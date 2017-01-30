Последние новости

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Ексклюзивы
Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
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Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
2
Просмотров: 3528
Визит патриарха Кирилла в Украину невозможен - Березовец
7
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"В Авдеевке на стене дома нарисовал икону" - художник Лев Скоп
Просмотров: 2625
Порошенко напомнили о совете генпрокурору
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Украина – это корова, которая почти сдохла – Арестович
30
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Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
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Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
3
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Колонка
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Газета по-українськи №1970
31.01.2017
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Авто
Просмотров: 189
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Создан устанавливать новые стандарты. BMW 5 серии седьмого поколения
14:55
01 февраля 2017
26 января 2017 компания "АВТ Бавария", официальный импортер BMW в Украине, представила бизнес-седан BMW 5 серии седьмого поколения в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе ...
Экономика 1
Просмотров: 1092
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Украина нарастила годовую добычу газа
20:14
01 февраля 2017
Газодобывающие предприятия Украины нарастили добычу газа в 20 млрд кубометров. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. "Газодобывающих предприятий Украины 2016 ...
Спорт
Просмотров: 42
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Автобиографии футболистам стоит писать после завершения карьеры
21:00
01 февраля 2017 | Ирина КОЗЮПА
"Насчёт книги – я задумался", – написал бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук на своей странице в Facebook. Футболист выкладывает в соцсети откровенные и ...
Мова Історія мови 1
Просмотров: 819
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Скільки киян у 1950-х говорили українською - документи ЦРУ
13:29
30 января 2017
В документах ЦРУ вказано, що у 1950-х 80% мешканців Києва говорило українською. 20% російською та іншими мовами СРСР. Про це повідомляє "Обозреватель". В документі йдеться про життя Києва у 1950-х. ...
Крым 4
Просмотров: 2100
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Московских студентов отправят на "стройку века" в Крыму
14:53
01 февраля 2017
Студентов Московского государственного университета привлекли к строительству моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму. Об этом информирует Росавтодор. На "стройку века" летом должны ...
Люди Семья
5
Просмотров: 2226
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Психолог рассказала, как именно детство повлияет на взрослую семейную жизнь
21:12
01 февраля 2017
Существует закономерность между тем, сколько у вас было братьев и сестер, какое место вы среди них занимали — и взрослой семейной жизнью. Так считает психолог Лина Блэр. "Ранний опыт определяет ...
Технологии 1
Просмотров: 945
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Как выбрать ноутбук для путешествий
22:22
31 января 2017 | Валерия Наливайко
Для работы в поездах, командировках и различных экспедициях и путешествиях незаменимым помощником станет ноутбук. Но его необходимо взвешенно и тщательно выбирать. Современные ноутбуки с 15-дюймовым ...
Культура 3
Просмотров: 1239
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Объявили претендентов на Шевченковскую премию
18:48
01 февраля 2017 | Дарья Агапова
30 января Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на заседании выбрал произведения, которые будут участвовать в третьем туре конкурса на соискание премии. Всего определены ...
История
Просмотров: 21
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Первый кроссворд называли "Игра туда-сюда"
10:05
01 февраля 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
1 февраля 1930 года в газете "Таймс" напечатали первый в мире кроссворд. Есть несколько версий того, где и когда были изобретены кроссворды. Возможно, прототипы современных кроссвордов появились еще ...
Донбасс
Просмотров: 0
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Начались переговоры о заключении перемирия - Жебривский
21:57
01 февраля 2017
Начались переговоры о режиме тишины на завтра Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает "5 канал". "Как это удастся (переговоры - ...
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eur29,1316
Статьи
Блоги
Ексклюзивы
Я за легализацию марихуаны - иконописец Лев Скоп
Просмотров: 84
Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях
2
Просмотров: 3528
Визит патриарха Кирилла в Украину невозможен - Березовец
7
Просмотров: 2037
"В Авдеевке на стене дома нарисовал икону" - художник Лев Скоп
Просмотров: 2625
Порошенко напомнили о совете генпрокурору
Просмотров: 1407
Украина – это корова, которая почти сдохла – Арестович
30
Просмотров: 7749
Интервью
Путин в Авдеевке "берет всех на понт" - эксперт
Просмотров: 1848
Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
3
Просмотров: 2977
Колонка
Статьи
Новости компаний
- отмечаю все
- некоторые отмечаю
- отношусь, как к дополнительным выходным
- не отмечаю ни одного советского праздника
- использую, чтобы поехать помочь родителям
Журнал «Країна» №357
31.01.2017