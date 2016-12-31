Последние новости

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Ексклюзивы
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Просмотров: 294
2017 год для Украины будет тяжелым и победным - Тягнибок
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Тягнибок назвал 2 злейших врага Украины
Просмотров: 2898
"Чтобы вы не видели то, что пережили мы" - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
Просмотров: 631
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"Мне нравится 40% идей Моуриньо и 60% - Гвардиолы"
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Назвали главные явления литературы в 2016 году
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Власть толкает страну в пропасть - Виталий Скоцик
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У Порошенко плохая личная ситуация. Хуже, чем была у Януковича - Гайдай
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Колонка
Новости компаний
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
Газета по-українськи №1961
30.12.2016
Все новости дня
Авто
Просмотров: 336
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Святой Николай развозит подарки на Ferrari Enzo
23:45
31 декабря 2016
Святой Николай тихо подкрадывается к елке в центре гостиной. Кладет подарок и выходит из дома, прихватив со стола подарки. Их для него положили хозяева дома. На улице святого ждет Ferrari Enzo. ...
Экономика
Просмотров: 189
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Экспорт украинских елочных украшений вырос почти на 20%
17:19
31 декабря 2016
Украинские игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет. За 10 месяцев 2016 с Уркаины экспортировали елочных украшений на 45 млн долл(16,7%), сообщила заместитель министра ...
Спорт
Просмотров: 504
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"Больше 50 процентов, что "Челси" станет чемпионом, но "Ливерпуль" еще поборется"
21:59
31 декабря 2016
В центральном матче английской премьер-лиги "Ливерпуль" дома обыграл "Манчестер Сити" - 1:0. Единственный гол в матче провел полузащитник Жоржиньйо Вейналдум на 8-й минуте. - От матча с точки зрения ...
Мова Сьогодення 2
Просмотров: 853
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Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05
21 декабря 2016
Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Люди Знаменитости
Просмотров: 1680
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Полякова сфотографировалась в слишком откровенном образе
05:20
01 января 2017
Певица Ольга Полякова сфотографировалась в слишком откровенном наряде. Она готовится к концертам в г. Днепре, сообщает feme. Женщина надела корсет, вшитый камнями. Образ дополнили колготки в сеточку ...
Технологии Техника
Просмотров: 1113
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Как выбрать новый телефон с сенсорным экраном
13:30
31 декабря 2016 | Елена Литвинова
Рынок телефонов очень разнообразен. Ежемесячно появляются новые модели. Ошибиться, выбирая новый смартфон, просто. Стоит руководствоваться советами и определить цель приобретения телефона. Цены на ...
Культура
Просмотров: 105
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Мультфильм "Ну, погоди!" советская цензура запрещала несколько раз
09:00
01 января 2017 | Ольга ВАСЬКИВ
1 января 1969 года на советские телеэкраны вышел первый выпуск мультфильма "Ну, погоди!". Пилотная серия называлась "В городе и на пляже". Вышла серия в рамках альманаха "Веселая карусель N 1". Сюжет ...
История
5
Просмотров: 357
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5 самых интересных археологических открытий 2016 года
21:30
31 декабря 2016
Gazeta.ua подготовила подборку самых интересных открытий, сделанных археологами и историками в 2016 году. 1. Британские археологи обнаружили руины замка, который мог принадлежать легендарному королю ...
Донбасс
27
Просмотров: 273
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Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
10:10
01 января 2017 | Gazeta.ua
Почти в каждом блиндаже, здания или блокпосту в зоне АТО на Донбассе живут коты, собаки, птички и даже гуси с енотами. Нередко люди убегая от войны оставляли своих любимцев. Слонялись по передовой, ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
Усолапохвост в АТО: в блиндажах живут собаки, кошки и гуси
Просмотров: 294
2017 год для Украины будет тяжелым и победным - Тягнибок
1
Просмотров: 840
Тягнибок назвал 2 злейших врага Украины
Просмотров: 2898
"Чтобы вы не видели то, что пережили мы" - бойцы, медики и волонтеры приветствуют украинсцев с новогодними праздниками
Просмотров: 631
Интервью
"Мне нравится 40% идей Моуриньо и 60% - Гвардиолы"
Просмотров: 336
Назвали главные явления литературы в 2016 году
Просмотров: 231
Власть толкает страну в пропасть - Виталий Скоцик
4
Просмотров: 1764
У Порошенко плохая личная ситуация. Хуже, чем была у Януковича - Гайдай
2
Просмотров: 21439
Колонка
Статьи
Новости компаний
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
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- подумываю об ОТП Банке
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- другая финансовая организация
Журнал «Країна» №353
27.12.2016