в 2016 году
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Интервью
1/5
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Демобилизированный боец привыкает к мирной жизни четыре месяца - психолог
Просмотров: 210
"Мне нравится 40% идей Моуриньо и 60% - Гвардиолы"
"Мне нравится 40% идей Моуриньо и 60% - Гвардиолы"
Просмотров: 336
Назвали главные явления литературы в 2016 году
Назвали главные явления литературы в 2016 году
Просмотров: 231
Власть толкает страну в пропасть - Виталий Скоцик
Власть толкает страну в пропасть - Виталий Скоцик
4 Просмотров: 1764
У Порошенко плохая личная ситуация. Хуже, чем была у Януковича - Гайдай
У Порошенко плохая личная ситуация. Хуже, чем была у Януковича - Гайдай
2 Просмотров: 21439
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 декабря 2016
Просмотров: 630
Депутатка
"Вишли список. Я куплю все. Беру шефство над родиною", – пише мені місцева депутатка-співачка. Перед святом Миколая на сторінці у соцмережі ...
Новости компаний
Проверяем качество воды: что необходимо знать о тестерах для бассейнов
Проверяем качество воды: что необходимо знать о тестерах для бассейнов
Сервисы от Киевэнерго: год перемен и нововведений
Сервисы от Киевэнерго: год перемен и нововведений
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
Больше сияния: возвращение одного из самых блестящих трендов всех сезонов
Больше сияния: возвращение одного из самых блестящих трендов всех сезонов
Ремонт холодильников заказывают в интернете
Ремонт холодильников заказывают в интернете
Газета по-українськи №1961
30.12.2016
Выпуск №1961
Скандалы
Просмотров: 5775
"Кричала от боли, не могла пошевелиться. Врач сказал, так должно быть"
Люди
Просмотров: 735
У киборга Андрея Широкова остались пятеро детей
Политика
Просмотров: 357
Государство нужно начать строить заново
Комментарии
Просмотров: 567
Запад будет истощать Россию
Все материалы номера

Последние новости

10:48
"Это мог быть кто-то другой" - Трамп сомневается в причастности России к кибератакам
10:20
Террориста в костюме Санта Клауса убили
10:10
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
27
09:48
Львовский мусор возят в угольную шахту
09:23
За сутки перед Новым годом стреляли 44 раза - штаб АТО
07:40
В здание горсовета залетел фейерверк
06:55
146-летний человек сутками слушает радио
06:15
Неизвестные повредили гипсовое распятие Христа
05:20
Полякова сфотографировалась в слишком откровенном образе
04:58
Десять тысяч человек на площади и праздничный фейерверк - как в Киеве праздновали Новый год
48
04:45
Бывший муж Анджелины Джоли сохраняет ее кровь во флакончике
04:40
Подорвались два смертника: есть погибшие
04:10
Смертники підірвали двох співробітників служби безпеки
03:45
Массовый теракт в ночном клубе - Санта Клаусы открыли стрельбу
03:35
Военные АТО поздравили украинцев с Новым годом
03:00
В России образовался новый опасный ВИЛ
02:43
Нардеп Лещенко сделал предложение любимой в Риме
02:05
Мужчина подготовил белочкам подарки, чтобы подбодрить свою дочь
5
01:40
Женщину с 7-летним сыном ищут уже 20-ый день
01:05
"Повода для оптимизма сегодня больше, чем в прошлом году", - Президент поздравил украинцев с Новым годом
01:05
5 правил, как правильно выйти из поста
00:40
Авто перевернулось после столкновения с другой машиной
23:45
Святой Николай развозит подарки на Ferrari Enzo
23:25
Женщина погибла под колесами авто, когда переходила дорогу
23:00
Дональд Трамп поздравил врагов с Новым годом
Развернуть ленту

Все новости дня

Авто
Святой Николай развозит подарки на Ferrari Enzo
23:45 31 декабря 2016
Святой Николай развозит подарки на Ferrari Enzo Святой Николай тихо подкрадывается к елке в центре гостиной. Кладет подарок и выходит из дома, прихватив со стола подарки. Их для него положили хозяева дома. На улице святого ждет Ferrari Enzo. ...
Просмотров: 336
Детальнее
Экономика
Экспорт украинских елочных украшений вырос почти на 20%
17:19 31 декабря 2016
Экспорт украинских елочных украшений вырос почти на 20% Украинские игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет. За 10 месяцев 2016 с Уркаины экспортировали елочных украшений на 45 млн долл(16,7%), сообщила заместитель министра ...
Просмотров: 189
Детальнее
Спорт
"Больше 50 процентов, что "Челси" станет чемпионом, но "Ливерпуль" еще поборется"
21:59 31 декабря 2016
"Больше 50 процентов, что "Челси" станет чемпионом, но "Ливерпуль" еще поборется" В центральном матче английской премьер-лиги "Ливерпуль" дома обыграл "Манчестер Сити" - 1:0. Единственный гол в матче провел полузащитник Жоржиньйо Вейналдум на 8-й минуте. - От матча с точки зрения ...
Просмотров: 504
Детальнее
Мова Сьогодення 2
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05 21 декабря 2016
Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Просмотров: 853
Детальнее
Крым
Умерова включили в список террористов
15:33 31 декабря 2016
Умерова включили в список террористов Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров намерен обжаловать внесение его в список экстремистов и террористов РФ. Об этом он сообщил сам, передает "112 Украина". "Я уже ...
Просмотров: 273
Детальнее
Люди Знаменитости
Полякова сфотографировалась в слишком откровенном образе
05:20 01 января 2017
Полякова сфотографировалась в слишком откровенном образе Певица Ольга Полякова сфотографировалась в слишком откровенном наряде. Она готовится к концертам в г. Днепре, сообщает feme. Женщина надела корсет, вшитый камнями. Образ дополнили колготки в сеточку ...
Просмотров: 1680
Детальнее
Технологии Техника
Как выбрать новый телефон с сенсорным экраном
13:30 31 декабря 2016 | Елена Литвинова
Как выбрать новый телефон с сенсорным экраном Рынок телефонов очень разнообразен. Ежемесячно появляются новые модели. Ошибиться, выбирая новый смартфон, просто. Стоит руководствоваться советами и определить цель приобретения телефона. Цены на ...
Просмотров: 1113
Детальнее
Культура
Мультфильм "Ну, погоди!" советская цензура запрещала несколько раз
09:00 01 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Мультфильм "Ну, погоди!" советская цензура запрещала несколько раз 1 января 1969 года на советские телеэкраны вышел первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!". Пилотная серия называлась "В городе и на пляже". Вышла серия в рамках альманаха "Веселая карусель N 1". Сюжет ...
Просмотров: 105
Детальнее
История
5
5 самых интересных археологических открытий 2016 года
21:30 31 декабря 2016
5 самых интересных археологических открытий 2016 года Gazeta.ua подготовила подборку самых интересных открытий, сделанных археологами и историками в 2016 году. 1. Британские археологи обнаружили руины замка, который мог принадлежать легендарному королю ...
Просмотров: 357
Детальнее
Донбасс
27
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
10:10 01 января 2017 | Gazeta.ua
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси Почти в каждом блиндаже, здания или блокпосту в зоне АТО на Донбассе живут коты, собаки, птички и даже гуси с енотами. Нередко люди убегая от войны оставляли своих любимцев. Слонялись по передовой, ...
Просмотров: 273
Детальнее
Курс валют
usd
27,191
eur
28,4227
Погодана 3 дня Гороскопзодиакальный
Самое читаемое
Перед смертью &quot;Козак&quot; зарезал 2 врагов - сепаратисты опубликовали видео с искалеченным телом нашего бойца
Перед смертью "Козак" зарезал 2 врагов - сепаратисты опубликовали видео с искалеченным телом нашего бойца
 20 Просмотров: 24717
Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский
Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский
 62 Просмотров: 14343
&quot;Украинцев ждет шок&quot;, - дипломат дал прогноз на 2017 год
"Украинцев ждет шок", - дипломат дал прогноз на 2017 год
 Просмотров: 8736
Боевики отступают под натиском украинских войск
Боевики отступают под натиском украинских войск 3 Просмотров: 6909
Российские хакеры добрались до системы электроснабжения США
Российские хакеры добрались до системы электроснабжения США 1 Просмотров: 4851
Статьи
Имитация Ляшко
Имитация Ляшко
Приватизация &quot;Укрспирта&quot;: атака &quot;профсоюзов&quot;
Приватизация "Укрспирта": атака "профсоюзов"
Карты, деньги и культура
Карты, деньги и культура
АТБ: работа в Крыму и на Донбассе, бойкот во Львове и в Киеве – расследование
АТБ: работа в Крыму и на Донбассе, бойкот во Львове и в Киеве – расследование 7
Как спасти украинскую электроэнергетику
Как спасти украинскую электроэнергетику 2
Больше всего комментируют
62
Украина обогнала Россию в изготовлении ракетного оружия - Пашинский
20
Перед смертью "Козак" зарезал 2 врагов - сепаратисты опубликовали видео с искалеченным телом нашего бойца
12
Работу Одесского припортового завода остановил Саакашвили
8
"Россия должна развалиться на 25-30 маленьких государств" - Тягнибок
8
Украина потеряла 146 вузов
Голосов: 3603
Голосование Куда вы перейдете с Приватбанка?
  • останусь в Приватбанке
  • пойду в Креди Агриколь Банк
  • ыберу Райффайзен банк Аваль
  • предпочту Ощадбанк
  • перейду в Кредобанк
  • понесу деньги в Укрэксимбанк
  • рекомендовали Укрсиббанк
  • подумываю об ОТП Банке
  • доверяю ПроКредит Банку
  • другая финансовая организация
Просмотреть
Журнал «Країна» №353
27.12.2016
Выпуск №353
Люди та речі
Просмотров: 1408
Батько не вірив, що його вб'ють. Думав, не посміють
Люди та речі
Просмотров: 466
Не було на чому виписувати свідоцтво про народження. Бланки були тільки на свідоцтва про смерть
Люди та речі
Просмотров: 397
Одяг для ляльки коштує в кілька разів дорожче, ніж для жінки
Оцінки
Просмотров: 2161
"Росія повинна розвалитися на 25-30 маленьких держав"
Все материалы номера