Последние новости

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Байден приехал сказать Порошенко: "Денег нет, но вы держитесь"
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"Если на керсетке было меньше 5 складок, то на девушку никто даже не смотрел" - Руслан Павлюк
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Спасти гривну: эксперты дали советы Нацбанку
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Налоговая милиция вне закона – бизнес выдохнет с облегчением
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Политолог объяснил скандальный поступок Савченко
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Успехи и неудачи Украины в 2016 году
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"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
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"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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Газета по-українськи №1965
13.01.2017
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Авто
Просмотров: 168
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Ford выпустит полицейские электромобили
17:13
16 января 2017 | Валерия Наливайко
Американский автопроизводитель планирует увеличить производство электромобилей и гибридов. В течение последующих лет на мировой рынок выйдут 7 из 13 новых гибридных моделей, среди которых - F-150 ...
Политика
Просмотров: 3108
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Повышение пенсионного возраста вызвало реакцию в Кабмине
16:19
16 января 2017
Правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "5 каналу". "Нет никаких зафиксированных обязательств повышать ...
Спорт
Просмотров: 147
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Немецкий клуб объяснил, почему сорвался трансфер футболиста "Динамо"
17:16
16 января 2017
Полузащитник Владислав Калитвинцев был в шаге от перехода в немецкий клуб "Эрцгебирге", но трансфер так и не состоялся. Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо". Президент немецкого клуба Хелге ...
Мова Сьогодення 13
Просмотров: 1263
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Російськомовні воїни АТО - не аргумент
16:10
13 января 2017
Останнім часом "російськомовні солдати в АТО" стали популярним аргументом у мовних дискусіях. Про це йдеться на Порталі мовної політики. Аргумент часто використовують проросійські сили. Вони ...
Политика
Просмотров: 2058
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Порошенко поручил срочно подавать икс к России в Гааге
15:36
16 января 2017
Президент Петр Порошенко поручил МИД сегодня передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Об этом сообщает сайт главы государства. В иске говорится о нарушении Россией Конвенции ООН по ...
Люди Красота
8
Просмотров: 0
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Идеальный тон: восемь самых лучших тональных кремов для лица
17:50
16 января 2017
Одним из самых тяжелых задач для женщин является выбор тональной основы. Средство должно выполнять сразу несколько функции - идеальное покрытие, не забивать поры, без эффекта маски, не пересушивать ...
Технологии Техника
Просмотров: 84
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Как очистить утюг - советы специалиста
17:40
16 января 2017 | Елена Капник
От состояния подошвы утюга зависит, насколько опрятно будет выглядеть одежда. Большинство приборов начинают плохо работать из-за неправильного ухода, говорят специалисты. "Обычно утюг загрязняют, ...
Культура
13
Просмотров: 105
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В новом фильме Бен Аффлек подпольно торгует алкоголем
15:16
16 января 2017 | АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА
11 января в кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Закон ночи", где роль режиссера и главную роль исполнил двукратный обладатель премии "Оскар" Бен Аффлек. В основе сюжета лежит ...
История
20
Просмотров: 798
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Немецкие карикатуры времен Первой мировой - фото
12:31
16 января 2017
Gazeta.ua предлагает просмотреть немецкие карикатурные открытки. Художник Артур Тиле нарисовал их в ответ на пропаганду Антанты. В карикатурах изобразил быт немецких солдат, противников-мародеров и ...
Донбасс
Просмотров: 84
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Кремль требует от боевиков любой ценой остановить украинские войска
17:50
16 января 2017
Российские командиры требуют от оккупантов любой ценой остановить успешное наступление украинской армии. Об этом в Facebook написал Дмитрий Тымчук. "Командование оккупантов указывает, что занятия ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
Байден приехал сказать Порошенко: "Денег нет, но вы держитесь"
1
Просмотров: 1575
"Если на керсетке было меньше 5 складок, то на девушку никто даже не смотрел" - Руслан Павлюк
Просмотров: 13507
Спасти гривну: эксперты дали советы Нацбанку
1
Просмотров: 3119
Налоговая милиция вне закона – бизнес выдохнет с облегчением
2
Просмотров: 2346
Политолог объяснил скандальный поступок Савченко
4
Просмотров: 4582
Успехи и неудачи Украины в 2016 году
1
Просмотров: 1272
Интервью
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
Просмотров: 3530
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 675
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
Просмотров: 1218
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
3
Просмотров: 2543
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Журнал «Країна» №354
11.01.2017