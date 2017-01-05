Последние новости

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Ексклюзивы
Успехи и неудачи Украины в 2016 году
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Зачем украинцев приучают к плавающему курсу - НБУ
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Просмотров: 1533
Как Порошенко обещал безвиз
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Политические скандалы 2016 года: от оффшоров к декларациям
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1000 дней АТО в словах: колорады, ватники и другие ихтамнеты
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Банки отказываются от депозитов - НБУ
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Эксперт объяснил, что может помешать безвизу
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Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
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"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
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"Некоторые банки ставят нулевые проценты по валютным депозитам. Им не нужны деньги" - Олег Чурий
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Колонка
Новости компаний
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
Газета по-українськи №1963
06.01.2017
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Авто
Просмотров: 147
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К 2020 году Ford выпустит первый в истории гибридный Mustang
15:56
09 января 2017
Компания Ford собирается в ближайшие три года выпустить гибридный спорткар Mustang и электрический кроссовер. - Сообщает sundaynews. К 2020 году компания планирует представить компактный кроссовер с ...
Регионы Другие регионы 2
Просмотров: 1575
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США профинансирует строительство международного аэропорта
17:58
09 января 2017
Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Степан Кубив встретился в Кабинете министров Украины с инвесторами из США для обсуждения строительства международного аэропорта в городе Умань ...
Спорт 1
Просмотров: 168
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Роналду назвали лучшим футболистом прошлого года
21:14
09 января 2017
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходила в понедельник, 9 ...
Мова Сьогодення 2
Просмотров: 853
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Вчити українську мову тепер можна через мобільний додаток
19:05
21 декабря 2016
Програмісти із Черкас створили мобільний додаток "Р.І.Д.". За його допомогою можна буде вчити українські слова та дізнаватися про історію українського народу. Про це повідомляє hromadske.ua. Додаток ...
Крым 4
Просмотров: 3486
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США отправили венный самолет в оккупированный Крым
17:03
09 января 2017
Два американских военных самолета сегодня вылетели из авиабаз в Западной Европе для проведения разведки у российских границ в Баренцевом море и возле Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных ...
Люди Знаменитости
Просмотров: 1323
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Светлана Лобода выбила передние зубы на льду
20:05
09 января 2017
Светлана Лобода поборола детский страх и впервые за долгое время вышла на лед. Видео с катка артистка разместила на своей страничке в Instagram. Светлана также призналась, что за желание научиться ...
Технологии Техника
5
Просмотров: 1407
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Какой планшет выбрать - ТОП-5 самых дешевых моделей
11:00
09 января 2017 | Елена Капник
ТОП-5 дешевых планшетов Дешевле не всегда хуже или меньшей качества. Поэтому Gazeta.ua предлагает 5 самых дешевых планшетов, на покупке которых можно сэкономить. Планшет Bravis NB74 3G (от 1265 грн) ...
Культура
16
Просмотров: 357
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"Был очень щедрым" - сосед Параджанова показал подаренные режиссером вещи
19:37
09 января 2017 | Анна БАЛАКИР, Эльдар САРАХМАН
Последние годы своей жизни режиссер Сергей Параджанов провел в Тбилиси. Здесь родился 9 января 93 года назад в семье армян. Отец был антикваром. Хотел передать свою профессию сыну, но тот решил стать ...
История
5
Просмотров: 819
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ТОП - 5 малоизвестных исторических мест Львова
11:53
09 января 2017
Gazeta.ua предлагает вашему вниманию интересные исторические места Львова, о которых редко знают туристы. 1. Дворец графов Туркул-Комелло. Расположен на улице Пекарской, 50-А. Построили его в ...
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Статьи
Блоги
Ексклюзивы
Успехи и неудачи Украины в 2016 году
1
Просмотров: 861
Зачем украинцев приучают к плавающему курсу - НБУ
1
Просмотров: 1533
Как Порошенко обещал безвиз
8
Просмотров: 4431
Политические скандалы 2016 года: от оффшоров к декларациям
Просмотров: 672
1000 дней АТО в словах: колорады, ватники и другие ихтамнеты
2
Просмотров: 1785
Банки отказываются от депозитов - НБУ
Просмотров: 3214
Эксперт объяснил, что может помешать безвизу
Просмотров: 809
Интервью
Все, кто находится на территории ЛНР и ДНР - заложники - Тандит
1
Просмотров: 714
"После двух лет в оккупации мозги человеку надо чистить четыре года"
2
Просмотров: 1911
"Некоторые банки ставят нулевые проценты по валютным депозитам. Им не нужны деньги" - Олег Чурий
1
Просмотров: 2940
Колонка
Статьи
Новости компаний
Правильно подобранные окна помогут повысить температуру в помещении до 10 градусов Цельсия и сэкономить от 6000 грн в год
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Журнал «Країна» №353
27.12.2016