Последние новости

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"Не верил я в жизнь после смерти" - в Киеве перезахоронили Александра Олеся
"Не верил я в жизнь после смерти" - в Киеве перезахоронили Александра Олеся
Просмотров: 1071
Вопрос с Укрзализныцей решит Порошенко - эксперт
Вопрос с Укрзализныцей решит Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 2037
Политолог раскрыл тактику Гройсмана
Политолог раскрыл тактику Гройсмана
1 Просмотров: 2982
За Трампа начнется первая мировая гражданская война - Арестович
За Трампа начнется первая мировая гражданская война - Арестович
3 Просмотров: 5607
Гройсман хочет обскакать Порошенко – политолог
Гройсман хочет обскакать Порошенко – политолог
4 Просмотров: 2184
В августе российские войска зайдут в Беларусь - Арестович
В августе российские войска зайдут в Беларусь - Арестович
21 Просмотров: 12222
Гройсман готовится к отставке - политолог
Гройсман готовится к отставке - политолог
7 Просмотров: 10273
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
20 Просмотров: 9405
"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
"Покидая Украину, мы капитулируем" - соцсети про эмиграцию
1 Просмотров: 1839
От повышения минимальных зарплат следует ожидать безработицы - экономист
От повышения минимальных зарплат следует ожидать безработицы - экономист
5 Просмотров: 2884
Фото
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Провели первую реконструкцию боя за &quot;Арсенал&quot;
Провели первую реконструкцию боя за "Арсенал"
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Маршрутка перевернулась от удара Toyota Camry, есть пострадавшие
Маршрутка перевернулась от удара Toyota Camry, есть пострадавшие
Реконструкторы воссоздали бой под Крутами
Реконструкторы воссоздали бой под Крутами
&quot;Не верил я в жизнь после смерти&quot; - в Киеве перезахоронили Александра Олеся
"Не верил я в жизнь после смерти" - в Киеве перезахоронили Александра Олеся
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В аэропорту Японии пассажирам помогают работы
В аэропорту Японии пассажирам помогают работы
Грузовик влетел в автобус на полной скорости
Грузовик влетел в автобус на полной скорости
Бенгальский тигр сбежал из цирка и 2 часа бродил по городу
Бенгальский тигр сбежал из цирка и 2 часа бродил по городу
Как выглядели самые первые авиаперелеты с малышами: архивные фото
Как выглядели самые первые авиаперелеты с малышами: архивные фото
В Чили бушуют самые масштабные в ее истории лесные пожары
В Чили бушуют самые масштабные в ее истории лесные пожары
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Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
Лановой: неестественное повышение минималки – это авантюра
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"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
"Заставим коммунальщиков проводить рейды по квартирам. Хотя им проще навесить убытки на всех киевлян"
1 Просмотров: 3866
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
"Завершили проект бизнесмену. Кабинет на 50" квадратов "переходит в спортзал" - дизайнер
Просмотров: 723
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
4 Просмотров: 2543
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 января 2017
Просмотров: 567
Сюрприз від Назіка
Поетесу Олю зустрів біля переходу. Торгує домашньою бібліотекою: художня література, довідники, словники. Познайомилися чотири роки тому на поетичних ...
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Учеба в Польше для украинцев стала доступной
Учеба в Польше для украинцев стала доступной
В начале года автомобили уже дважды подорожали
В начале года автомобили уже дважды подорожали
Крещенский праздник с компанией "Здоровье"
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Гумат калия не вредит здоровью людей
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Автомобили Hyundai 2016 года выпуска – по сверхвыгодным горячим ценам!
Автомобили Hyundai 2016 года выпуска – по сверхвыгодным горячим ценам!
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"Печень покрывается рубцами, превращается в хрящ"
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Пастрому из говядины готовят почти 20 часов
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Стало известно, когда выпустят первый белорусский электромобиль
14:18 29 января 2017
Стало известно, когда выпустят первый белорусский электромобиль Первый белорусский электромобиль выйдет к лету этого года. Презентация автомобиля состоится в Национальной академии наук. Над созданием модели работает Объединенный институт машиностроения НАН. По ...
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Экономика
Гройсман хочет увеличить экспорт электроэнергии
23:36 29 января 2017
Гройсман хочет увеличить экспорт электроэнергии Украина должна продавать произведенную электроэнергию за границу. Это нужно для развития экономики и обеспечению энергетической независимости. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во ...
Просмотров: 126
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Спорт
Суркис отказал в продаже Ярмоленко сразу трем английским клубам - СМИ
17:03 29 января 2017
Суркис отказал в продаже Ярмоленко сразу трем английским клубам - СМИ К полузащитнику сборной Украины и киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Об этом сообщает thesun.co.uk. Назывались клубы, которые до этого уже ...
Просмотров: 1113
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Мова Сьогодення 2
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону
13:29 26 января 2017
Під Конституційним судом протестують проти старого мовного закону На пікет за скасування закону Колісніченка-Ківалова вийшли 50 чоловік. Проводять його біля Конституційного суду України. Про це повідомляє "Укрінформ". Мітингувальники вивісили плакат з зображенням ...
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Общество
Николая Шиптура только месяц назад внесли в список политзаключенных
17:59 29 января 2017 | Татьяна САРАХАН
Николая Шиптура только месяц назад внесли в список политзаключенных Родственники заключенного в Крыму 38-летнего Николая Шиптура надеются, что его переведут отбывать наказание в Украину. Николаю Шиптуру 28 мая 2015 года дали 10 лет тюрьмы. Такой приговор вынес судья ...
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Люди Семья
Почему турецким бабушкам завидуют во всем мире
14:11 29 января 2017
Почему турецким бабушкам завидуют во всем мире Власти Турции приняли решение ввести зарплату бабушкам, которые нянчатся с внуками в будни, пока родители детей заняты на работе. В феврале 2017 в Турции стартует пилотная программа, которая будет ...
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Технологии Техника
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В аэропорту Японии пассажирам помогают работы
17:54 29 января 2017
В аэропорту Японии пассажирам помогают работы Panasonic Corporation сейчас проводит испытания своего автономного робота HOSPI (R), выполняющего временную работу в Международном аэропорту Нарита и Crowne Plaza Narita. Компания хочет ...
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Культура 1
Антипремию присудили за произведение, получившее "Книгу года BBC"
22:52 29 января 2017
Антипремию присудили за произведение, получившее "Книгу года BBC" 27 января состоялась церемония награждения победителей книжного рейтинга "ЛітАкцент року - 2016". Жюри назвало лучшие книги в номинациях: "Проза", "Поэзия", "Проза и поэзия для детей" и "Эссеистика". ...
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От Крут начинается тип новейшего украинца, - адъютант командующего Действенной армией УНР
15:50 29 января 2017 | Александр Гандзий
От Крут начинается тип новейшего украинца, - адъютант командующего Действенной армией УНР "Именно от Крут - не только психологически, но и хронологически - начинается в нашей жизни тип новейшего украинца, тип, который пытаетесь оказывать проявлениям украинскости ценою настоящего, уже ...
Просмотров: 357
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Донбасс 2
Позиции под Авдеевой штурмовали две группы боевиков
20:51 29 января 2017
Позиции под Авдеевой штурмовали две группы боевиков Штурм украинских позиций в Авдеевка осуществляли две группы боевиков. Об этом заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в ...
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Жінка розкопала могилу доньки і переклала останки в коробку
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Люди, які живуть на вулиці, швидко старіють. Ті, що виглядають на 60 років, не старші 45
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