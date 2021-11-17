Темні часи

Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х.
Літо. Мені трохи більше 20 років. Щойно ми з Володею Макаренком розвантажили машину з борошном. 30-річний Мишко Гусєв, як олігарх, заплатив нам по 45 купонів.
— Якби я щодня заробляв стільки! — замрійливо зітхає Володя.
— Якби я щодня заробляв по 45 купонів, я би повісився! — каже Михайло.
Він кличе мене додому й готує обід. За годину ми підемо грати в футбол на Поляну біля річки Тальянки. Щоби розважити, вмикає телевізор.
В ті часи телебачення транслювало лише два канали й кожну нову передачу оголошував диктор зі студії. Так і казав:
— Щойно ви подивилися художній фільм, а зараз до вашої уваги футбольний матч. Усміхався і зникав.
Вони й рекламу читали. Цьому випало рекламувати газету "Говорить і показує Україна".
— В ній ви знайдете не тільки програму телепередач, а й детальний опис кожного фільму, цікаві новини з життя України, — розпинається диктор.
Із кухні заходить Михайло з тарілкою й теж вислуховує 2-хвилинну промову. Наприкінці, той, що сидить у телевізорі, оголошує:
— Термін передплати закінчується 31 травня.
Останні слова ведучий дочитує упалим голосом. Він відриває погляд від листка паперу й безпорадно дивиться в камеру, ніби шукає підтримки в нас із Мишком. Ми розуміємо пікантність ситуації. Сьогодні — 1 червня.
— Уже завершилася! — видихає диктор і лупає очима, аж доки режисер не прибирає його з кадру.
Відтоді минула половина життя. Вряди-годи ми з Мишком переглядаємо футбол на його розкішному, на половину стіни телевізорі.
— Я й досі виходжу на поле, — каже 59-річний товариш.
— Я би теж вийшов. Моя 18-річна донька не може догнати мене на 100-метрівці, — вихваляюся.
Михайло дивиться на мене поблажливо.
— Пізно. Для тебе передплата вже завершилася.
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