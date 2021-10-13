Мадонни метрополітену

 
Ексклюзивы
1/5
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Срака новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Срака новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 441
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1593
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 2439
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1809
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 558
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1413
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1971
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1296
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1359
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 972
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 45
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 14 октября 2021 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Мадонни метрополітену

  Комментировать

Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які спускалися ескалатором униз.

Ескалатор там довгий, два прольоти.

В тому спогляданні, цілком безкорисливому, ховалась деяка тривожна печаль — як ото в Прадо чи ще якомусь великому музеї чи картинній галереї, де усвідомлюєш, що тобі мало дня на те, щоб зупинятися коло кожної Мадонни, а більше сюди не повернешся.

Отож, вибирав тільки таких, на яких хотілося б подивитися й довше, а не кілька секунд, поки вони пропливають повз тебе.

Це чудо — їх, отаких, ніколи не бувало на зустрічному ескалаторі більше десяти, одначе — ніколи менше семи. Така стабільна врожайність природи не могла не втішати. Що важливо, вони ніколи не повторювались — кожного ранку це була щоразу якась друга сімка чи десятка.

І ще один, виразно драматичний момент: на тій самій станції, їдучи ввечері вниз, ніколи не бачив, щоб оті вранішні дівчата поверталися зустрічним ескалатором нагору. Ні одної, ні разу. Так, наче вони зосталися назовсім під землею.

Може, я й одбирав їх, сам того не знаючи, для якогось Змія, що живе десь там, у бічних тунелях.

Тепер вже не одбираю — очі стали нікудишні, не беруть цю дистанцію. Зате зблизька, в тому ж таки вагоні метро, нерідко можна зустріти ще й таке маленьке чудо, якого не траплялося тоді, коли я бачив краще. Бо технології пішли вперед, і воно інколи не так і погано. От стоїть собі дівчинка, зовсім юна, така, з вигляду, ще зовсім школярка, і неприступна вся — стоїть, і читає в смартфоні якесь повідомлення. Очі її скромно опущені, зате мордочка світиться, мов у Діви Марії, у якої якраз сьогодні — Благовіщення.

Автор: Віталій Жежера
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мадонни метрополітену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 9954
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 6219
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 4347
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
 Просмотров: 3474
&quot;Только не включай жертву&quot; - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
5
 Просмотров: 3222
Віталій Жежера
Вечірня пошта Просмотров: 396
Сіроока дівчинка Просмотров: 495
Мітки Просмотров: 279
Один жест Просмотров: 279
Як це розкажеш 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
16
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
9
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Голосов: 60
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть