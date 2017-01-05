Последние новости

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В Польшу прибыла первая партия танков с США

В рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу прибыла первая партия танков. Об этом сообщает ...

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Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Степан Кубив встретился в Кабинете министров Украины с ...

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Апатия украинского населения растет. Об этом заявила социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина ...

Непогода бушует: есть жертвы и раненые

Во время работ по расчистке дорог от снега в Одесской области умер один человек. Об этом сообщает "Думская". "Сотрудник ...

"Приехала домой, а дома нет" - крымчанка вернулась на полуостров

"Через два года мы потеряем Крым окончательно. Сначала он был очень тяжело ранен, потом реанимация, сейчас кома, через ...
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21:14 09 января 2017
Роналду назвали лучшим футболистом прошлого года Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходила в понедельник, 9 ...
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