Яка вона повільна

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 207
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 414
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 594
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 513
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1692
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 621
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 9
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
четверг, 15 апреля 2021 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Яка вона повільна

  Комментировать

Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не пропустиш, бо посеред весни міняли шинелі на ха/бе чи в кращому разі — на бушлати. І ти всім тілом чув у собі її повільну холодну течію.

А після того ми жили вже нарізно — я собі, а вона собі. Там, де бетон і асфальт, весну починаєш бачити пізно, десь аж тоді, як зацвітуть абрикоси. А вони ж одцвітають швидко, як потім і бузок, і через те ця пора здається короткою й уривчастою, й на душі якось так, наче або ти щось украв, або в тебе вкрали, і те й те погано — бо ні втіхи, ні користі, ні спокою. Так ото буває, коли київська електричка зупиняється на останньому полустанку перед Яготином. Люблю той полустанок розглядати, коли їду в зворотний бік. А як їдеш сюди — вже й не роздивишся, бо твоя станція наступна, і ти весь у метушні душевній.

Отака мені й весна — вже багато років, і звик до неї такої, вже думав, що така вона й є.

Аж ось перезимував там, де її зблизька видно, й побачив знов, яка вона насправді довга. Може, й од зими довша — бо в ній подробиць більше. Де ще той абрикосовий цвіт — зате густо всякого іншого цвіту. Проліски й дикі фіалки розпускаються з тією самою повільною невідворотністю, з якою сороки онде мостять гніздо на вербі. Ще повільніше цвітуть котики верболозу — великі, як молоді мишенята, зелені, жовті, а то й зовсім рідкісні, рожеві. Найшвидший, хто тут є — селезень, коли сідає на воду, або чапля, коли злітає з-під берега, та й вони роблять це плавно, немов дарують тобі час на щасливе розглядання, й завтра все буде так само, і нікому не треба спішити додому, бо всі ми вже тут.

Автор: Віталій Жежера
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яка вона повільна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Итальянец разместил свой знак зодиака на капотах тысяч машин

Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму

Казнили украинского изобретателя

Украинские военные заняли важный город

Ральф Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1"

В давке погибли 96 болельщиков

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 12987
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12942
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9729
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 49 Просмотров: 8388
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5823
Віталій Жежера
Здоров, братику Просмотров: 360
Весна ворушиться Просмотров: 297
Снігурі 1 Просмотров: 261
Ті, хто співав Просмотров: 351
Дід Патрабайка 1 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
49
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
6
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
4
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
Голосов: 49
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть