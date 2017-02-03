Последние новости

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Конфликт вокруг Укрзализныци связали с Порошенко
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Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
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Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
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"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
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Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
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Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
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"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Газета по-українськи №1971
03.02.2017
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Авто
14
1
Просмотров: 609
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Запустили новые трамваи повышенной комфортности
17:05
03 февраля 2017 | Валерия Наливайко, видео: Валерия Наливайко
Киев закупил 11 новых скоростных трамваев. 2 из них выработали на львовском заводе "Электрон", а остальное - на польском концерне Pesa. Новые трамваи отвечают всем европейским стандартам: их ...
Экономика 2
Просмотров: 1722
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Украина и США ведут переговоры об поставках угля - Кропачев
19:59
03 февраля 2017
Украина и США начали переговоры относительно альтернативы поставкам угля с оккупированных территорий. Об этом в комментарии NewsOne сказал эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает ...
Спорт
Просмотров: 441
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"Я достаточно циничная сволочь": лучший бомбардир в истории "Челси" завершил карьеру
21:00
03 февраля 2017
"Позади 21 невероятный год, и я решил, что настал момент для завершения карьеры. У меня был ряд заманчивых предложений из Англии и других стран. Но в 38 лет чувствую, что пора начать новую главу ...
Мова Історія мови
Просмотров: 1533
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Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля - унікальні властивості української мови
15:35
02 февраля 2017
Українською мовою можна написати вірш та оповідання зі слів, які починаються на одну букву. Це доводить історія, яку надрукував професор Панас Столярчук у газеті "Українська думка" в Лондоні. Було це ...
Крым 1
Просмотров: 504
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Оккупанты признали, что в Крыму не хватит газа до конца зимы
12:45
03 февраля 2017
В оккупированном Россией Крыму до окончания зимы не хватит запасов газа. Об этом заявила так называемый министр топлива и энергетики в оккупационном правительстве полуострова Светлана Бородулина, ...
Люди Знаменитости
4
1
Просмотров: 1260
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Гламурная Наоми Кэмпбелл снялась для Town & Country
19:31
03 февраля 2017
Модель Наоми Кэмпбелл снялась в новом номере Town & Country. Звезда позировала в гламурной фотосессии и рассказывала о личном. "Я нервничаю, когда выхожу на подиум, - говорит Наоми, - я стараюсь ...
Авто
14
1
Просмотров: 609
Детальнее
Запустили новые трамваи повышенной комфортности
17:05
03 февраля 2017 | Валерия Наливайко, видео: Валерия Наливайко
Киев закупил 11 новых скоростных трамваев. 2 из них выработали на львовском заводе "Электрон", а остальное - на польском концерне Pesa. Новые трамваи отвечают всем европейским стандартам: их ...
Культура 7
Просмотров: 1638
Детальнее
"Все не так просто, как думалось крємльовскім" - Забужко о бестселлере на белорусском языке
19:19
03 февраля 2017
"Тысячи белорусов помнят свой язык и готовы за него платить", - так Оксана Забужко прокомментировала появление книги "Радио Прудок". Об этом она написала на своей странице в Facebook. "С Беларусью ...
История 1
Просмотров: 672
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Историки нашли древний смайлик
21:36
03 февраля 2017
В документах 1635 года ученые обнаружили смайлик. Об этом сообщает GFC. Круг с тремя точками ученые нашли в записях адвоката, у его подписи. Документ хранится в Национальном архиве города Тренчин, в ...
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Блоги
Ексклюзивы
Декомунизировать "кузницу" Порошенко, лишить гражданства Пинчука - что пишут в петициях
3
Просмотров: 2352
Готовы ли банки инвестировать в украинское искусство?
Просмотров: 63
Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
5
Просмотров: 1827
1000 семей живут в заповеднике
Просмотров: 315
Украинскому языку не учат ни в одном вузе
Просмотров: 1386
Обновление Верховного Суда откладывают
3
Просмотров: 777
Конфликт вокруг Укрзализныци связали с Порошенко
Просмотров: 1491
Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
7
Просмотров: 693
Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
3
Просмотров: 10185
Интервью
"Все висит на волоске" - как выживает Авдеевка
Просмотров: 1008
Появились новые подробности о жизни и смерти 10 защитников Авдеевки
4
Просмотров: 4158
Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
Просмотров: 2835
"Мы официально финансируем боевиков" - Касьянов о блокаде Донбасса
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Просмотров: 3260
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Журнал «Країна» №357
31.01.2017