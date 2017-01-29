Последние новости

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Вопрос с Укрзализныцей решит Порошенко - эксперт
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Политолог раскрыл тактику Гройсмана
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За Трампа начнется первая мировая гражданская война - Арестович
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Гройсман хочет обскакать Порошенко – политолог
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В августе российские войска зайдут в Беларусь - Арестович
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Гройсман готовится к отставке - политолог
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Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
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"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
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Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
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"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
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"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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Газета по-українськи №1969
27.01.2017
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Авто
Просмотров: 609
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Стало известно, когда выпустят первый белорусский электромобиль
14:18
29 января 2017
Первый белорусский электромобиль выйдет к лету этого года. Презентация автомобиля состоится в Национальной академии наук. Над созданием модели работает Объединенный институт машиностроения НАН. По ...
Экономика
Просмотров: 126
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Гройсман хочет увеличить экспорт электроэнергии
23:36
29 января 2017
Украина должна продавать произведенную электроэнергию за границу. Это нужно для развития экономики и обеспечению энергетической независимости. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во ...
Спорт
Просмотров: 1113
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Суркис отказал в продаже Ярмоленко сразу трем английским клубам - СМИ
17:03
29 января 2017
К полузащитнику сборной Украины и киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Об этом сообщает thesun.co.uk. Назывались клубы, которые до этого уже ...
Мова Сьогодення 2
Просмотров: 394
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Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29
26 января 2017
На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшли 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє "Укрінформ". Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
Общество
Просмотров: 840
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Николая Шиптура только месяц назад внесли в список политзаключенных
17:59
29 января 2017 | Татьяна САРАХАН
Родственники заключенного в Крыму 38-летнего Николая Шиптура надеются, что его переведут отбывать наказание в Украину. Николаю Шиптуру 28 мая 2015 года дали 10 лет тюрьмы. Такой приговор вынес судья ...
Люди Семья
Просмотров: 1449
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Почему турецким бабушкам завидуют во всем мире
14:11
29 января 2017
Власти Турции приняли решение ввести зарплату бабушкам, которые нянчатся с внуками в будни, пока родители детей заняты на работе. В феврале 2017 в Турции стартует пилотная программа, которая будет ...
Технологии Техника 1
Просмотров: 546
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В аэропорту Японии пассажирам помогают работы
17:54
29 января 2017
Panasonic Corporation сейчас проводит испытания своего автономного робота HOSPI (R), выполняющего временную работу в Международном аэропорту Нарита и Crowne Plaza Narita. Компания хочет ...
Культура 1
Просмотров: 441
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Антипремию присудили за произведение, получившее "Книгу года BBC"
22:52
29 января 2017
27 января состоялась церемония награждения победителей книжного рейтинга "ЛітАкцент року - 2016". Жюри назвало лучшие книги в номинациях: "Проза", "Поэзия", "Проза и поэзия для детей" и "Эссеистика". ...
История 2
Просмотров: 357
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От Крут начинается тип новейшего украинца, - адъютант командующего Действенной армией УНР
15:50
29 января 2017 | Александр Гандзий
"Именно от Крут - не только психологически, но и хронологически - начинается в нашей жизни тип новейшего украинца, тип, который пытаетесь оказывать проявлениям украинскости ценою настоящего, уже ...
Донбасс 2
Просмотров: 4074
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Позиции под Авдеевой штурмовали две группы боевиков
20:51
29 января 2017
Штурм украинских позиций в Авдеевка осуществляли две группы боевиков. Об этом заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
Вопрос с Укрзализныцей решит Порошенко - эксперт
1
Просмотров: 2037
Политолог раскрыл тактику Гройсмана
1
Просмотров: 2982
За Трампа начнется первая мировая гражданская война - Арестович
3
Просмотров: 5607
Гройсман хочет обскакать Порошенко – политолог
4
Просмотров: 2184
В августе российские войска зайдут в Беларусь - Арестович
21
Просмотров: 12222
Гройсман готовится к отставке - политолог
7
Просмотров: 10273
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
20
Просмотров: 9405
"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
1
Просмотров: 1839
Интервью
Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
4
Просмотров: 2417
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
1
Просмотров: 3866
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 723
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
Просмотров: 1218
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
4
Просмотров: 2543
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- Да, чиновники боятся брать взятки без посредников
- Нет, все как и было
- Большинство вопросов в органах власти решаю через знакомых
- Приходится платить больше
Журнал «Країна» №356
24.01.2017