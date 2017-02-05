Последние новости

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Политолог рассказал, как Порошенко спасает свой рейтинг
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Государственные институты "крышуют" торговлю с оккупантом - Сыроид
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"Хватит жаловаться. Хочу стать военным и защищать Украину" - школьник из Авдеевки
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Готовы ли банки инвестировать в украинское искусство?
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Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
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1000 семей живут в заповеднике
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Украинскому языку не учат ни в одном вузе
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"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
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Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
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Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
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"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Газета по-українськи №1971
03.02.2017
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Авто
Просмотров: 714
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7 краш-тестов седанов В-класса
13:50
05 февраля 2017 | Валерия Наливайко
К 20-летнему юбилею организация Euro NCAP провела сравнительный краш-тест старого Rover 100 и нового Honda Jazz нового поколения. Этот эксперимент показывает безопасность старых и новых авто. В 1997 ...
Экономика
Просмотров: 924
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Эксперт рассказал, какие страны поставляет нам больше бензина
21:17
05 февраля 2017
Украина получает около 80% всего импортного бензина из Белоруссии, вторыми по значению являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона. Об этом сообщает Укринформ. "Рынок поставок бензина ...
Мир 1
Просмотров: 294
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Зрители освистали исполнительницу гимна России
23:44
05 февраля 2017
Очередной конфуз случился с исполнением гимна России. Об этом сообщает Спорт Экспресс Исполнительница гимна России, перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией по хоккею, перепутала и в ...
Мова Історія мови
Просмотров: 1836
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35
02 февраля 2017
Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
Крым 2
Просмотров: 210
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Джемилев: Единственный способ противостоять оккупанту - санкции
17:22
05 февраля 2017
Единственный способ противостоять оккупантам - путем санкций заставить Россию уйти из Крыма. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, передает ...
Люди Семья
18
Просмотров: 399
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Фотограф показал убитых горем венесуэлок, чьи дети погибли от бандитских пуль
23:13
05 февраля 2017
Фотограф Льюис Кобело поговорил с женщинами из Венесуэлы, чьи дети были убиты, и сделал серию портреты скорбящих матерей в их домах. Эстебана, сына Альбис Эрнандес, застрелил полицейский. Юноше было ...
Технологии
Просмотров: 2247
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В Украине создали уникальный безпороховий миномет
19:51
04 февраля 2017
Харьковские ученые изобрели уникальный миномет, которому нет аналогов в мире. Из него стрельба пулями, минами или артснарядами происходит без использования порохового заряда, а заправляется миномет ...
Культура
12
Просмотров: 315
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Новый арт-центр и интерактивный музей открыли во Львове
12:38
05 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
Во Львове открыли новый музейно-культурный комплекс "Львиварня" на территории "Львовской пивоварни" (ул. Клепаровская, 18). Первая выставка арт-центра - "Диалог". Представлены произведения двух ...
История
12
Просмотров: 1743
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Как жил Львов в конце XIX века - впечатляюще отреставрированные фотографии того времени
12:00
05 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
На выходных во Львовском дворце искусств открыли фотовыставку "Фрагменты из прошлого". Экспонировали 30 фотографий Львова конца XIX - начала ХХ веков в большом формате - 2,5 на 1,5 м. Благодаря ...
Донбасс
Просмотров: 105
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В Авдеевке ученики завтра снова пойдут в школу
22:28
05 февраля 2017
Все школы в Авдеевке Донецкой области завтра готовятся возобновить учебный процесс. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. ...
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Мораторий никак не может уменьшить количество рубок. Лес созревает и урожай нужно собирать - Юрий Марчук
2
Блоги
Ексклюзивы
Политолог рассказал, как Порошенко спасает свой рейтинг
8
Просмотров: 651
Государственные институты "крышуют" торговлю с оккупантом - Сыроид
19
Просмотров: 5313
"Хватит жаловаться. Хочу стать военным и защищать Украину" - школьник из Авдеевки
8
Просмотров: 3717
Готовы ли банки инвестировать в украинское искусство?
Просмотров: 105
Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
21
Просмотров: 3276
1000 семей живут в заповеднике
Просмотров: 441
Украинскому языку не учат ни в одном вузе
Просмотров: 1557
Интервью
"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
Просмотров: 1263
Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
4
Просмотров: 4818
Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
Просмотров: 3146
"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
4
Просмотров: 3364
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Как сделать денежные переводы с карты на карту в сети Интернет и не попасть в ловушку киберпреступников?
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Мораторий никак не может уменьшить количество рубок. Лес созревает и урожай нужно собирать - Юрий Марчук
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Журнал «Країна» №357
31.01.2017