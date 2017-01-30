Последние новости

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Сборная России &quot;подарила&quot; Украине медаль Олимпиады-2012

Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях

- Доченька, ему уже не холодно, - мать погибшего 34-летнего Владимира Крижанського из города Сквира на Киевщине за руку ...

Турчинов приказал готовиться к наступлению российских гибридных войск

Украинские военные должны быть готовы к атакам боевиков по всей линии фронта. Об этом заявил секретарь СНБО Александр ...

С Минска сообщили о важных договоренностях

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о разведении сил на Донбассе с 5 февраля. Об этом сообщил ...

Нарушили короткое авдеевское перемирие: боевики обстреляли ремонтников

Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающим их пиротехническим группам Госслужбы Украины по ...

Сборная России "подарила" Украине медаль Олимпиады-2012

Сборная Украины в женской эстафете 4х400 м получит бронзовые медали Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне. Причиной ...
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Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
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Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
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Визит патриарха Кирилла в Украину невозможен - Березовец
Визит патриарха Кирилла в Украину невозможен - Березовец
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Сборные Польши, Украины, Румынии, Словакии способны дойти до четвертьфинала Кубка мира
Сборные Польши, Украины, Румынии, Словакии способны дойти до четвертьфинала Кубка мира
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"В Авдеевке на стене дома нарисовал икону" - художник Лев Скоп
"В Авдеевке на стене дома нарисовал икону" - художник Лев Скоп
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Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
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Порошенко напомнили о совете генпрокурору
Порошенко напомнили о совете генпрокурору
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Эксперт рассказала, какие проблемы кроются в недофинансировании научных медучреждений
Эксперт рассказала, какие проблемы кроются в недофинансировании научных медучреждений
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"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Украина – это корова, которая почти сдохла – Арестович
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Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
Похудевшая Хлои Кардашьян показала аппетитные ягодицы в соблазнительном купальнике
Похудевшая Хлои Кардашьян показала аппетитные ягодицы в соблазнительном купальнике
Модель накачала ягодицы до 150 см ради карьеры
Модель накачала ягодицы до 150 см ради карьеры
Sports Illustrated Swimsuit познакомил с новыми сексуальными моделями
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Я не хочу изображать секс: Даша Астафьева в новом клипе стала монахиней
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Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
Зеленые блины жарят со шпинатом
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В Авдеевке погиб преподаватель Черновицкого университета Леонид Дергач
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Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
Военный эксперт рассказал, кто больше всего пострадал от блокады Донбасса
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"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
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Юрій Стригун
Юрій Стригун
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У дитинстві коропи були ніби зачакловані. Я не міг упіймати бодай одного. Мій тодішній напарник по риболовлі Зьозя не дасть збрехати. Малим Сергій не ...
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Чем удивить того, кому iPhone 7 не в радость?
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Создан устанавливать новые стандарты. BMW 5 серии седьмого поколения 26 января 2017 компания "АВТ Бавария", официальный импортер BMW в Украине, представила бизнес-седан BMW 5 серии седьмого поколения в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе ...
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Украина нарастила годовую добычу газа
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Украина нарастила годовую добычу газа Газодобывающие предприятия Украины нарастили добычу газа в 20 млрд кубометров. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. "Газодобывающих предприятий Украины 2016 ...
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Автобиографии футболистам стоит писать после завершения карьеры
21:00 01 февраля 2017 | Ирина КОЗЮПА
Автобиографии футболистам стоит писать после завершения карьеры "Насчёт книги – я задумался", – написал бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук на своей странице в Facebook. Футболист выкладывает в соцсети откровенные и ...
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Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ
13:29 30 января 2017
Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ В документах ЦРУ вказано, що у 1950-х 80% мешканців Києва говорило українською. 20% російською та іншими мовами СРСР. Про це повідомляє "Обозреватель". В документі йдеться про життя Києва у 1950-х. ...
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Московских студентов отправят на "стройку века" в Крыму
14:53 01 февраля 2017
Московских студентов отправят на "стройку века" в Крыму Студентов Московского государственного университета привлекли к строительству моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму. Об этом информирует Росавтодор. На "стройку века" летом должны ...
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Психолог рассказала, как именно детство повлияет на взрослую семейную жизнь
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Психолог рассказала, как именно детство повлияет на взрослую семейную жизнь Существует закономерность между тем, сколько у вас было братьев и сестер, какое место вы среди них занимали — и взрослой семейной жизнью. Так считает психолог Лина Блэр. "Ранний опыт определяет ...
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Как выбрать ноутбук для путешествий
22:22 31 января 2017 | Валерия Наливайко
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Объявили претендентов на Шевченковскую премию
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Объявили претендентов на Шевченковскую премию 30 января Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на заседании выбрал произведения, которые будут участвовать в третьем туре конкурса на соискание премии. Всего определены ...
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Первый кроссворд называли "Игра туда-сюда"
10:05 01 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Первый кроссворд называли "Игра туда-сюда" 1 февраля 1930 года в газете "Таймс" напечатали первый в мире кроссворд. Есть несколько версий того, где и когда были изобретены кроссворды. Возможно, прототипы современных кроссвордов появились еще ...
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Начались переговоры о заключении перемирия - Жебривский
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Начались переговоры о заключении перемирия - Жебривский Начались переговоры о режиме тишины на завтра Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает "5 канал". "Как это удастся (переговоры - ...
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