Наші українці

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 486
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1008
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 234
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 252
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2053
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 513
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 450
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 486
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1422
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 783
Интервью
1/5
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 36
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 216
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 2583
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 450
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 648
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 45
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
четверг, 20 мая 2021 17:00
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Наші українці

  Комментировать

Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських коментаторів Майк Боссі насправді виявився українцем Михайлом Босим. Його дід перед Другою світовою збирав гроші на військові літаки — думав, що знадоб­ляться незалежній Україні.

На цю тему я накинувся із жадібністю. Найпершим узнав про Тараса Савчука — найкращого воротаря всіх часів. Террі мав багато хвороб — одну руку коротшу за другу, ушкоджений хребет і артрит. Принципово відмовлявся від маски. Мав кількасот шрамів і понівечене лице.

Чергова страшна недуга — мононуклеоз — зробила із хлопця справжнього відлюдька.

— За день він міг не сказати жодного слова, але наші ворота захищав геній, — казали партнери по команді.

Білл Мосієнко із "Чикаго" забив три голи за 21 секунду. Після другого він узяв шайбу й відвіз її на лаву запасних.

— Це був мій 30-й гол у сезоні, і я хотів мати сувенір. Хто ж знав, що це не кінець історії?

За кілька секунд Мосієнко закинув утретє. Від часу першого голу минуло 20,9 секунди. На ранок про його досягнення писали всі газети світу. Цей рекорд вже ніхто не поб'є.

Але найважче було читати про Білла Барилка.

У п'ятницю 24 серпня 1951 року чотириразовий володар Кубка Стенлі Білл Барилко із "Торонто" збирався летіти порибалити. Мати не хотіла відпускати, бо в п'ятницю загинув його батько. Білл вважав це забобоном. Коли зранку син нахилився, аби поцілувати, мати вдала, що спить. Жалкувала все життя. Білл не повернувся. Його шукала вся Канада, уламки літака знайшли через 11 років. Лише тоді "Торонто" знову виграв Кубок Стенлі.

У моєму дитинстві протистояння СРСР — Канада було найзапеклішим. Неофіційний чемпіонат світу — Кубок Канади 1981 року виграли радянці. 1984-го Канада взяла реванш. Вирішальну шайбу закинув Михайло Босий.

— Просто наші українці виявилися кращими за їхніх, — сказав канадський коментатор.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наші українці». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Основали премию для отмечания достижений в культуре и искусстве

Создали легендарную украинскую рок-группу

72 суток в камере смертников. Лукъяненко приговорили к смерти

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

Два года в Украине нет посла США

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

10 фактов о джинсах

Семь лет тюрьми за секс. Учительница с учеником поженились

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот совершил рекордный перелет

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 9783
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 7596
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму Просмотров: 7137
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 5517
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 5202
Юрій Стригун
Олег із дитинства Просмотров: 1062
Чужа картопля 2 Просмотров: 729
Чужі 2 Просмотров: 792
Пам'ятник зятеві Просмотров: 648
Остання мить 1 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Голосов: 1369
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть