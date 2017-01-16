Последние новости

 
Первые в новом году Минские переговоры дали неутешительные результаты
Украинцы сделали танк, который уничтожит российскую техникоу
Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге
&quot;Это будет нелегко&quot; - Байден дал наставления украинской власти
Свитолина убедительно стартовала на Australian Open

Первые в новом году Минские переговоры дали неутешительные результаты

Боевики продолжают блокировать освобождение заложников. Об этом в Facebook после переговоров в Минске написала ...

Украинцы сделали танк, который уничтожит российскую техникоу

Разработали новый украинский танк "Тирекс". Его производят в Украине. Он отвечает всем техническим требованиям ...

Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге

Президент Петр Порошенко поручил МИД сегодня передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Об этом ...

"Это будет нелегко" - Байден дал наставления украинской власти

Вице-президент США Джо Байден дал последние наставления украинской власти на пути к укреплению Украины. Об этом сказал ...

Свитолина убедительно стартовала на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разобралась с казашкой Галиной Воскобоевой в стартовом раунде открытого ...
Ексклюзивы
1/5
Байден приехал сказать Порошенко: "Денег нет, но вы держитесь"
Байден приехал сказать Порошенко: "Денег нет, но вы держитесь"
1 Просмотров: 1575
"Преследуйте чиновников, которые разбазаривают государственные деньги" - главные слова от Байдена
"Преследуйте чиновников, которые разбазаривают государственные деньги" - главные слова от Байдена
1 Просмотров: 840
"Если на керсетке было меньше 5 складок, то на девушку никто даже не смотрел" - Руслан Павлюк
"Если на керсетке было меньше 5 складок, то на девушку никто даже не смотрел" - Руслан Павлюк
Просмотров: 13507
Спасти гривну: эксперты дали советы Нацбанку
Спасти гривну: эксперты дали советы Нацбанку
1 Просмотров: 3119
Налоговая милиция вне закона – бизнес выдохнет с облегчением
Налоговая милиция вне закона – бизнес выдохнет с облегчением
2 Просмотров: 2346
"Только военного пути освобождения территорий нет. Потеряем страну", - офицер АТО
"Только военного пути освобождения территорий нет. Потеряем страну", - офицер АТО
22 Просмотров: 4826
Политолог объяснил скандальный поступок Савченко
Политолог объяснил скандальный поступок Савченко
4 Просмотров: 4582
"Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки" - офицер 93-й бригады
"Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки" - офицер 93-й бригады
2 Просмотров: 32596
"Был очень щедрым" - сосед Параджанова показал подаренные режиссером вещи
"Был очень щедрым" - сосед Параджанова показал подаренные режиссером вещи
Просмотров: 1075
Успехи и неудачи Украины в 2016 году
Успехи и неудачи Украины в 2016 году
1 Просмотров: 1272
Фото
Все фото
7
3
6
4
4
Красную подошву Christian Louboutin заменили на камни и золото
Красную подошву Christian Louboutin заменили на камни и золото
Меган Фокс вышла из декрета и рекламирует белье
Меган Фокс вышла из декрета и рекламирует белье
Столб упал на проезжую часть и перекрыл движение транспорта
Столб упал на проезжую часть и перекрыл движение транспорта
Модели оголили грудь в откровенных позах - новая рекламная кампания
Модели оголили грудь в откровенных позах - новая рекламная кампания
Правоохранители разоблачили домашнюю порностудию
Правоохранители разоблачили домашнюю порностудию
Блоги
Петр Олещук Кто настоящий автор "мирного плана"?
2959
Виталий Портников Путину не нужен Крым
4543
6
Тарас Кузьо Будет ли 2017 последним годом для Порошенко-президента?
5434
8
Лилия Шевцова Русский фактор в Америке
2057
Игорь Эйдман Гибридная система имени Шарикова
3322
Видео
Все видео
Льдина-карусель очаровала пользователей
Льдина-карусель очаровала пользователей
Сотрудники зоопарка сняли забавное видео, как животные реагируют на снег
Сотрудники зоопарка сняли забавное видео, как животные реагируют на снег
Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге
Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге
Пьяный водитель управлял переполненным автобусом
Пьяный водитель управлял переполненным автобусом
Боевики наступают в районе Мариуполя. Есть потери
Боевики наступают в районе Мариуполя. Есть потери
Интервью
1/5
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
Просмотров: 3530
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 675
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1 Просмотров: 1218
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
3 Просмотров: 2543
Как украинцы будут обходить ограничения Нацбанка на расчеты наличными
Как украинцы будут обходить ограничения Нацбанка на расчеты наличными
Просмотров: 5635
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2017
Просмотров: 0
Тітка Валя
Я повернувся на те місце років за 20. Майбутній дружині дали город, а я ви­звався вибрати картоплю. У серпні перебування на городі перетворюється ...
Новости компаний
Бренд Renault – лидер автомобильного рынка Украины второй год подряд
Бренд Renault – лидер автомобильного рынка Украины второй год подряд
"Домашний интернет" — экономим вместе с "Киевстар"
"Домашний интернет" — экономим вместе с "Киевстар"
Какой лучше купить кондиционер?
Какой лучше купить кондиционер?
Проверяем качество воды: что необходимо знать о тестерах для бассейнов
Проверяем качество воды: что необходимо знать о тестерах для бассейнов
Сервисы от Киевэнерго: год перемен и нововведений
Сервисы от Киевэнерго: год перемен и нововведений
Газета по-українськи №1965
13.01.2017
Выпуск №1965
Здоровье
Просмотров: 462
Больную печень выдают желтые глаза
Дом
Просмотров: 273
Миллиметр теплокраски хранит столько тепла, как сантиметр минеральной ваты
Еда
Просмотров: 168
Куриные шеи начиняют сердцем и печенкой
Здоровье
Просмотров: 84
Обмороженный нос греют пакетом с водой
Все материалы номера

Последние новости

17:50
Кремль требует от боевиков любой ценой остановить украинские войска
17:41
У Байдена нет волшебного ключика к администрации Трампа - нардеп
17:40
Первые в новом году Минские переговоры дали неутешительные результаты
17:40
Как очистить утюг - советы специалиста
17:30
Сидячий образ жизни не вредит здоровью
17:25
Боевики устроили "чистки" на Донбассе
17:23
Подросток зарубил мужчину и женщину топором за 1000 евро
17:17
Максим Иванищев: Из-за коррупционных схем команды Брыля, Запорожская область до сих пор не приняла бюджет на 2017 год
17:16
Немецкий клуб объяснил, почему сорвался трансфер футболиста "Динамо"
17:13
Ford выпустит полицейские электромобили
17:00
Российская пропаганда получила очередной удар
16:47
Алкоголь усиливает негативные воспоминания
16:40
Появился "супермаркет будущего"
16:37
Льдина-карусель очаровала пользователей
16:36
Пострадавшие от суррогатного спирта не верят государству и требуют уволить министра Кутового
16:27
Немецкому клубу может не хватить денег на Коноплянку
16:25
Боевики готовят наступление
16:19
Повышение пенсионного возраста вызвало реакцию в Кабмине
16:16
Парламентские партии надо лишить государственного финансирования – Виталий Скоцик
16:14
УХТА требует повысить тариф на прокачку российского аммиака - СМИ
16:06
Доллар по 29 грн: что пишут в соцсетях
16:00
Российский кадровик выболтал тайны Кремля
15:50
10 корисних функцій iPhone
15:47
Ефремова спрятали от журналистов
15:38
Украинцы сделали танк, который уничтожит российскую техникоу
7
Развернуть ленту

Все новости дня

Авто
Ford выпустит полицейские электромобили
17:13 16 января 2017 | Валерия Наливайко
Ford выпустит полицейские электромобили Американский автопроизводитель планирует увеличить производство электромобилей и гибридов. В течение последующих лет на мировой рынок выйдут 7 из 13 новых гибридных моделей, среди которых - F-150 ...
Просмотров: 168
Детальнее
Политика
Повышение пенсионного возраста вызвало реакцию в Кабмине
16:19 16 января 2017
Повышение пенсионного возраста вызвало реакцию в Кабмине Правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "5 каналу". "Нет никаких зафиксированных обязательств повышать ...
Просмотров: 3108
Детальнее
Спорт
Немецкий клуб объяснил, почему сорвался трансфер футболиста "Динамо"
17:16 16 января 2017
Немецкий клуб объяснил, почему сорвался трансфер футболиста "Динамо" Полузащитник Владислав Калитвинцев был в шаге от перехода в немецкий клуб "Эрцгебирге", но трансфер так и не состоялся. Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо". Президент немецкого клуба Хелге ...
Просмотров: 147
Детальнее
Мова Сьогодення 13
Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10 13 января 2017
Російськомовні воїни АТО - не аргумент Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Просмотров: 1263
Детальнее
Политика
Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге
15:36 16 января 2017
Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге Президент Петр Порошенко поручил МИД сегодня передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Об этом сообщает сайт главы государства. В иске говорится о нарушении Россией Конвенции ООН по ...
Просмотров: 2058
Детальнее
Люди Красота
8
Идеальный тон: восемь самых лучших тональных кремов для лица
17:50 16 января 2017
Идеальный тон: восемь самых лучших тональных кремов для лица Одним из самых тяжелых задач для женщин является выбор тональной основы. Средство должно выполнять сразу несколько функции - идеальное покрытие, не забивать поры, без эффекта маски, не пересушивать ...
Просмотров: 0
Детальнее
Технологии Техника
Как очистить утюг - советы специалиста
17:40 16 января 2017 | Елена Капник
Как очистить утюг - советы специалиста От состояния подошвы утюга зависит, насколько опрятно будет выглядеть одежда. Большинство приборов начинают плохо работать из-за неправильного ухода, говорят специалисты. "Обычно утюг загрязняют, ...
Просмотров: 84
Детальнее
Культура
13
В новом фильме Бен Аффлек подпольно торгует алкоголем
15:16 16 января 2017 | АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА
В новом фильме Бен Аффлек подпольно торгует алкоголем 11 января в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Закон ночи", где роль режиссера и главную роль исполнил двукратный обладатель премии "Оскар" Бен Аффлек. В основе сюжета лежит ...
Просмотров: 105
Детальнее
История
20
Немецкие карикатуры времен Первой мировой - фото
12:31 16 января 2017
Немецкие карикатуры времен Первой мировой - фото Gazeta.ua предлагает просмотреть немецкие карикатурные открытки. Художник Артур Тиле нарисовал их в ответ на пропаганду Антанты. В карикатурах изобразил быт немецких солдат, противников-мародеров и ...
Просмотров: 798
Детальнее
Донбасс
Кремль требует от боевиков любой ценой остановить украинские войска
17:50 16 января 2017
Кремль требует от боевиков любой ценой остановить украинские войска Российские командиры требуют от оккупантов любой ценой остановить успешное наступление украинской армии. Об этом в Facebook написал Дмитрий Тымчук. "Командование оккупантов указывает, что занятия ...
Просмотров: 84
Детальнее
Курс валют
usd
27,6693
eur
29,4983
Погодана 3 дня Гороскопзодиакальный
Самое читаемое
Инвестпортфель Gazeta.ua в PrivateFX. Текущие результаты
Инвестпортфель Gazeta.ua в PrivateFX. Текущие результаты
9
 18 Просмотров: 62592
В суде над Ефремовым произошел неожиданный поворот
В суде над Ефремовым произошел неожиданный поворот 2 Просмотров: 21084
Трамп - Кремлю: Санкции отменим при одном условии
Трамп - Кремлю: Санкции отменим при одном условии 5 Просмотров: 16989
В Европе назревает еще один военный конфликт
В Европе назревает еще один военный конфликт 2 Просмотров: 16149
В Украине запатентовали новый танк T-Rex
В Украине запатентовали новый танк T-Rex 4 Просмотров: 11109
Статьи
История чемпиона. Возвращение в спорт после поражений
История чемпиона. Возвращение в спорт после поражений
Имитация Ляшко
Имитация Ляшко
Приватизация &quot;Укрспирта&quot;: атака &quot;профсоюзов&quot;
Приватизация "Укрспирта": атака "профсоюзов"
Карты, деньги и культура
Карты, деньги и культура
АТБ: работа в Крыму и на Донбассе, бойкот во Львове и в Киеве – расследование
АТБ: работа в Крыму и на Донбассе, бойкот во Львове и в Киеве – расследование 7
Больше всего комментируют
18
Инвестпортфель Gazeta.ua в PrivateFX. Текущие результаты
9
Стало известно, кто будет инспектировать российские базы у Донбасса
8
Украинцам обещают маховик экономического развития
8
Россиянки с детьми попросили политического убежища
7
Украинские инспекторы проверят военные формирования на территории России
Голосов: 8190
Голосование Чей портрет поместить на купюру 1000 гривен?
  • Пантелеймон Кулиш
  • Степан Бандера
  • Вячеслав Чорновил
  • Николай Амосов
  • Валерий Лобановский
  • Генерал Сергей Кульчицкий
  • Дмитрий Ярош и дизайн купюры в красно-черных цветах
  • Отказаться от портретов на деньгах
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Журнал «Країна» №354
11.01.2017
Выпуск №354
Люди та речі
Просмотров: 981
Весь час виринають у пам'яті люди, з якими сварилась
Люди та речі
Просмотров: 1506
"Януковича можна було прорахувати. Порошенко розумніший. І це небезпечніше для країни"
Оцінки
Просмотров: 5979
"Краще український хаос і відкриті можливості, ніж російське болото"
Оцінки
Просмотров: 622
"Гроші забирають багато енергії. І вимагають контакту з людьми, з якими в житті поруч срати б не сів" - Богдан Жолдак, 68 років, письменник
Все материалы номера