Последние новости

 
С кем будет воевать Украина в ближайшие 15 лет - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог
Такое происходит впервые за все время АТО - Мотузяник
В Нацбанке прогнозируют, что 630 тыс. украинцев скоро потеряют работу
Топ-чиновник Нацбанка погорел на взятке $35 тыс.

С кем будет воевать Украина в ближайшие 15 лет - самое интересное в журнале "Країна"

Человечество переживает одновременно несколько кризисов. Это кризис мира, который сложился после Второй мировой войны. ...

Лукашенко потихоньку уходит от Путина - политолог

Президент Беларуси Александр Лукашенко понимает возможную агрессию со стороны России. Поэтому "потихоньку" уходит от ...

Такое происходит впервые за все время АТО - Мотузяник

Полномасштабные боевые действия впервые развернулись на всей территории проведения АТО. Об этом сообщил спикер ...

В Нацбанке прогнозируют, что 630 тыс. украинцев скоро потеряют работу

В результате повышения минимальной зароботной платы до 3200 грн в Украине сократят 630 тыс. работников Об этом ...

Топ-чиновник Нацбанка погорел на взятке $35 тыс.

Директора департамента платежных систем Национального банка Сергея Шацкого задержали за взяточничество. Об этом ...
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Запустили новые трамваи повышенной комфортности
17:05 03 февраля 2017 | Валерия Наливайко, видео: Валерия Наливайко
Запустили новые трамваи повышенной комфортности Киев закупил 11 новых скоростных трамваев. 2 из них выработали на львовском заводе "Электрон", а остальное - на польском концерне Pesa. Новые трамваи отвечают всем европейским стандартам: их ...
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