Последние новости

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"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
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Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
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"Тишина больше всего пугает, ибо тогда враг готовится к наступлению" - военные Авдеевки
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"Россияне смогут взять Мариуполь только уничтожив его" - офицер ЗСУ
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"Во время отбывания трудовой повинности в Великогермании" - что писали близким остарбайтеры
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Эксперт рассказал о "непристойных вещах" в Раде
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"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
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"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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Новости компаний
Газета по-українськи №1967
20.01.2017
Все новости дня
Авто
5
Просмотров: 1596
Детальнее
Обновленная Skoda Octavia стала быстрее
17:57
20 января 2017
Чешский автопроизводитель представил заряженную модель Octavia RS. Авто усовершенствовали в скорости. Теперь 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель имеет 230 л.с. и разгоняется до 250 км / ч. Ранее ...
Экономика
Просмотров: 1449
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Будет ли доллар по 64 гривны
23:03
21 января 2017
В 2017 году стоимость доллара до 64 гривен не вырастет, поскольку из-за такого курса будет избыток валюты. А это – 16,8 миллиардов долларов профицита. Об этом на своей странице в Facebook ...
Спорт
Просмотров: 504
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Все голы в матче "Динамо" забили во втором тайме
22:47
21 января 2017
"Динамо" уверенно переиграло "Санкт-Паули" (3:1) в товарищеском поединке. Все голы в матче пришлись на второй тайм. Счет был открыт лишь на 56-й минуте игры, когда Артем Беседин на дальней штанге ...
Мова Сьогодення 17
Просмотров: 1639
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Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10
13 января 2017
Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Люди Знаменитости
4
Просмотров: 1743
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Бритни Спирс примерила крошечное бикини на сцене
19:45
21 января 2017
Певица Бритни Спирс обновила костюм, в котором выступает на своем шоу в Planet Hollywood Resort & Casino. В топ добавила крошечное бикини, фото нового наряда выставила на своей странице в ...
Технологии Техника 1
Просмотров: 1008
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iPhone 8 будет иметь вокруг корпусный дисплей - СМИ
23:10
20 января 2017
В 2017 году ожидается новая модель iPhone 8 с обернутым вокруг корпуса дисплеем. Модель новенького іРһопе получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края, toneto.net. "Обернутый ...
История
Просмотров: 315
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Гоголь похвалил Достоевского за первый роман
09:00
21 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
21 января 1846 года года в Санкт-Петербурге в сборнике "Петербургский сборник" вышел роман "Бедные люди" Федора Достоевского (1821-1881). "Бедные люди" - первое произведение Достоевского написано как ...
История
Просмотров: 315
Детальнее
Гоголь похвалил Достоевского за первый роман
09:00
21 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
21 января 1846 года года в Санкт-Петербурге в сборнике "Петербургский сборник" вышел роман "Бедные люди" Федора Достоевского (1821-1881). "Бедные люди" - первое произведение Достоевского написано как ...
Донбасс
8
1
Просмотров: 3066
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Украинские зенитчики учатся стрелять прямо на боевых позициях
22:04
21 января 2017
Украинские расчеты зенитных орудий проходят тренировки прямо на боевых позициях в зоне АТО.Чтобы усовершенствовать навыки военных в зону АТО прибыла мобильная тренировочная группа Харьковского ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
"До последнего надеялся, что аэропорт - это игра на живца" - киборг
1
Просмотров: 3045
Год в объединенной общине: как живет поселок Ирдынь
Просмотров: 609
"Тишина больше всего пугает, ибо тогда враг готовится к наступлению" - военные Авдеевки
2
Просмотров: 882
"Россияне смогут взять Мариуполь только уничтожив его" - офицер ЗСУ
2
Просмотров: 4132
"Во время отбывания трудовой повинности в Великогермании" - что писали близким остарбайтеры
1
Просмотров: 1439
Эксперт рассказал о "непристойных вещах" в Раде
Просмотров: 2537
Интервью
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
1
Просмотров: 3866
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 723
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
Просмотров: 1218
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
4
Просмотров: 2543
Колонка
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Журнал «Країна» №355
17.01.2017